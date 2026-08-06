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Tendrá entrada gratis para niños y jubilados: llega el evento porteño del alfajor más esperado del año

El Campeonato Mundial del Alfajor celebrará su quinta edición con más de 120 marcas expositoras, más de 500 productos en competencia, degustaciones, actividades para toda la familia y entrada gratis. Cuándo y dónde.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Campeonato Argentino del Alfajor.
Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok
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La pasión por el alfajor volverá a reunir a miles de visitantes en la Ciudad de Buenos Aires con una nueva edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2026, considerado uno de los encuentros más importantes de la industria a nivel internacional. Durante tres días, el evento combinará competencia, degustaciones, lanzamientos y propuestas para toda la familia.

La quinta edición se desarrollará entre el 15 y el 17 de agosto en BA Ferial, donde productores, especialistas y fanáticos del clásico dulce argentino podrán descubrir algunas de las creaciones más innovadoras del mercado.

Cuándo y dónde se hace el Campeonato Mundial del Alfajor en CABA

El Campeonato Mundial del Alfajor 2026 tendrá lugar del 15 al 17 de agosto en BA Ferial, dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

A lo largo de las tres jornadas, los asistentes podrán recorrer stands de productores nacionales e internacionales, participar de degustaciones y conocer de cerca las tendencias que están marcando el crecimiento de una industria que no deja de expandirse.

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Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Además de la competencia principal, la programación incluirá demostraciones en vivo, clases magistrales, charlas sobre innovación y espacios pensados para quienes buscan profundizar en los procesos de elaboración del producto.

Entrada gratis para niños y jubilados: en qué consiste el beneficio de acceso

Uno de los atractivos destacados de esta edición será el beneficio de entrada gratis para niños menores de 12 años y jubilados, una medida que busca ampliar la participación del público y fomentar las actividades familiares.

De esta manera, estos grupos podrán acceder sin costo a todas las propuestas del encuentro, que incluirán muestras gastronómicas, exhibiciones, charlas y experiencias interactivas vinculadas al universo del alfajor.

Más de 120 marcas y 500 alfajores dirán presente en el Campeonato Mundial del Alfajor 2026

La magnitud del evento queda reflejada en sus números. Según la organización, participarán más de 120 marcas de distintas partes del mundo, mientras que más de 500 alfajores competirán por el máximo reconocimiento del certamen.

Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Los productos serán evaluados a ciegas por un panel integrado por más de 20 especialistas que analizarán aspectos como sabor, textura, presentación e innovación. En total, se entregarán premios en 19 categorías oficiales, lo que convierte al campeonato en una de las competencias más exigentes del sector.

Desde sus primeras ediciones, el certamen se transformó en una vidriera clave para emprendimientos, pymes y grandes compañías que buscan posicionar sus productos ante consumidores y referentes de la industria.

Qué es el Campeonato Mundial del Alfajor 2026: origen e historia

El Campeonato Mundial del Alfajor nació en 2022 con el objetivo de jerarquizar uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina y generar un espacio de encuentro para toda la cadena de valor.

Desde entonces, el evento ganó relevancia internacional y contribuyó a impulsar nuevas oportunidades comerciales, el desarrollo de productos premium y la difusión de innovaciones dentro del sector.

Entre los ganadores históricos del premio al Mejor Alfajor del Mundo aparecen Milagros del Cielo en 2022, Alfajores Quiero en 2023, Señor Alfajor en 2024 y Chacra Los Retamos en 2025. Todos ellos lograron destacarse entre cientos de competidores y quedaron registrados como referentes de una competencia que año tras año sigue creciendo.

Con una convocatoria que combina tradición, innovación y turismo gastronómico, el Campeonato Mundial del Alfajor 2026 buscará volver a convertir a CABA en la capital mundial del dulce más emblemático del país.

AlfajorCiudad de Buenos AiresGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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