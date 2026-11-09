En 1949, los padres del Papa León XIV compraron una casa en cuotas de US$42: estaba hecha de ladrillos, tenía 111 m² y 76 años después fue vendida por US$375.000

La casa donde creció Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois. Foto: Google Street View/REUTERS

En 1949, Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez compraron una casa de ladrillos en Dolton, un suburbio de Chicago, Estados Unidos, mediante una hipoteca de apenas 42 dólares mensuales. Seis años después, el 14 de septiembre de 1955, nació Robert Francis Prevost, su tercer hijo, quien crecería en aquella vivienda y se convertiría en el Papa León XIV. Al pasar 76 años de la compra original, el municipio adquirió la propiedad por 375.000 dólares para preservar su valor histórico.

Cómo era la casa que los padres de León XIV compraron en 1949 por una cuota mensual de 42 dólares

La propiedad se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois, a pocos kilómetros del centro de Chicago. Fue construida en 1949 y cuenta con aproximadamente 111 metros cuadrados de superficie original.

Su arquitectura responde al estilo residencial que se expandió por los suburbios estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosas familias comenzaron a instalarse fuera de las grandes ciudades.

Los padres del futuro pontífice adquirieron la casa mediante una hipoteca cuyas cuotas eran de 42 dólares mensuales, según una investigación del Chicago Sun-Times que tomó de referencia documentación histórica de la familia.

La casa donde creció Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois. Foto: Google Street View

Qué pasó con la casa del Papa León XIV y por qué fue comprada por 375.000 dólares en 2025

La vivienda pasó por diferentes propietarios y reformas durante las décadas posteriores. En 2024 fue adquirida por un inversor inmobiliario que comenzó a renovarla con la intención de comercializarla.

Sin embargo, todo cambió el 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost fue elegido Papa. La casa comenzó a recibir visitantes interesados en conocer el lugar donde había transcurrido su infancia.

Ante el creciente interés, las autoridades de Dolton decidieron intervenir para garantizar su preservación. Finalmente, el 8 de julio de 2025, el municipio completó la compra por 375.000 dólares, incluidos los gastos vinculados con la operación.

El 1 de diciembre de 2025, las autoridades locales aprobaron su declaración como sitio histórico, con el objetivo de conservar la propiedad y potenciar el turismo religioso. En mayo de 2026, el Chicago Sun-Times constató que la vivienda se había convertido en una atracción turística que recibía visitantes de distintas partes del mundo.

El municipio también proyectó un proceso de recuperación patrimonial que podría incluir la restauración de ambientes históricos. Según el cronograma difundido por las autoridades, la meta es avanzar con ese proyecto durante 2027.

El Papa León XIV junto a sus hermanos Louis Martin y John Joseph y su madre Mildred Agnes Martínez. Foto: Alamy Stock Photo

Cómo fue la infancia de Robert Prevost junto a sus 2 hermanos en Dolton

Robert creció junto a sus hermanos mayores, Louis y John, en una familia dedicada a la enseñanza y vinculada estrechamente con la Iglesia católica. Su padre, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en instituciones educativas, mientras que su madre era bibliotecaria y participaba de las actividades de la parroquia de Santa María de la Asunción.

En una entrevista con National Catholic Reporter, John Prevost recordó que la familia tenía un solo automóvil y que los cinco integrantes cenaban juntos todos los días alrededor de las 17:30.

También contó que sus padres solían rezar el rosario, aunque nunca obligaban a sus hijos a participar de esa práctica. En eses sentido, la educación religiosa formaba parte de la rutina cotidiana.

Robert asistió a la escuela de Santa María de la Asunción y participó como monaguillo, al igual que sus hermanos. Durante su adolescencia decidió ingresar en un seminario de la Orden de San Agustín, por lo que dejó de residir permanentemente en la casa familiar hacia 1969.