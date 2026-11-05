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Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la empresa responsable

La compañía fue multada por un total de 600 mil libras esterlinas (800 mil dólares) por negligencia e incumplir las normas de seguridad básica a sus empleados. “Le arrebataron la vida”, expresó con dolor la madre del joven.

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Un hombre murió aplastado cambiando un neumático
Un hombre murió aplastado cambiando un neumático mientras estaba trabajando y responsabilizaron a la empresa. Foto: Imagen realizada con IA
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La muerte de un trabajador volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad laboral, en este caso, en Inglaterra. Niall Fawcett (21) murió aplastado mientras intentaba cambiar las ruedas de un camión en plena ruta. Ahora, más de dos años después del accidente, la empresa para la que trabajaba recibió una multa de 600.000 libras esterlinas tras admitir que había incumplido las normativas laborales.

El episodio ocurrió el 2 de agosto de 2024, cuando Fawcett fue enviado a la salida de la autopista M56, ubicada muy cerca de Bowdon, dentro del condado de Cheshire, Inglaterra. Su tarea consistía en reemplazar el neumático desinflado de un camión.

Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la compañía responsable
Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la compañía responsable Foto: Imagen creada con IA

Mientras trabajaba debajo del vehículo, el gato hidráulico del camión (una herramienta que se utiliza para levantar autos o elementos muy pesados) se desprendió. Eso generó que el transporte se deslizara hacia él en tan solo unos segundos provocándole heridas mortales en la cabeza.

Cómo fue la investigación por el caso de Niall Fawcett

La investigación estuvo a cargo del Health and Safety Executive (HSE), un organismo británico encargado de controlar las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que fue el que detectó graves irregularidades en los procedimientos de la compañía.

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¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo a la pesquisa, la empresa Halford Commercial Fleet Services Limited no había evaluado adecuadamente los riesgos de realizar reparaciones en la ruta sobre vehículos de esas características. Tampoco había proporcionado instrucciones claras a sus empleados, especialmente sobre cuándo era necesario solicitar una grúa para trasladar el camión en vez de intentar repararlo en el lugar.

Niall Fawcett: el joven de 21 años planeaba casarse y formar una familia
Niall Fawcett: el joven de 21 años planeaba casarse y formar una familia Foto: Redes

Esto no fue lo único que la Justicia tuvo en cuenta a la hora de responsabilizar a la empresa inglesa: indicaron que Fawcett contaba con muy poca experiencia para desempeñar su función de cambio de neumáticos en una ruta. Solo tenía 4 meses de antigüedad y eso habría influido en su desempeño.

La multa a la empresa y el dolor de la familia de Niall

La compañía reconoció su responsabilidad y se declaró culpable de incumplir la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974. Como consecuencia, el 3 de noviembre de 2026, un tribunal de magistrados de Warrington le impuso una multa de 600.000 libras esterlinas (lo que equivale a 800.000 dólares estadounidenses) Además, deberá abonar otras 24.203 libras por costas judiciales y un recargo de 200 libras más.

La muerte de Niall también dejó un profundo dolor en su familia. Su madre, Sharon, recordó que su hijo tenía numerosos proyectos por delante: planeaba casarse al año siguiente con su pareja, Megan, con quien estaba ahorrando para comprar su primera casa. Además, según sus propias palabras, el joven quería convertirse en padre pronto.

En su declaración ante la Justicia, expresó su tristeza tras haber perdido a su hijo en condiciones que podrían haberse evitado si hubiera contado con la protección necesaria. “Niall fue a trabajar ese día y debería haber estado seguro, respaldado y protegido. ¿Y qué pasó? No volvió a casa”, manifestó. Y agregó: “Mi hijo tenía toda la vida por delante. Y todo se le fue arrebatado en un segundo”.

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