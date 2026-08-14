comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Guía fácil del aloe vera en maceta: cómo elegir el sustrato, prevenir hongos y lograr que crezca sin hojas marrones

Se trata de una planta con muchas propiedades, pero también con algunas particularidades. Cómo cuidarla correctamente y qué hacer cuando sus hojas se vuelven marrones.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aloe vera.
Aloe vera. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El aloe vera es una planta noble, ya que además de ser resistente y decorar interiores y balcones, tiene muchas propiedades curativas que hacen que sea ideal para tener en casa. Sin embargo, que sea una especie sencilla no significa que haya que dejarla completamente a la deriva.

El exceso de agua, la falta de luz, las bajas temperaturas o una maceta poco adecuada pueden terminar afectando su crecimiento y provocar hojas débiles, arrugadas o marrones. La buena noticia es que evitar estos problemas es bastante sencillo si se conocen algunas reglas básicas para cuidar esta suculenta.

Aloe vera Foto: Pinterest

Cada cuánto hay que regar el aloe vera: la regla del sustrato seco y el síntoma de la hoja arrugada

Los jardineros y expertos en plantas aplican una regla muy sencilla para los aloe vera: es mejor quedarse corto de riego que excederse, ya que se debe comprobar siempre que el sustrato esté completamente seco. Y como se trata de una suculenta, sus hojas tienen la capacidad de retener agua, por lo que no necesita riego frecuente.

Si las hojas comienzan a verse débiles o ligeramente arrugadas, puede ser una señal de que la planta necesita agua. En ese caso, además de observar las hojas, es importante revisar la tierra: si todavía conserva humedad, no hace falta regar.

Contenido Recomendado

Crece hasta 1 metro, soporta el frío y vive en semisombra:la planta ideal para balcones

Crece hasta 1 metro, soporta el frío y vive en semisombra: la planta ideal para balcones

Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año:tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

Durante los meses más fríos del año, los riegos pueden espaciarse un poco más, ya que en determinadas condiciones, el aloe vera puede pasar gran parte del invierno sin recibir agua.

Aloe vera Foto: Pinterest

¿Luz directa o sombra?: la temperatura ideal y la exposición solar que necesita la planta

El aloe vera es una planta que necesita mucha luz para crecer fuerte. Una ubicación luminosa es fundamental y, cuando las temperaturas son adecuadas, puede recibir incluso algunas horas de sol directo.

La temperatura también juega un papel importante. El aloe no tolera bien el frío y, según la guía consultada, su rango más favorable se encuentra aproximadamente entre los 10 °C y los 25 °C. Cuando las temperaturas están dentro de ese margen, una buena exposición solar puede favorecer su crecimiento.

Si está dentro de casa, lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana donde reciba abundante claridad. En cambio, si pasa al exterior, conviene prestar atención a las temperaturas nocturnas, especialmente durante los meses más fríos.

El secreto de la maceta: por qué la profundidad es determinante para el desarrollo de las raíces

La maceta también importa y no solamente por una cuestión estética. El aloe vera desarrolla raíces que necesitan espacio, por lo que una maceta algo más profunda puede favorecer su desarrollo.

Muchas veces las plantas se venden en recipientes pequeños y estándar. Al llevarlas a casa, puede ser conveniente evaluar un trasplante a un contenedor que permita que las raíces se desarrollen con mayor comodidad.

Pero ¡ojo!, una maceta, por más grande que sea, no sirve si no tiene un buen drenaje. El agua acumulada alrededor de las raíces, es uno de los principales problemas para el Aloe Vera y hasta puede favorecer la aparición de hongos.

Aloe vera Foto: Pinterest

Paso a paso: cómo podar un Aloe Vera con hojas marrones desde el tallo central

Las hojas marrones son una señal de que algo no está funcionando bien y conviene retirarlas. Pero en algunos casos no alcanza con cortar solamente la parte deteriorada de la hoja. El método indicado en la guía consiste en:

  • Sacar con cuidado el aloe de la maceta, procurando no dañar las raíces.
  • Dejar expuesta la base de la planta para poder identificar las hojas afectadas.
  • Buscar las hojas marrones o deterioradas que nacen desde la zona central.
  • Retirarlas desde el tallo central, con cuidado y sin cortar las raíces.
  • Revisar el estado general de la planta antes de volver a colocarla en su maceta.

