Guía fácil de la Cuna de Moisés: cómo cuidar la planta que purifica el aire y florece todo el año

Se trata de una planta de interior elegante y completa. Foto: Freepik.

La Cuna de Moisés, también conocida como espatifilo o Spathiphyllum, se trata de una planta de interior popular por sus grandes hojas verdes y sus flores blancas, que permiten darle un toque natural a cualquier ambiente del hogar. Pero como toda especie con floración, necesita algunos cuidados sencillos para poder estar saludable durante mucho tiempo.

Además de su valor ornamental, el espatifilo suele aparecer entre las plantas asociadas a la mejora de la calidad del aire. De hecho, algunas investigaciones coinciden en que esta planta puede absorber determinados compuestos presentes en el aire, por lo que es una planta ideal para viviendas y oficinas.

Planta cuna de moisés Foto: Pinterest

Para mantener una Cuna de Moisés saludable es fundamental encontrar el equilibrio entre luz, agua y humedad. Un error frecuente es regarla demasiado, algo que puede terminar dañando sus raíces y provocar manchas en las hojas.

Cuna de Moisés: por qué es ideal para purificar el aire del hogar o la oficina

La Cuna de Moisés es conocida popularmente como una planta purificadora de aire, característica que la eleva a una de las favoritas para decorar ambientes cerrados y controlados.

Su principal ventaja dentro del hogar sigue siendo ornamental: es una especie que se adapta bien a interiores, ocupa relativamente poco espacio y aporta follaje durante todo el año. Además, sus flores blancas contrastan con las hojas verdes y pueden mantenerse durante bastante tiempo cuando la planta recibe las condiciones adecuadas.

Planta cuna de moisés Foto: Pinterest

Ubicación y luz adecuada: dónde colocar el espatifilo para que reciba la iluminación correcta

La Cuna de Moisés necesita luz abundante pero indirecta. Una buena ubicación puede ser cerca de una ventana donde reciba claridad, pero protegida del sol directo intenso.

La exposición prolongada a los rayos solares puede llegar a ser peligrosa para esta planta, ya que puede quemar las hojas y generar manchas o zonas amarillentas. En cambio, si permanece en un sitio demasiado oscuro, puede producir menos flores y presentar un crecimiento más lento.

Por este motivo, es bueno mantener la planta en un ambiente muy luminoso pero alejada de las corrientes de aire frío y fuentes directas de calor.

Cómo regar la Cuna de Moisés sin ahogar sus raíces

Uno de los principales errores al cuidar un espatifilo es regarlo en exceso. Aunque esta especie necesita humedad, eso no significa que sus raíces deban permanecer constantemente sumergidas.

Antes de agregar agua, conviene comprobar la humedad de los primeros centímetros del sustrato. Si todavía están húmedos, es preferible esperar. Cuando sea necesario regar, lo ideal es hacerlo de manera abundante hasta que el agua salga por los orificios inferiores de la maceta. Después hay que retirar el agua que haya quedado acumulada en el plato.

La frecuencia dependerá de factores como la temperatura, la estación del año, el tamaño de la maceta y la humedad ambiental. En verano puede necesitar más agua, mientras que durante los meses fríos el riego suele espaciarse.

Planta cuna de moisés Foto: Pinterest

El truco de poda para estimular la floración del espatifilo durante todo el año

La poda no consiste en cortar las hojas sanas de manera indiscriminada. Para favorecer la floración y mantener la planta prolija, lo más recomendable es retirar las flores que ya se marchitaron.

Una vez que la espata blanca pierde su aspecto fresco y comienza a deteriorarse, se puede cortar el tallo floral desde la base utilizando una tijera limpia y desinfectada.

También conviene eliminar hojas amarillas, secas o dañadas. De esta manera, la planta puede concentrar sus recursos en los brotes nuevos y mantener un aspecto más saludable.

Si el espatifilo no florece, antes de recurrir a una poda intensa es importante revisar las condiciones de luz. Una iluminación insuficiente suele ser uno de los factores que limitan la aparición de flores.

Manchas negras en las hojas: causas del exceso de riego y cómo solucionarlo por inmersión

Las manchas negras o marrones en las hojas pueden aparecer por diferentes motivos, pero uno de los más frecuentes es el exceso de humedad en el sustrato. Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo mojadas, pueden deteriorarse y afectar al resto de la planta.

Ante este problema, lo primero es revisar el estado de la tierra y comprobar que la maceta tenga un buen drenaje. Si el sustrato permanece empapado durante mucho tiempo, es conveniente reducir los riegos y evaluar las raíces.

La técnica de riego por inmersión puede ser útil en determinadas situaciones, especialmente cuando se busca hidratar de manera uniforme un sustrato que se secó demasiado. Para aplicarla, se coloca la maceta en un recipiente con agua durante un período corto y luego se deja escurrir completamente.

No debe utilizarse como solución para una planta que ya está sufriendo por exceso de agua. Si las raíces están dañadas, agregar más humedad puede empeorar el problema.

Qué tipo de tierra y sustrato necesita la Cuna de Moisés para crecer fuerte

El espatifilo necesita un sustrato aireado, fértil y con buen drenaje. La tierra no debe compactarse fácilmente, ya que las raíces necesitan disponer de oxígeno y eliminar el exceso de agua.

Una mezcla para plantas de interior puede enriquecerse con materia orgánica y algún componente que mejore el drenaje y la aireación, como perlita o corteza.

La maceta también cumple un papel importante. Debe contar con agujeros en la parte inferior para que el agua pueda salir después de cada riego.

Si las raíces ocupan completamente el recipiente o comienzan a salir por los agujeros, puede ser momento de trasplantar la planta a una maceta apenas más grande.

Cómo cuidar la cuna de moisés Foto: Pinterest

Atención con las mascotas: por qué la Cuna de Moisés resulta tóxica para perros y gatos

Este es uno de los aspectos más importantes antes de incorporar un espatifilo a casa. La Cuna de Moisés es tóxica para perros y gatos si la ingieren. Esto sucede porte contiene cristales de oxalato de calcio insolubles que pueden provocar irritación y dolor en la boca, lengua y garganta. También pueden aparecer síntomas como salivación excesiva, dificultad para tragar, vómitos o inflamación.

Por este motivo, si hay mascotas que suelen mordisquear las plantas, lo recomendable es colocar el espatifilo en un sitio al que no puedan acceder. Ante la sospecha de que un perro o gato haya ingerido parte de la planta, es importante consultar rápidamente con un veterinario y no intentar provocar el vómito por cuenta propia.

Cómo cuidar la Cuna de Moisés: 3 puntos clave