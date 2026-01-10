Planta de jazmín. Foto: Unsplash.

El jazmín es una planta trepadora muy vistosa por sus flores blancas o amarillas y extremadamente perfumadas. Originaria de Asia, es un símbolo de amor y belleza usado en perfumería y decoración. Para florecer abundantemente, necesita buena exposición al sol, aunque también demanda ciertos cuidados específicos para crecer sana y desplegar todo su potencial.

Entre los aspectos clave se destaca el riego: aunque debe ser regular, es esencial evitar encharcamientos que puedan dañar las raíces. El suelo, por su parte, tiene que ser fértil y con buen drenaje, enriquecido con compost o materia orgánica para favorecer el desarrollo de brotes y flores.

El riego de los jazmines debe dejar secar la capa superficial del suelo. Foto: Grok AI.

La poda es otro punto fundamental. Realizarla luego de la floración ayuda a estimular nuevos crecimientos y a mantener la planta ordenada. Además, es recomendable guiar sus ramas con soportes o enrejados, ya que al ser trepadora necesita estructura para expandirse correctamente.

Por último, una fertilización adecuada durante la etapa de crecimiento, sumada a una ubicación protegida de heladas intensas, permitirá que el jazmín florezca en abundancia y convierta el jardín en un espacio perfumado durante gran parte del año.

Siguiendo estos simples consejos, los amantes de un jardín esplendoroso podrán disfrutar de jazmines capaces de producir flores más grandes y en mayor cantidad, logrando ese aroma inconfundible que llena patios y balcones en toda la Argentina.

Dónde se recomienda plantar la planta de jazmines para que aromatice el jardín

La planta del jazmín necesita gran cantidad de luz natural, aunque no soporta el sol directo durante todo el día. Por eso, para que crezca correctamente, la maceta se debe colocar en los siguientes lugares:

Balcón o terraza orientados al este o al norte, donde haya sol a la mañana y sombra a la tarde.

Cerca de ventanas con gran luminosidad dentro de la casa y buena ventilación.

Patios o galerías techadas que brinden luz filtrada y eviten el exceso de calor.

Cabe destacar que es importante que el lugar tenga buena circulación de aire, ya que el jazmín no prospera en ambientes cerrados y sin ventilación.