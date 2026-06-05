Royal Salute Concorde, una joya del museo Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Hay botellas que valen por su contenido, otras por su marca y algunas por la historia que condensan. Royal Salute Concorde pertenece a esa última categoría: una pieza de colección que no solo remite al lujo del whisky escocés, sino también a uno de los grandes mitos tecnológicos del siglo XX, el avión supersónico que cambió para siempre la imaginación del viaje transatlántico. En el Museo del Whisky, ubicado en Avenida Monroe 3982, en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, una de estas reliquias resume como pocas la unión entre elegancia, velocidad y memoria histórica. El museo fue fundado por Miguel Ángel Reigosa y es señalado por distintas fuentes como una de las colecciones de whisky más grandes del mundo.

La historia detrás de Royal Salute, el whisky nacido como homenaje a una reina

Para entender por qué esta botella despierta tanta fascinación, primero hay que volver al origen de la marca. Royal Salute fue creada en 1953 por Chivas Brothers como tributo a la coronación de la reina Isabel II, y su nombre hace referencia al tradicional saludo real de 21 cañonazos, reservado a las grandes ceremonias de Estado. Desde entonces, la firma construyó una identidad propia dentro del universo del whisky premium: todos sus blends parten de destilados añejados por un mínimo de 21 años, un rasgo que la distinguió desde el inicio en el segmento del lujo.

Solo quedan 7 en el mundo sin abrir y una está en el Museo del Whisky Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Ese origen ceremonial explica por qué una edición vinculada al Concorde encaja de manera tan natural dentro de su historia. Royal Salute no fue pensada solamente como una bebida, sino como una marca asociada a los grandes hitos, a las ocasiones irrepetibles y a la representación simbólica del prestigio. Por eso, cada edición conmemorativa surgida alrededor de un hecho extraordinario adquirió con el tiempo una dimensión mayor que la de un simple objeto de consumo: pasó a convertirse en un documento cultural.

Royal Salute Concorde: la botella que quiso inmortalizar la era supersónica

Hablar de Royal Salute Concorde es hablar de una época en la que el lujo estaba íntimamente ligado a la innovación técnica. El Concorde, desarrollado por Francia y el Reino Unido, realizó su primer vuelo en 1969 y comenzó su servicio comercial en 1976, convirtiéndose en el primer gran avión de pasajeros capaz de volar a velocidad supersónica de manera regular. Su figura estilizada, su nariz abatible y su capacidad de cruzar el Atlántico en tiempos impensados para la aviación comercial tradicional lo transformaron en un emblema absoluto del glamour moderno.

La entrada del Concorde en el imaginario colectivo no tardó en convertirlo en mucho más que un medio de transporte. Era una experiencia, una declaración de estatus y una postal del futuro. Según las fuentes históricas sobre su puesta en marcha, las operaciones regulares comenzaron el 21 de enero de 1976 con vuelos de British Airways y Air France, y poco después el avión afianzó su carácter legendario con sus rutas transatlánticas, especialmente hacia Nueva York.

En ese contexto, una edición especial de Royal Salute dedicada al Concorde adquiría un valor inmediato: unía dos universos que parecían hechos el uno para el otro. Por un lado, el whisky de alta gama nacido al calor de una coronación real; por el otro, el avión más sofisticado y deseado de su generación. La botella Royal Salute Concorde quedó así asociada a la idea de un lujo veloz, exclusivo y profundamente ligado al imaginario de la segunda mitad del siglo XX.

Por qué esta pieza es una de las más buscadas por los coleccionistas

En el mundo del coleccionismo, el valor de una botella rara no depende únicamente de la edad del whisky. También pesan la rareza, la historia detrás de la edición, el estado de conservación, la integridad del sello y la fuerza del relato que la acompaña. En el caso de Royal Salute Concorde, todos esos factores se potencian. Distintas publicaciones sobre el Museo del Whisky la presentan como una edición limitada diseñada para conmemorar el vuelo inaugural del Concorde, y algunas incluso la ubican entre las piezas más extraordinarias de la colección de Reigosa.

La colección más grande del mundo en whisky Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Alrededor de esta botella, además, circula uno de esos datos que agrandan todavía más su leyenda: que se habrían producido cerca de 220 unidades y que hoy solo 7 seguirían sin abrir en todo el mundo. Dentro del ambiente del coleccionismo, esa combinación de escasez extrema y estado original la convierte en una rareza absoluta. Aunque distintas referencias sobre el museo mencionan tiradas cercanas a las 200 botellas, lo central no cambia: se trata de una edición extraordinariamente difícil de encontrar y casi imposible de ver fuera de un entorno especializado.

La joya histórica que guarda el Museo del Whisky en Villa Urquiza

Que una de esas botellas esté en Buenos Aires no es un detalle menor. El Museo del Whisky, en Avenida Monroe 3982, funciona en una casona de tres plantas en el barrio de Villa Urquiza y reúne miles de botellas y piezas de colección que recorren distintas épocas, países y estilos. El espacio fue inaugurado en 2014 y con el paso de los años ganó un lugar de prestigio internacional dentro del universo del whisky, hasta ser reconocido en distintas publicaciones como una referencia global del coleccionismo especializado.

En Villa Urquiza, el Museo del Whisky Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Detrás del proyecto está Miguel Ángel Reigosa, una figura muy conocida entre los amantes del whisky en la Argentina. Fuentes periodísticas y del propio universo whisky lo describen como impulsor de la cultura del single malt y del coleccionismo local, además de fundador de una comunidad que ayudó a consolidar el crecimiento del sector en el país. Su museo no solo alberga botellas valiosas; también cuenta historias donde se cruzan Escocia, la aviación, la realeza y la industria del lujo.

En ese contexto, la Royal Salute Concorde ocupa un lugar especial porque no necesita demasiada explicación para impactar. Su sola presencia activa un imaginario muy potente: el de la era en la que viajar era un ritual sofisticado y en la que ciertos objetos todavía nacían con la vocación de perdurar por décadas. No es casual que el Concorde siga exhibiéndose hoy en museos aeronáuticos de referencia y que todo lo vinculado a su historia mantenga un aura de fascinación intacta.

La razón histórica por la que una botella cerrada puede valer más cada año

En una pieza como esta, el paso del tiempo no deteriora el mito: lo agranda. A diferencia de otros productos de lujo, una botella con estas características combina objeto, marca, edición histórica y relato de época. Si además permanece sin abrir, conserva esa condición casi sagrada que persigue cualquier coleccionista: la de haberse mantenido intacta desde su lanzamiento. Ese detalle, junto con la escasez y la fuerza simbólica del Concorde, es lo que explica por qué su valor histórico y emocional puede seguir creciendo con los años.

Y ahí aparece, una vez más, la potencia de las grandes piezas de colección: no importan solo por lo que contienen, sino por todo lo que evocan. Royal Salute Concorde no remite solamente a un whisky raro. Remite a una época en la que la tecnología todavía parecía prometer un futuro brillante, a un mundo donde el Atlántico se cruzaba en apenas unas horas y a una idea del lujo hecha de diseño, liturgia y exclusividad.