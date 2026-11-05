Visita del Papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas en CABA del 8 al 10 de noviembre

qué estaciones de subte estarán cerradas en CABA del 8 al 10 de noviembre. Foto: NA

La visita del papa León XIV a Buenos Aires provocará importantes modificaciones en el funcionamiento del subte y los colectivos entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre de 2026. El Gobierno porteño confirmó que habrá estaciones cerradas en las seis líneas por razones de seguridad, mientras que los colectivos tendrán frecuencias reforzadas durante las celebraciones religiosas.

Qué estaciones de subte estarán cerradas el domingo 8 y lunes 9 de noviembre

Según el cronograma publicado por el Gobierno de la Ciudad, las restricciones comenzarán el domingo 8 de noviembre a las 12 y continuarán durante toda la jornada del lunes 9, desde el inicio del servicio.

Las estaciones afectadas y los recorridos habilitados serán los siguientes:

Línea A: circulará entre San Pedrito y Sáenz Peña. Cerrarán Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Lima y Plaza Miserere.

Línea B: funcionará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Permanecerán cerradas Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón, además de Medrano, clausurada por obras.

Línea C: operará entre Constitución y Diagonal Norte, esta última habilitada únicamente para el descenso. Cerrarán Retiro, San Martín y Avenida de Mayo, además de Lavalle e Independencia, afectadas por obras.

Línea D: prestará servicio entre Congreso de Tucumán y Tribunales. No estarán habilitadas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: circulará entre Plaza de los Virreyes y San José. Cerrarán Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy, además de Entre Ríos y Urquiza, por remodelaciones.

Línea H: mantendrá su recorrido entre Hospitales y Facultad de Derecho, pero estarán cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

El Premetro funcionará sin cierres de estaciones. El lunes, aunque será feriado, todas las líneas de subte tendrán frecuencia de día hábil, pero conservarán las restricciones del domingo.

Línea B de subte. Foto: X / @jorgemacri.

Cómo funcionarán los subtes el martes 10 de noviembre durante la visita del Papa

El martes 10, la red de subterráneos retomará, en principio, su funcionamiento habitual, con excepción de las estaciones cerradas por obras. Sin embargo, las autoridades podrán aplicar nuevamente restricciones si se presentan riesgos de seguridad, acumulación de pasajeros o dificultades operativas.

Por el encuentro de León XIV con los jóvenes en Palermo, previsto para las 20.15, la Línea D extenderá su horario hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles 11. El servicio especial tendrá estas condiciones:

Sentido Catedral: ascenso únicamente en Plaza Italia y descenso en Pueyrredón o 9 de Julio.

Sentido Congreso de Tucumán: ascenso exclusivo en Palermo y descenso en Olleros o Juramento.

La Línea H ofrecerá una conexión directa desde Santa Fe, con ingreso únicamente por combinación, hasta Once, donde solo se permitirá el descenso de pasajeros.

Qué pasará con los colectivos y cómo trasladarse durante las celebraciones

Las líneas de colectivos de jurisdicción porteña reforzarán sus frecuencias el lunes 9 y martes 10 de noviembre, pese a los feriados, para facilitar el traslado de los asistentes.

El operativo coincidirá con dos actividades centrales del pontífice: la misa del lunes a las 11.30 y el encuentro juvenil del martes a las 20.15, ambos previstos en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Para quienes necesiten viajar al centro porteño, el dato principal será la reducción de recorridos desde el mediodía del domingo. Antes de trasladarse, convendrá consultar el estado actualizado del servicio y las estaciones habilitadas, especialmente durante las jornadas de mayor concurrencia.