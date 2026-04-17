Día Mundial del Malbec Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada 17 de abril el mundo levanta la copa para rendirle homenaje al vino que mejor representa a la Argentina: el Malbec. No es solo una variedad, es una identidad, una historia de resiliencia y un símbolo de prestigio internacional que hoy posiciona a nuestro país como su máximo referente. Si estás pensando en cómo celebrar esta fecha como se merece, hay algo claro: no alcanza con cualquier Malbec.

En esta nota especial por el Día Mundial del Malbec, te proponemos un recorrido por tres vinos icónicos que todo amante del vino debería probar al menos una vez en su vida. Además, te contamos con qué platos maridan mejor y cuánto cuestan hoy sus botellas en Argentina, para que puedas elegir según tu paladar (y tu presupuesto).

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Malbec?

La fecha no es casual: el 17 de abril de 1853 se presentó en Mendoza el proyecto para crear la Quinta Normal de Agricultura, impulsado por Domingo Faustino Sarmiento, que permitió la llegada de cepas francesas al país. Entre ellas, el Malbec, que encontró en suelo argentino su mejor versión y conquistó al mundo desde aquí.

Desde 2011, Wines of Argentina instauró oficialmente el Malbec World Day para destacar al varietal que hoy representa cerca del 85% del Malbec cultivado a nivel global.

Día Mundial del Malbec.

1. Catena Zapata Malbec Argentino

Un vino de culto para ocasiones irrepetibles

Este Malbec no es solo un vino, es una declaración de principios. Elaborado con uvas de viñedos históricos de altura en Mendoza, el Catena Zapata Malbec Argentino refleja el máximo potencial del varietal.

Perfil de sabor: intenso, complejo y elegante. Aromas a frutas negras maduras, violetas, especias y notas minerales. En boca es profundo, con taninos sedosos y un final larguísimo.

Maridaje perfecto: ideal para carnes rojas de alta gama (bife de chorizo o ojo de bife), cordero braseado y quesos duros bien estacionados.

Precio aproximado en Argentina: entre $56.000 y $70.000 la botella de 750 ml, según la cosecha y el punto de venta.

2. Rutini Malbec

Elegancia clásica que nunca falla

Rutini es sinónimo de prestigio, y su Rutini Malbec es uno de los vinos más buscados y regalados del país. Proveniente del Valle de Uco, combina tradición, equilibrio y carácter.

Perfil de sabor: frutos rojos maduros, ciruelas, notas de vainilla y tostado por su paso por barrica. En boca es estructurado, amable y con taninos pulidos.

Maridaje perfecto: empanadas criollas, pastas con salsas intensas, carnes grilladas y tablas de fiambres y quesos.

Precio aproximado en Argentina: entre $33.000 y $37.000 la botella. Se consigue en supermercados y vinotecas especializadas.

3. Trapiche Gran Medalla Malbec

Potencia, historia y excelente relación precio-calidad

Un vino emblemático de una de las bodegas más tradicionales del país. El Trapiche Gran Medalla Malbec es intenso, expresivo y pensado para lucirse en la mesa.

Perfil de sabor: aromas a ciruelas, cerezas negras, especias y vainilla. En boca es amplio, carnoso y persistente, con un perfil más potente.

Maridaje perfecto: asado argentino, carnes al horno, guisos, estofados y platos bien sabrosos.

Precio aproximado en Argentina: entre $35.000 y $46.000 la botella de 750 ml, según comercio y promociones vigentes.

Vino Malbec

Un brindis con identidad

El Día Mundial del Malbec es la excusa perfecta para redescubrir lo que nos representa, para elegir una buena botella, compartir una comida y brindar sin apuros. Ya sea con un Malbec de alta gama o con uno más accesible, lo importante es honrar a la cepa que puso a la Argentina en el mapa del vino mundial.