Al retirar las hojas dañadas, puede quedar visible una zona de color más claro en el tallo. Esto no necesariamente significa que la planta esté enferma. Lo importante es evitar manipular o cortar las raíces innecesariamente.

Además, si las hojas marrones aparecen acompañadas de exceso de humedad, es conveniente revisar el riego y el drenaje. La humedad constante es uno de los grandes enemigos del aloe vera.

Cómo multiplicar tu planta: el método para separar y trasplantar los hijuelos laterales

Una de las formas más sencillas de multiplicar un aloe vera es aprovechar los hijuelos que aparecen alrededor de la planta madre. Son pequeños brotes que, con el tiempo, pueden convertirse en nuevas plantas.

Para separarlos, primero hay que retirar la planta de la maceta y apartar suavemente parte de la tierra para localizar los brotes. Cuando estos ya tienen raíces propias, pueden separarse de la planta madre y trasplantarse individualmente.

Una vez separados, cada hijuelo puede colocarse en su propia maceta con un sustrato adecuado para plantas suculentas. Es una manera práctica de aprovechar los nuevos brotes y, de paso, evitar que la planta original quede demasiado apretada.

Aloe vera Foto: Pinterest

Sustrato con buen drenaje: el tipo de tierra ideal para el aloe vera

Si hay una característica que no puede faltar en la tierra del aloe vera es el buen drenaje. La planta necesita un sustrato que permita que el agua atraviese con facilidad y no quede acumulada alrededor de las raíces.

Una opción sencilla es utilizar un sustrato específico para cactus y plantas crasas o suculentas, ya que está pensado para este tipo de especies y facilita el drenaje.

En definitiva, cuidar un aloe vera en maceta no requiere estar pendiente de él todo el tiempo. Mucha luz, temperaturas agradables, riegos espaciados y una tierra que drene bien son las claves para mantenerlo saludable. Y si aparecen hojas marrones, lo primero es revisar qué está pasando antes de agarrar la tijera: muchas veces, el problema está en el exceso de agua o en unas condiciones poco adecuadas.

PlantasJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Crece hasta 1 metro, soporta el frío y vive en semisombra:la planta ideal para balcones

    Crece hasta 1 metro, soporta el frío y vive en semisombra: la planta ideal para balcones

  2. Guía rápida:cómo hacer que los geranios tengan más flores durante toda la temporada

    Guía rápida: cómo hacer que los geranios tengan más flores durante toda la temporada

  3. Cómo cuidar un potus:guía práctica para que crezca rápido y tenga hojas grandes y verdes

    Cómo cuidar un potus: guía práctica para que crezca rápido y tenga hojas grandes y verdes

  4. Guía rápida del cactus cola de mono:cómo tener una planta colgante sana, larga y llena de flores

    Guía rápida del cactus cola de mono: cómo tener una planta colgante sana, larga y llena de flores

  5. Cada cuánto hay que podar el limonero para que dé frutos

    Cada cuánto hay que podar el limonero para que dé frutos
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Lágrimas en la música popular:quién fue el sacerdote que llevó la fe a través del folklore y murió a los 70 años

Lágrimas en la música popular: quién fue el sacerdote que llevó la fe a través del folklore y murió a los 70 años

Lali confirmó una tercera fecha en River:todos los detalles sobre la preventa y la venta general

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027:cuándo es y cómo comprar las entradas

Tecnología

Polémica por el nuevo logo de Instagram:qué cambió y por qué confunde a los usuarios

Polémica por el nuevo logo de Instagram: qué cambió y por qué confunde a los usuarios

León XIV:“Para construir la paz, desarmar la tecnología y la inteligencia artificial”

Video:así actúa el prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante

Llegó el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 8:un diseño renovado, más IA y con promociones especiales

Turismo

El paraje bonaerense casi desconocido de Mar Chiquita donde el tren, el campo y la historia siguen vivos

El paraje bonaerense casi desconocido de Mar Chiquita donde el tren, el campo y la historia siguen vivos

La histórica calle de La Boca que renació entre tango, cantinas y secretos de inmigrantes

La ruta secreta de la costa argentina:cómo llegar a playas ocultas, faros históricos y naufragios

Los Palmeras, folklore y tango:llega la gran Fiesta Nacional del Salame Quintero a Mercedes