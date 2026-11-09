comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1949, los padres del Papa León XIV compraron una casa en cuotas de US$42: estaba hecha de ladrillos, tenía 111 m² y 76 años después fue vendida por US$375.000

La vivienda donde creció Robert Prevost se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois, a pocos kilómetros del centro de Chicago. Fue adquirida por las autoridades de Dolton en 2025 y se convirtió en un sitio histórico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Vista de la casa donde creció el Papa León XIV.
La casa donde creció Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois. Foto: Google Street View/REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En 1949, Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez compraron una casa de ladrillos en Dolton, un suburbio de Chicago, Estados Unidos, mediante una hipoteca de apenas 42 dólares mensuales. Seis años después, el 14 de septiembre de 1955, nació Robert Francis Prevost, su tercer hijo, quien crecería en aquella vivienda y se convertiría en el Papa León XIV. Al pasar 76 años de la compra original, el municipio adquirió la propiedad por 375.000 dólares para preservar su valor histórico.

Cómo era la casa que los padres de León XIV compraron en 1949 por una cuota mensual de 42 dólares

La propiedad se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois, a pocos kilómetros del centro de Chicago. Fue construida en 1949 y cuenta con aproximadamente 111 metros cuadrados de superficie original.

Su arquitectura responde al estilo residencial que se expandió por los suburbios estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosas familias comenzaron a instalarse fuera de las grandes ciudades.

Los padres del futuro pontífice adquirieron la casa mediante una hipoteca cuyas cuotas eran de 42 dólares mensuales, según una investigación del Chicago Sun-Times que tomó de referencia documentación histórica de la familia.

Contenido Recomendado

Tras la misa en Palermo, el Papa León XIV se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la UCA

Así llegó el papa León XIV al Monumento de los Españoles.

De Pampita a Yanina Latorre, la lista de famosos que participaron en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Pampita, Vicky Xipolitakis y Yanina Latorre en la misa del papa León XIV.
Vista de la casa donde creció el Papa León XIV.
La casa donde creció Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois. Foto: Google Street View

Qué pasó con la casa del Papa León XIV y por qué fue comprada por 375.000 dólares en 2025

La vivienda pasó por diferentes propietarios y reformas durante las décadas posteriores. En 2024 fue adquirida por un inversor inmobiliario que comenzó a renovarla con la intención de comercializarla.

Sin embargo, todo cambió el 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost fue elegido Papa. La casa comenzó a recibir visitantes interesados en conocer el lugar donde había transcurrido su infancia.

Ante el creciente interés, las autoridades de Dolton decidieron intervenir para garantizar su preservación. Finalmente, el 8 de julio de 2025, el municipio completó la compra por 375.000 dólares, incluidos los gastos vinculados con la operación.

El 1 de diciembre de 2025, las autoridades locales aprobaron su declaración como sitio histórico, con el objetivo de conservar la propiedad y potenciar el turismo religioso. En mayo de 2026, el Chicago Sun-Times constató que la vivienda se había convertido en una atracción turística que recibía visitantes de distintas partes del mundo.

El municipio también proyectó un proceso de recuperación patrimonial que podría incluir la restauración de ambientes históricos. Según el cronograma difundido por las autoridades, la meta es avanzar con ese proyecto durante 2027.

El Papa León XIV junto a sus hermanos Louis Martin y John Joseph y su madre Mildred Agnes Martínez.
El Papa León XIV junto a sus hermanos Louis Martin y John Joseph y su madre Mildred Agnes Martínez. Foto: Alamy Stock Photo

Cómo fue la infancia de Robert Prevost junto a sus 2 hermanos en Dolton

Robert creció junto a sus hermanos mayores, Louis y John, en una familia dedicada a la enseñanza y vinculada estrechamente con la Iglesia católica. Su padre, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en instituciones educativas, mientras que su madre era bibliotecaria y participaba de las actividades de la parroquia de Santa María de la Asunción.

En una entrevista con National Catholic Reporter, John Prevost recordó que la familia tenía un solo automóvil y que los cinco integrantes cenaban juntos todos los días alrededor de las 17:30.

También contó que sus padres solían rezar el rosario, aunque nunca obligaban a sus hijos a participar de esa práctica. En eses sentido, la educación religiosa formaba parte de la rutina cotidiana.

Robert asistió a la escuela de Santa María de la Asunción y participó como monaguillo, al igual que sus hermanos. Durante su adolescencia decidió ingresar en un seminario de la Orden de San Agustín, por lo que dejó de residir permanentemente en la casa familiar hacia 1969.

Papa León XIVCasa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV:la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

    Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV: la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

  2. En 1810, un nene de 12 años se sumó al ejército de Belgrano:103 días después, se convirtió en una leyenda argentina

    En 1810, un nene de 12 años se sumó al ejército de Belgrano: 103 días después, se convirtió en una leyenda argentina

  3. Un cónsul alemán liberó 8 liebres en Santa Fe para fomentar la caza:138 años después se expandieron por casi toda Argentina y se convirtieron en una plaga

    Un cónsul alemán liberó 8 liebres en Santa Fe para fomentar la caza: 138 años después se expandieron por casi toda Argentina y se convirtieron en una plaga

  4. Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina:pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

    Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

  5. Durante más de 10 años, José Hernández vivió en una estancia rodeada de sierras y una laguna:allí conoció la vida gaucha que marcó al Martín Fierro

    Durante más de 10 años, José Hernández vivió en una estancia rodeada de sierras y una laguna: allí conoció la vida gaucha que marcó al Martín Fierro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tras la misa en Palermo, el Papa León XIV se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la UCA

Así llegó el papa León XIV al Monumento de los Españoles.

“Memorias para el futuro”:a 20 años del lanzamiento del libro de José “Pocho” Romero Feris

Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y compartió su saludo con el papa

León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

Economía

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Información aguinaldo ANSES en 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación con una presunta espía china