El error más común al hacer una mudanza con gatos: cuál es el consejo veterinario para evitar que se estresen

Animales; gatos; mascotas. Foto: X/Grok.

Una mudanza suele ser un momento de mucho movimiento y cambios para toda la familia, pero también puede convertirse en una situación muy estresante para los gatos, ya que a diferencia de otros animales, los felinos desarrollan un fuerte vínculo con su territorio. Los grandes cambios, pueden generarles miedo e incluso incluso problemas de salud.

Los veterinarios coinciden en que una de las claves para que la transición sea más sencilla es respetar sus tiempos y evitar exponerlos al caos propio de la mudanza. De hecho, existe un consejo que muchos desconocen y que puede hacer una gran diferencia durante ese proceso.

Cómo mudar a un gato sin estrés. Foto: Freepik

La clave está en anticiparse. Los preparativos para mudarse con un gato deben comenzar semanas antes del traslado, y continuar durante y después de la mudanza. A continuación, un paso a paso concreto recomendado por veterinarios de Royal Canin Argentina para acompañarlo de la mejor manera posible.

Mantener al gato en un espacio seguro: la clave para una mudanza ordenada y saludable

Uno de los errores más frecuentes es dejar que el gato circule libremente mientras se embalan cajas, entran y salen personas o se trasladan muebles. Este escenario puede aumentar significativamente sus niveles de estrés e incluso favorecer que escape.

Por eso, los especialistas recomiendan preparar una habitación tranquila exclusivamente para el gato antes de comenzar la mudanza.

Ese espacio debe contar con todo lo que necesita:

Su caja sanitaria.

Agua fresca.

Comida.

Su cama o manta favorita.

Juguetes habituales.

Rascador, si tiene uno.

Mantenerlo allí, lejos del ruido y del movimiento constante, ayuda a que se sienta protegido y evita situaciones de riesgo.

Una vez en la nueva casa, también es recomendable que permanezcan durante las primeras horas en una única habitación equipada con sus pertenencias. De esa manera podrán familiarizarse con los nuevos aromas y sonidos antes de explorar el resto del hogar.

Cómo mudar al gato correctamente, según los veterinarios. Foto: Unsplash.

Paso a paso: cómo mudar a tu gato sin generarle estrés ni poner en riesgo su salud

Antes de realizar cualquier mudanza o cambio de habitación, los veterinarios insisten en que es muy necesario acostumbrar al gato al transportín. Para ello, hay que dejar el canil a la vista varios días antes, con una manta, juguetes o premios dentro. La idea es que lo asocie con algo positivo y no solo con visitas al veterinario. Luego, deberás seguir estos pasos:

Mantené la rutina: intentá respetar horarios de comida, juego y descanso. En un contexto de cambios, la rutina le brinda seguridad.

Evitá cambios innecesarios: no es el mejor momento para cambiarle el alimento, la arena o introducir nuevos animales en la casa.

Cómo mudar a un gato sin estrés. Foto: Freepik

El día de la mudanza, ubicalo en una habitación segura de la “casa vieja” o dejalo a cuidado de una persona de confianza, ya que el exceso de ruido, las puertas abiertas y la presencia de extraños pueden asustarlo.

Además, los veterinarios recomiendan que nunca lo lleves suelto. Deben estar dentro del transportín bien cerrado y cubierto parcialmente para reducir estímulos visuales.

Al llegar al nuevo hogar

Presentación gradual del espacio: al llegar, destiná una habitación solo para él, con sus cosas de siempre. Dejalo explorar de a poco y a su ritmo.

Conservá olores familiares: no laves de inmediato mantas, camas o juguetes. Los olores conocidos lo ayudan a sentirse más seguro.

Observá su comportamiento: es normal que esté más escondido o coma menos los primeros días. Si el comportamiento se prolonga o empeora, consultá al veterinario.

Paciencia y acompañamiento: cada gato tiene su propio tiempo de adaptación. Algunos se acostumbran en días; otros, en semanas. Forzarlo solo aumenta el estrés.

Cómo mudar a un gato sin estrés. Foto: Freepik

Mudarse con un gato requiere planificación, paciencia y empatía. Siguiendo estos pasos, el cambio de casa puede transformarse en una experiencia mucho más tranquila y segura para tu compañero felino.