Guía sencilla de la planta china del dinero: cuidados y cómo reproducirla por esquejes de forma fácil

La Pilea peperomioides Foto: Pinterest

La Pilea peperomioides, conocida popularmente como planta china del dinero, es una de las especies de interior que ganó popularidad en los últimos años gracias a su sencillo mantenimiento, sus hojas verdes y redondas y su simbolismo. Además de aportar un toque moderno al hogar, se trata de una planta ideal para quienes recién empiezan a incursionar en la jardinería.

Aunque suele considerarse resistente, algunos cuidados básicos son fundamentales para que mantenga su característico follaje verde y produzca nuevos brotes. La luz, el riego y la humedad del ambiente influyen directamente en su crecimiento.

La Pilea peperomioides Foto: Pinterest

Otro de sus grandes atractivos es que pueden reproducirse fácilmente mediante esquejes, que nacen junto a la planta madre. Por este motivo, con una guía rápida y unos pocos pasos, es posible obtener nuevos ejemplares para decorar otros espacios del hogar o regalar.

Origen y características de la Pilea peperomioides: la especie nativa de China

La Pilea peperomioides pertenece a la familia de las Urticáceas y es originaria de las regiones montañosas del sur de China. Durante décadas fue una planta poco conocida fuera de Asia, hasta que comenzó a expandirse por Europa gracias al intercambio entre aficionados a la jardinería.

Se caracteriza por sus hojas perfectamente redondas, de color verde intenso y textura brillante, que crecen sobre largos tallos finos. Su aspecto minimalista la convirtió en una de las especies favoritas para decorar interiores con estilos modernos, escandinavos o naturales.

Además de su valor ornamental, en distintas culturas se la asocia con la abundancia, la buena suerte y la prosperidad económica, motivo por el cual también recibe el nombre de “planta del dinero”.

La Pilea peperomioides Foto: Pinterest

Qué iluminación necesita y dónde ubicarla en el hogar

La luz es un factor clave para la Pilea, ya que ayuda a que se desarrolle correctamente. Lo ideal, es colocarla en un ambiente luminoso, donde reciba abundante luz natural indirecta, ya que el sol puede dañar sus hojas.. Una ventana orientada al este o al norte suele ser una excelente ubicación.

También es recomendable girar la maceta cada una o dos semanas para que todas las hojas reciban la misma cantidad de luz y la planta crezca de forma equilibrada.

Cómo regar la planta china del dinero correctamente

La Pilea necesita un riego moderado. Antes de volver a agregar agua, es importante comprobar que los primeros centímetros del sustrato estén secos. Durante la primavera y el verano, cuando la planta está en pleno crecimiento, los riegos suelen ser más frecuentes. En otoño e invierno conviene reducirlos para evitar el exceso de humedad.

Un buen drenaje resulta indispensable, ya que el agua acumulada puede favorecer la pudrición de las raíces. Por eso, siempre es recomendable utilizar macetas con orificios de drenaje y un sustrato liviano.

La Pilea peperomioides Foto: Pinterest

Consejos de abono y fertilización durante la primavera y el verano

La época de mayor crecimiento de la Pilea coincide con la primavera y el verano. Durante esos meses puede beneficiarse con un fertilizante líquido para plantas de interior, aplicado aproximadamente una vez al mes.

El abono aporta nutrientes esenciales que favorecen el desarrollo de nuevas hojas y brotes, además de mantener un color verde intenso. En otoño e invierno no suele ser necesario fertilizar, ya que la planta entra en una etapa de crecimiento más lento.

Cómo mantener la humedad adecuada y proteger sus hojas en ambientes secos

Aunque la Pilea tolera los ambientes interiores, agradece una humedad ambiental media, especialmente cuando la calefacción o el aire acondicionado resecan el ambiente. Por eso, para mantener sus hojas en buen estado, debe limpiarse el polvo periódicamente con un paño húmedo y, de esta forma, también ayuda a la absorción de luz.

Si el ambiente es muy seco, colocar un recipiente con agua cerca de la planta o agrupar varias especies puede contribuir a aumentar la humedad sin necesidad de pulverizar constantemente las hojas.

Qué hacer para multiplicarla mediante sus esquejes

Una de las mayores ventajas de la planta china del dinero es que produce pequeños esquejes alrededor de la planta madre. Cuando estos brotes alcanzan entre cinco y diez centímetros de altura y desarrollan algunas raíces propias, pueden separarse cuidadosamente con una herramienta desinfectada.

Después de extraerlos, es recomendable dejarlos reposar unos minutos antes de plantarlos para favorecer una mejor cicatrización del corte.

La Pilea peperomioides Foto: Pinterest

¿En agua o en tierra? Cuál es la mejor forma de hacer enraizar los esquejes

Los esquejes de Pilea pueden enraizar tanto en agua como directamente en tierra, aunque cada método tiene sus ventajas.

En agua, el proceso permite observar el crecimiento de las raíces y controlar su desarrollo. Cuando estas alcanzan unos pocos centímetros de longitud, el esqueje puede trasladarse a una maceta con sustrato.

Por otro lado, plantarlos directamente en tierra evita el estrés del trasplante y favorece una adaptación más rápida al medio definitivo, siempre que el sustrato permanezca ligeramente húmedo durante las primeras semanas.

Con cualquiera de los dos métodos, mantener el esqueje en un lugar cálido, con buena luz indirecta y lejos del sol intenso aumentará las probabilidades de éxito y permitirá disfrutar de una nueva planta china del dinero en poco tiempo