Hito botánico en Argentina: mejoran un 48% la productividad de los pinos tras más de 30 años de mejoramiento genético forestal

El INTA logró incrementar hasta un 48% la productividad del pino híbrido gracias a más de 30 años de investigación en mejoramiento genético forestal. Foto: Unsplash.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolló un programa de mejoramiento genético que permitió incrementar hasta un 48% la productividad del pino híbrido cultivado en Misiones. El avance, fruto de más de tres décadas de investigación, representa un importante impulso para la reforestación, la producción de madera y la competitividad del sector forestal argentino.

Misiones, la principal provincia forestal del país, es el escenario donde el INTA viene llevando adelante un ambicioso trabajo de mejoramiento genético de especies de pino. Gracias a este programa, los investigadores lograron obtener ejemplares con un crecimiento significativamente superior, capaces de producir mayor volumen de madera sin necesidad de ampliar la superficie plantada.

El programa desarrollado en Misiones también permitió aumentar el rendimiento del Pinus taeda y el Pinus elliottii, dos de las especies más plantadas en Argentina. Foto: Freepik

El proyecto, desarrollado en la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo, no solo busca aumentar el rendimiento de las plantaciones, sino también fortalecer la autonomía tecnológica de Argentina mediante la producción de material genético propio y certificado.

Cómo se logró mejorar hasta un 48% la productividad de los pinos en Misiones

El incremento en la productividad es el resultado de más de 30 años de investigaciones enfocadas en el mejoramiento genético forestal.

Los especialistas del INTA seleccionan los árboles con mejores características dentro de las plantaciones existentes y utilizan ese material genético para desarrollar nuevas generaciones con mayor potencial de crecimiento. El proceso incluye cruzamientos controlados y la obtención de híbridos que combinan atributos como un mayor volumen de madera, mejor conformación del tronco y mayor resistencia.

Los plantines con genética mejorada se distribuyen a través de viveros especializados, que abastecen a productores forestales de Misiones y otras provincias. Foto: Freepik

El programa comprende las tres variedades de pino más utilizadas en la región:

Pinus taeda , con un incremento de hasta el 24% en el volumen de producción respecto del material de referencia.

Pinus elliottii , que alcanza una mejora del 25% frente a las semillas provenientes de los huertos originales.

F1 INTA-PINDO, un híbrido desarrollado por el propio organismo, que consiguió el mayor avance con un 48% de incremento volumétrico respecto de generaciones anteriores.

El equipo responsable de estas investigaciones está encabezado por el investigador Cristian Rotundo, integrante de la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo.

De qué manera llegan los pinos mejorados a las plantaciones argentinas

Una vez obtenidos los nuevos materiales genéticos, el siguiente paso es su multiplicación y distribución a través de viveros forestales especializados.

El mayor rendimiento de los nuevos pinos permitirá obtener más madera por hectárea, mejorando la rentabilidad de las plantaciones sin ampliar la superficie cultivada. Foto: Unsplash.

Uno de los principales aliados del INTA es el Vivero Arco Iris, ubicado en Puerto Esperanza, Misiones, que trabaja junto al organismo desde hace más de 25 años.

Según explicó su director, Luis Kutz, los materiales mejorados ofrecen una ganancia significativa en términos de producción, permitiendo que los productores accedan a plantines con genética certificada y de mayor rendimiento.

Estos viveros cumplen un papel clave al conectar la investigación científica con el sector productivo, ya que son los encargados de distribuir los plantines hacia las plantaciones forestales de Misiones y otras provincias de la región.

La importancia de este proceso radica en que un árbol destinado a la producción forestal tiene un ciclo que puede extenderse entre 15 y 25 años. Por ello, la calidad genética del plantín elegido hoy tendrá un impacto directo en la cantidad y calidad de la madera disponible durante las próximas décadas.

El desarrollo del INTA fortalece la producción nacional al reducir la dependencia de material genético importado y potenciar la soberanía tecnológica del sector forestal. Foto: Freepik.

Qué impacto tiene este avance para la reforestación y la industria forestal argentina

El desarrollo impulsado por el INTA representa un cambio estratégico para toda la cadena forestal nacional. Durante muchos años, gran parte del material genético utilizado por los productores argentinos provenía del exterior. La generación de germoplasma certificado en el país permite reducir esa dependencia, fortalecer la investigación local y ofrecer materiales adaptados a las condiciones ambientales de la región.

Desde el punto de vista productivo, el incremento en la productividad también supone importantes beneficios económicos. Obtener hasta un 48% más de volumen de madera por hectárea implica producir más utilizando la misma superficie forestada, lo que mejora la eficiencia del sistema sin necesidad de ampliar el área de cultivo.

El avance representa un impulso para la reforestación y toda la cadena de la industria maderera, desde los viveros y productores hasta los aserraderos y fabricantes de productos derivados. Foto: Freepik

Al mismo tiempo, una mayor producción durante el mismo ciclo de crecimiento incrementa la rentabilidad de las plantaciones, favoreciendo nuevas inversiones y estimulando la expansión de la actividad forestal.

Este avance no solo beneficia a los productores, sino también a toda la cadena industrial vinculada a la madera, desde los viveros y aserraderos hasta las empresas dedicadas a la fabricación de muebles, papel y otros productos derivados. Además, una reforestación más eficiente contribuye a fortalecer el desarrollo sostenible del sector y consolida a Misiones como uno de los principales polos forestales de Argentina.