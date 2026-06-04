Las mejores parrilladas y pulperías antiguas están en este pueblito bonaerense: a cuánto queda de CABA y cómo llegar

Las mejores parrilladas están en este pueblito. Foto: Freepik.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra el pueblito de San Antonio de Areco, uno de los destinos más elegidos para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado. Con su encanto de pueblo histórico, calles con historia, tradiciones campestres y un abanico de ofertas gastronómicas, este sitio es una opción perfecta para una escapada de fin de semana largo.

Reconocido en 2015 como la Capital Nacional de la Tradición, este pintoresco rincón bonaerense invita a recorrer sus calles históricas, visitar antiguas pulperías y descubrir talleres de artesanos que mantienen vivas las costumbres criollas. Sin embargo, uno de sus mayores atractivos sigue siendo la gastronomía, especialmente las parrillas y restaurantes de campo que ofrecen cortes de carne, achuras y platos típicos de la cocina argentina.

San Antonio de Areco. Foto: Instagram/sanantoniodearecocom

Después del almuerzo, los visitantes pueden disfrutar de una caminata al aire libre por la costanera del río Areco, recorrer la Plaza Ruiz de Arellano o visitar algunos de los museos y espacios culturales que forman parte de la identidad local. Además, los almacenes de ramos generales y los negocios que venden productos regionales para llevarse un recuerdo a casa.

La combinación de un rico asado, historia y tranquilidad convierte a San Antonio de Areco en una alternativa ideal para quienes buscan un plan diferente durante el fin de semana. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, el pueblo ofrece todo lo necesario para disfrutar de una jornada de campo sin alejarse demasiado de la ciudad.

San Antonio de Areco. Foto: Instagram/sanantoniodearecocom

Qué actividades se pueden hacer en San Antonio de Areco

Actividades al aire libre:

Cabalgatas

Día de campo

Lugares de esparcimiento

Actividades culturales:

Museos y centros culturales

Lugares significativos

Visitas guiadas

Visitar el Mercado Artesanal de San Antonio de Areco de artesanías y alimentos: sábados, domingos y feriados de 10 a 19 horas. Ubicación: Parque San Martín

Estancias en San Antonio de Areco. Foto: Tripadvisor.

Cómo llegar a San Antonio de Areco desde CABA

En auto, el recorrido más directo es por la Ruta Nacional 8, con un viaje que demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. También existen servicios de colectivos de larga distancia desde la terminal de Retiro que conectan diariamente la Ciudad de Buenos Aires con San Antonio de Areco.

Para quienes buscan una combinación de tradición, aire libre y una buena parrilla, este clásico destino bonaerense sigue siendo una apuesta segura para una escapada de día completo.