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Claude Bourgelat, fundador de la primera escuela de veterinaria: “La medicina humana es útil para la medicina equina”

El destacado veterinario y abogado francés afirma que la medicina de los seres humanos y la medicina de los animales no son mundos separados.

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Claude Bourgelat fue un destacado veterinario y abogado francés conocido por crear la primera escuela de veterinaria del mundo.
Claude Bourgelat fue un destacado veterinario y abogado francés conocido por crear la primera escuela de veterinaria del mundo. Foto: Wikimedia Commons
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Claude Bourgelat fue un destacado veterinario y abogado francés conocido por crear la primera escuela de veterinaria del mundo en Lyon en 1761, sentando las bases de la medicina animal científica. Durante su trayectoria, dejó frases que sirvieron para la realización de investigaciones posteriores, como por ejemplo: “La medicina humana es útil para la medicina equina”.

Con estas palabras, Bourgelat está diciendo algo muy moderno para su época: que la medicina de los seres humanos y la medicina de los animales no son mundos separados, sino campos que pueden aprender uno del otro.

Nacido en 1712 en Lyon, fue una figura clave en el nacimiento de la veterinaria científica: fundó la primera escuela veterinaria organizada y luego la de Alfort. También se lo reconoce como uno de los fundadores de una veterinaria basada en ciencia, observación, anatomía comparada y medicina clínica.

Qué quiso decir Claude Bourgelat con esta frase

La frase significa que el conocimiento médico desarrollado para curar a los humanos podía servir para comprender y tratar mejor a los caballos. Bourgelat observaba que humanos y animales comparten funciones corporales, órganos, enfermedades, procesos fisiológicos y mecanismos de dolor, lesión e infección. Por eso, estudiar la medicina humana podía aportar métodos, conceptos y técnicas aplicables a la medicina equina.

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En otras palabras, quiso explicar que, si entendemos cómo funciona el cuerpo humano, podemos usar parte de ese conocimiento para entender mejor el cuerpo del caballo.

Durante su trayectoria, dejó frases que sirvieron para la realización de investigaciones posteriores.
Claude Bourgelat fue un destacado veterinario y abogado francés conocido por crear la primera escuela de veterinaria del mundo. Foto: Wikimedia Commons

Bourgelat llegó a afirmar que “la medicina del hombre es útil para la medicina del caballo y recíprocamente”, es decir, que también la medicina animal podía enriquecer a la medicina humana.

La frase está ligada a lo que hoy se llama medicina comparada. Esta perspectiva compara especies distintas para encontrar semejanzas y diferencias en anatomía, fisiología y enfermedad.

Bourgelat trabajó con cirujanos humanos en Lyon, hizo disecciones y estudió anatomía, lo que le permitió conectar la práctica veterinaria con el conocimiento médico de su tiempo. Para él, la veterinaria no debía quedarse en recetas empíricas de caballeriza, sino convertirse en una ciencia apoyada en observación, experimentación y comparación.

Por qué era importante en el siglo XVIII

En esa época, el caballo era fundamental: servía para transporte, guerra, agricultura, comercio y prestigio social. Curar caballos no era un asunto menor, era una necesidad económica, militar y social.

Pero la medicina equina todavía estaba muy mezclada con prácticas tradicionales, oficio de herradores y saberes empíricos. Bourgelat quiso elevarla al nivel de una disciplina científica. Por eso tomó herramientas de la medicina humana: anatomía, cirugía, farmacología, patología y método experimental.

Durante su trayectoria, dejó frases que sirvieron para la realización de investigaciones posteriores.
Claude Bourgelat fue un destacado veterinario y abogado francés conocido por crear la primera escuela de veterinaria del mundo. Foto: Wikimedia Commons

La frase también tiene una dimensión filosófica

Filosóficamente, Bourgelat rompe con una separación rígida entre “lo humano” y “lo animal”. No dice que humanos y caballos sean iguales, sino que pertenecen a una misma naturaleza viviente y pueden ser estudiados comparativamente.

Su idea anticipa una visión muy actual: la salud humana y la salud animal están conectadas. Hoy eso se parece al enfoque One Health, que sostiene que la salud de las personas, los animales y el ambiente forman parte de un mismo sistema.

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