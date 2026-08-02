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El consejo del día: cómo cuidar el limonero para que explote de frutos en primavera

Con la llegada de las altas temperaturas, el árbol entra en su etapa más fértil. Qué hacer para que florezca fuerte y dé limones de calidad.

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El consejo del día: cómo cuidar el limonero para que explote de frutos en primavera.
El consejo del día: cómo cuidar el limonero para que explote de frutos en primavera. Foto: Unsplash
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La primavera marca el inicio del ciclo más productivo para el limonero (Citrus x limon). Cuando suben las temperaturas, el árbol demanda más agua y nutrientes para desarrollar flores y asegurar una cosecha generosa. Pero para que el limonero se llene de limones, hay que prestar atención a cinco puntos clave de su cuidado.

El primer paso es la ubicación: el limonero necesita entre 6 y 8 horas de sol directo cada día. Cuanta más luz reciba, mayor será la cantidad y calidad de flores y frutos. Si vivís en una zona con riesgo de heladas tardías, es fundamental protegerlo: el frío intenso puede dañar los brotes tiernos y arruinar la floración.

Riego y drenaje: el secreto está en el equilibrio

El limonero prefiere la tierra húmeda, pero no tolera el exceso de agua. Si las raíces se encharcan, pueden pudrirse y afectar la planta. Por eso, es clave que el suelo o la maceta tengan un drenaje perfecto.

Durante la primavera, lo ideal es regar cada 2 o 3 días, ajustando la frecuencia según el clima. Un truco de expertos consiste en reducir un poco el riego unos días antes de la floración y luego retomarlo: este leve “estrés hídrico” puede estimular una floración más intensa.

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Con estos cuidados, el limonero puede estallar de frutos. Foto: Freepik.

Nutrición y corrección de carencias: cómo alimentar al limonero

En primavera, el limonero necesita fósforo, potasio e hierro para fijar la flor y el fruto. Usá abonos ricos en estos nutrientes, como compost, humus de lombriz o fertilizantes específicos para cítricos, una vez al mes.

Si notás que las hojas se ponen amarillas pero mantienen las nervaduras verdes, es señal de falta de hierro. En ese caso, aplicá sulfato de hierro o quelatos cada dos meses para mantener el follaje sano. Además, el limonero prefiere un suelo levemente ácido: podés sumar restos de café al sustrato para mejorar la absorción de nutrientes.

Poda y prevención de plagas: dos tareas clave en primavera

Antes o al inicio de la primavera, hacé una poda de mantenimiento: eliminá ramas secas, enfermas o cruzadas que impidan el paso de la luz al interior de la copa. También es importante quitar los chupones (ramas verticales de crecimiento rápido) que surgen desde la base o dentro de la copa, porque consumen energía y no dan frutos. Siempre desinfectá las tijeras con alcohol antes de cortar para evitar enfermedades.

Los brotes nuevos atraen plagas como el pulgón, la cochinilla o el minador de la hoja. Para prevenirlas, rociá al atardecer una mezcla de agua con jabón potásico (o jabón blanco neutro) y un poco de aceite de neem o alcohol. Aplicá sobre el envés y el frente de las hojas para proteger las flores en formación.

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