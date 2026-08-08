Escapadas bonaerenses con historia: pueblos donde la comida cuenta secretos de trenes, inmigrantes y antiguas tradiciones

Fiestas regionales Foto: Turismo Buenos Aires

Hay escapadas que empiezan con una pregunta simple: “¿A dónde vamos este fin de semana?”. Pero en la provincia de Buenos Aires, esa respuesta puede terminar entre hornos a leña, viejas estaciones ferroviarias, plazas de pueblo, aromas a guiso, salames gigantes y buñuelos recién hechos.

Este fin de semana, varios destinos bonaerenses se preparan para recibir visitantes con fiestas populares que combinan gastronomía, identidad rural y memoria histórica.

Lo interesante no es solo lo que se come, sino todo lo que esos sabores cuentan. Porque detrás de un salame artesanal puede aparecer la huella de los inmigrantes europeos; detrás de una galleta de campo, el oficio de los panaderos criollos; detrás de un chorizo a la pomarola, la cocina familiar que resistió al paso del tiempo; y detrás de una estación de tren, el origen mismo de muchos pueblos bonaerenses.

San Andrés de Giles y el salame más largo: una tradición con alma de pueblo

San Andrés de Giles será uno de los grandes protagonistas del fin de semana con la 5° Fiesta del Salame más Largo de Argentina, que tendrá lugar el domingo 9 de agosto desde las 11 en el Parque Municipal, con entrada gratuita.

La jornada incluirá música, patio gastronómico, productores regionales, artesanos y el esperado momento de la medición y corte del salame gigante.

Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles Foto: Prensa San Andrés de Giles

Pero Giles no es solo una parada gastronómica. Su historia se remonta a fines del siglo XVIII, cuando la familia Giles donó tierras en 1793, y al 30 de noviembre de 1806, fecha considerada fundacional por la primera misa celebrada en el antiguo oratorio levantado en la zona.

Ese origen religioso y rural marcó la identidad de un pueblo que creció entre campos, inmigrantes y caminos de posta. Con los años, la producción artesanal y las costumbres criollas se transformaron en parte de su atractivo turístico.

Por eso, el salame más largo no es simplemente una curiosidad para la foto: es una forma de celebrar el trabajo de productores locales y una tradición que une generaciones.

Chillar: trufas negras en un pueblo nacido al ritmo del ferrocarril

En el partido de Azul, Chillar suma una propuesta diferente: el 2º Festival de la Trufa 2026, con actividades en la trufera La Esperanza y en la plaza San Martín.

Habrá cocina con trufas, demostraciones con perros truferos, feria de emprendimientos y espectáculos.

Chillar nació oficialmente el 12 de mayo de 1912, cuando fue habilitada su estación ferroviaria. Como ocurrió con tantos pueblos bonaerenses, el tren no fue apenas un medio de transporte: fue el punto de partida de la vida social, comercial y productiva.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

Su ubicación en la pampa serrana, cerca de Azul y sobre la Ruta Nacional 3, le dio un perfil agropecuario que todavía define su paisaje. En las últimas décadas, la aparición de la truficultura abrió una nueva etapa, mezclando campo bonaerense con cocina gourmet.

Así, lo que antes se asociaba a cereales, ganado y almacenes rurales hoy también se vincula con uno de los ingredientes más codiciados de la gastronomía internacional.

Torres y el chorizo a la pomarola: sabor ferroviario en Luján

Torres, en el partido de Luján, celebrará la 6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola el domingo 9 de agosto desde las 11 en el Predio del Ferrocarril, con entrada gratuita, feria, shows y concurso para elegir la mejor preparación.

La elección del predio ferroviario no es casual. Torres está profundamente vinculada al tren: el 24 de mayo de 1889 se inauguró el tramo ferroviario que pasaba por la localidad, un hecho que marcó el inicio del crecimiento del pueblo.

