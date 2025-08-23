El cuidado de nuestras plantas: los errores más comunes que pueden dañar una lengua de suegra

Si bien se caracteriza por no requerir mucho mantenimiento, esta planta tiene algunos “trucos” que hay que tener en cuenta para disfrutar de su belleza.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria trifasciata o Dracaena trifasciata, es muy popular en los últimos tiempos. Su buena recepción se da producto de que es ideal para interiores, requiere de poco cuidado y es hasta muy buena a la hora de decorar un ambiente. Sin embargo, pueden aparecer errores que dañen sus magníficas hojas.

Si bien tiene una gran fama de indestructible y es catalogada como la planta perfecta para aquellos que no le pueden dedicar mucho tiempo, o directamente son olvidadizos, tiene sus puntos débiles que la dañan, a veces de manera terminal.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

Los principales errores a la hora de cuidar una planta lengua de suegra

El principal error alrededor de la lengua de suegra es el exceso de riego, a diferencia de otras especies que requieren de agua constante. Al pertenecer a la familia de las suculentas, conserva el líquido por más tiempo y no necesita de mucha atención. Por esto mismo, sobrepasarse con las cantidades puede dañar sus raíces. En este contexto, la recomendación principal es aguardar a que se observe la tierra completamente seca antes de hidratarla nuevamente.

Un punto que puede dañar nuestra planta es la falta de luz natural. Si bien es de interior, requiere del rayo del sol para mantenerse, por lo que es muy importante que no quede en rincones o zonas oscuras del hogar. Un contexto desfavorable hace que crezca con mucha lentitud y pueda perder sus colores característicos.

Familia Sansevieria: Espada de San Jorge y Lengua de Suegra. Foto: Instagram @vivero212

Por otro lado, el uso de las macetas sin orificios de drenaje produce que se acumule el agua en el fondo, algo que le causa un serio daño a la raíz. La recomendada para una lengua de suegra es alguna que cuente con ligeros agujeros para que pueda respirar de la manera correcta.

Otro accionar que puede generarnos dolor de cabeza en el cuidado de esta planta son productos con efectos negativos. Por ejemplo, el exceso de fertilizante puede ser letal, por lo que, en caso de usarlo, debe ser en una cantidad mínima. En este sentido, limpiar las hojas con productos químicos puede desmejorar su estética y salud, por lo que es preferible pasar un paño húmedo.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

Más allá de que la lengua de suegra se destaca por sobre el resto de las plantas por requerir de pocos cuidados, tiene sus trucos. Sin cometer errores graves en su mantenimiento, puede permanecer en nuestro hogar por muchos años, con un aporte clave de elegancia a nuestros espacios.