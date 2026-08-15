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Alimentos saludables y viviendas sustentables: los secretos del refugio natural en San Antonio de Areco

Un proyecto familiar combina alimentación agroecológica, vida saludable y construcción sustentable para demostrar que es posible habitar y producir en armonía con la naturaleza.

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Los secretos del refugio natural en San Antonio de Areco.
Los secretos del refugio natural en San Antonio de Areco. Foto: Canal 26
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En el marco de la vida sustentable, hay un proyecto que destaca por su respeto al medio ambiente. “Bien de la Tierra” nació en Mayo 2021 gracias al sueño de una familia que cree que la alimentación y amor a la naturaleza llevan a una vida saludable tanto para el cuerpo como para el alma.

Comenzaron a producir alimentos agroecológicos en un campo/granja en San Antonio de Areco, a 115 km de la Ciudad de Buenos Aires.

El propósito de este emprendimiento tuvo, desde el principio, un objetivo claro: enseñar que hay una forma de nutrirse bien sin descuidar el planeta donde todos vivimos.

Los secretos del refugio natural en San Antonio de Areco.

La tierra es la gran protagonista de nuestras vidas y debemos protegerla. En ese marco, la apuesta por la vida sana crece con la construcción de viviendas sustentables hechas cien por ciento en madera.

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De a poco va tomando forma Aldea Bien de la Tierra en San Antonio de Areco. Ya se puede ver el granero con su techo completo y las estructuras de las barracas de cuatro dormitorios levantadas, las dos cabañas de dos dormitorios en pie y el movimiento de suelo donde muy pronto habrá un espacio de yoga.

Alimentación y vida sana. Una apuesta ecológica que vale la pena conocer para descubrir que hay otros presente (y otro futuro) posible.

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