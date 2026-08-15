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Plan de fin de semana largo: cómo llegar a la Basílica de Luján desde CABA en transporte público con opciones y recorridos

Conocé cómo llegar a la Basílica de Luján desde CABA en colectivo o tren. Opciones, recorridos, combinaciones y consejos antes de viajar.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Basílica de Luján
Basílica de Luján Foto: Tripadvisor
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La Basílica de Nuestra Señora de Luján es uno de los destinos religiosos, turísticos e históricos más visitados de la provincia de Buenos Aires. Cada año recibe a miles de fieles, peregrinos y viajeros que llegan para conocer el santuario, participar de misas o recorrer uno de los puntos más emblemáticos de la fe católica en la Argentina.

Para quienes salen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las preguntas más frecuentes es cómo llegar a Luján en transporte público sin auto. La buena noticia es que existen varias alternativas posibles, aunque las más utilizadas son el colectivo 57 y la combinación de trenes de la línea Sarmiento.

La forma más directa para llegar a Luján desde CABA

La opción más simple para muchos pasajeros es viajar en colectivo de la línea 57, ya que cuenta con ramales que conectan distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con Luján, Moreno, Mercedes, Pilar y otras localidades del oeste y norte bonaerense.

Esta alternativa suele ser elegida por quienes buscan evitar combinaciones. Dependiendo del ramal, el viaje puede finalizar en la Terminal de Ómnibus de Luján o en paradas cercanas al centro. Desde allí, el tramo final hasta la Basílica puede completarse a pie o mediante transporte local.

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La Basílica se encuentra en San Martín 51, Luján, provincia de Buenos Aires. Su ubicación céntrica hace que sea fácil orientarse una vez que se llega a la ciudad, ya que el templo se destaca por sus torres y su imponente arquitectura neogótica.

Cómo ir a la Basílica de Luján en tren

Otra alternativa muy buscada es viajar en tren. Para hacerlo desde CABA, el recorrido habitual consiste en tomar la línea Sarmiento desde Once hasta Moreno y luego combinar con el servicio ferroviario que conecta Moreno con Luján y Mercedes.

Esta opción puede ser conveniente para quienes ya se encuentran cerca de una estación del Sarmiento o prefieren evitar el tránsito de autopistas y accesos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tramo Moreno-Luján-Mercedes suele tener menos frecuencias que el servicio eléctrico Once-Moreno, por lo que conviene revisar los horarios antes de salir.

Una vez en la estación Luján, el visitante puede caminar hacia la zona histórico-basilical o tomar un transporte local. Para quienes viajan por primera vez, lo ideal es calcular tiempo extra, especialmente durante fines de semana, feriados o fechas religiosas.

Qué opción conviene más: colectivo 57 o tren Sarmiento

Si la prioridad es hacer el viaje con menos combinaciones, el colectivo 57 suele ser la alternativa más práctica. Permite salir desde puntos de CABA y llegar a Luján sin cambiar de transporte, aunque el tiempo de viaje puede variar según el tránsito, el ramal elegido y el horario.

Basílica de Luján Foto: Wikipedia

En cambio, si se busca una opción más previsible frente a la congestión vehicular, el tren puede ser una buena alternativa. La combinación Once-Moreno y Moreno-Luján requiere más organización, pero puede resultar útil para quienes prefieren viajar por ferrocarril.

En ambos casos, la recomendación principal es consultar horarios actualizados antes de iniciar el viaje, ya que los servicios pueden modificarse por obras, feriados, eventos masivos o cambios operativos.

Consejos para visitar la Basílica de Luján sin complicaciones

Antes de viajar, conviene tener cargada la tarjeta SUBE, revisar el estado del transporte y planificar el regreso. También es recomendable llevar agua, calzado cómodo y algo de abrigo si se piensa permanecer varias horas en la ciudad.

Casco histórico de Luján
Casco histórico de Luján Foto: Turismo Buenos Aires

Quienes viajen durante peregrinaciones, celebraciones religiosas o jornadas de gran convocatoria deberían salir con mayor anticipación. En esas fechas pueden registrarse cortes, demoras, servicios especiales o cambios en los recorridos habituales.

Además de la Basílica, la zona ofrece espacios para caminar, comer algo y recorrer los alrededores de la plaza principal. Por eso, muchas personas aprovechan la visita para pasar el día completo en Luján.

LujánTransporte públicoEscapadas
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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