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Dónde hay que poner el potus en agosto para que tenga hojas grandes y verdes

La clave está en la luz: el lugar ideal en casa para que esta planta de interior luzca su mejor follaje antes de la primavera.

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Los especialistas coinciden: elegir bien el lugar donde se encuentra el potus en esta época ayuda a estimular la aparición de hojas más grandes.
Los especialistas coinciden: elegir bien el lugar donde se encuentra el potus en esta época ayuda a estimular la aparición de hojas más grandes. Foto: Gemini
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El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y su capacidad de adaptarse a distintos ambientes.

Durante agosto, la planta empieza a prepararse para la primavera y un simple cambio de ubicación puede marcar la diferencia en su crecimiento. Los especialistas coinciden: elegir bien el lugar donde se encuentra el potus en esta época ayuda a estimular la aparición de hojas más grandes y saludables.

El mejor lugar para el potus en agosto

La ubicación ideal para el potus es cerca de una ventana con mucha luz natural, pero siempre de forma indirecta. Esta planta necesita buena iluminación para crecer con fuerza, aunque el sol directo —sobre todo el de la tarde— puede quemar sus hojas y provocar manchas amarillas o marrones.

Si el potus queda en un rincón oscuro durante varias semanas, es común que las hojas nuevas salgan más pequeñas y que los tallos se estiren buscando luz. Por eso, en agosto conviene moverlo a un espacio luminoso, pero protegido del sol directo.

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Lo importante de cuándo y cómo regar el potus (Foto Gemini) Foto: Gemini

Cuidados extra para hojas más grandes y verdes

Además de la ubicación, hay otros factores que influyen en el tamaño y el color del follaje. Los especialistas recomiendan:

  • Colocar la maceta junto a una ventana luminosa.
  • Evitar las corrientes de aire frío.
  • Mantener una temperatura estable.
  • Girar la maceta cada dos semanas para que toda la planta reciba luz de manera uniforme.
  • Limpiar las hojas regularmente para quitar el polvo acumulado.

Estos cuidados ayudan a que el potus aproveche mejor la luz y mantenga un follaje más vigoroso.

Potus Peruviano. Foto: Gemini IA.

Los errores más comunes que afectan el crecimiento

Algunos hábitos pueden frenar el desarrollo del potus y hacer que las hojas sean más pequeñas:

  • Mantenerlo en ambientes con poca luz.
  • Regar en exceso durante el invierno.
  • Dejar agua acumulada en el plato de la maceta.
  • No fertilizar cuando empieza la etapa de crecimiento.
  • Ubicarlo cerca de estufas o calefactores que resecan el ambiente.

Corregir estos errores suele ser suficiente para que la planta recupere su vigor en primavera.

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