Chorizo a la Pomarola. Foto: Freepik.

Su nombre recuerda al médico Melchor Torres, cuya familia tuvo tierras en la zona. Con el paso del tiempo, la estación, las casas bajas, los comercios de cercanía y las comidas de olla le dieron a Torres esa postal clásica de pueblo chico donde la historia todavía parece convivir con la vida cotidiana.

En este contexto, el chorizo a la pomarola aparece como un plato ideal para el invierno: simple, contundente y familiar. Una receta que tiene mucho de cocina italiana, mucho de mesa argentina y mucho de esas costumbres que se transmiten sin necesidad de estar escritas.

Tomás Jofré: galleta de campo, hornos a leña y el primer polo gastronómico rural

Tomás Jofré, en Mercedes, será sede de la 9° Fiesta de la Galleta de Campo, el domingo 9 de agosto de 12 a 19 en la plaza Domingo Silvano.

La celebración coincide con el Día del Panadero y homenajea a quienes mantienen viva la receta cocida en horno a leña.

El dato curioso es que el verdadero nombre del pueblo es Jorge Born, aunque todos lo conocen por el nombre de su estación ferroviaria: Tomás Jofré. La localidad fue fundada oficialmente el 24 de marzo de 1911 y su historia quedó asociada al tren, a los almacenes de campo y, más tarde, a la gastronomía.

La tradicional galleta de campo será la protagonista de la 9° edición de la fiesta organizada en Tomás Jofré, partido de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

Hoy es uno de los destinos clásicos para comer pastas caseras, picadas, asado, galleta de campo y productos regionales.

La galleta de campo, simple y poderosa, representa ese mundo de panaderos, familias inmigrantes y mesas largas donde el tiempo parece correr más lento. Es el tipo de comida que no necesita lujos para emocionar: alcanza con partirla con la mano y acompañarla con una buena picada.

Del Viso: guiso de lentejas, San Martín y una huella poco conocida

En Del Viso, partido de Pilar, la 2º Fiesta del Guiso de Lentejas se realizará el domingo 9 de agosto desde las 10 en el Paseo Del Viso, con folklore, artesanías, gastronomía criolla y concurso para elegir al mejor cocinero.

Del Viso fue fundada el 1 de agosto de 1909 y creció alrededor de la estación ferroviaria del actual Belgrano Norte. Antes de su expansión urbana, la zona estaba marcada por chacras, tambos, hornos de ladrillos y sembradíos.

Del Viso Foto: Diario del Pilar

Además, guarda una historia sanmartiniana poco conocida: antes de la Batalla de San Lorenzo, José de San Martín y sus Granaderos pasaron por la zona del Arroyo Pinazo para recambiar caballada durante su marcha hacia Santa Fe.

Por eso, el guiso de lentejas funciona como mucho más que un plato invernal. Es una excusa para volver a mirar la identidad popular de una ciudad atravesada por trenes, migraciones, memoria barrial y tradición criolla.

Del Carril: buñuelos artesanales en un pueblo que nació con el tren

Del Carril, en el partido de Saladillo, tendrá la 1º Fiesta del Buñuelo Artesanal durante el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, con actividades en el Club Social y Deportivo, plaza principal, feria, juegos campestres, patio de comidas y concurso del buñuelo creativo.

La localidad tiene una historia profundamente ferroviaria. Su fecha de fundación fue establecida el 14 de enero de 1884, y ese mismo año, el 21 de septiembre, llegó el Ferrocarril Oeste a la estación Del Carril, que se convirtió en el corazón social y comercial del pueblo.

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: prensa

La estación era mucho más que un edificio: allí llegaban mercaderías, diarios, correspondencia, viajeros y noticias. También era punto de encuentro, paseo y conversación.

En ese contexto, una fiesta dedicada al buñuelo artesanal recupera algo esencial de los pueblos bonaerenses: la comida sencilla, compartida y hecha con manos de familia.