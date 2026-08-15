La 2° Fiesta Sanmartiniana llega este fin de semana largo: habrá cabalgata, folklore y la mejor propuesta gastronómica

Fiesta Sanmartiniana Foto: Instagram @eldiariodelpueblo

La celebración, dedicada a conmemorar la vida y obra del General José de San Martín, propone mucho más que una salida al aire libre: será una forma de reencontrarse con las raíces argentinas, los sabores populares y una de las figuras más importantes de la historia sudamericana. La jornada es organizada por la Asociación de Comercio e Industria local y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Turismo.

Cuándo y dónde se realiza la 2° Fiesta Sanmartiniana

La 2° Fiesta Sanmartiniana se realizará este domingo 16 de agosto, desde las 11 de la mañana, en la Plaza del Calvario de Sauce Grande, localidad perteneciente al partido de Monte Hermoso. El evento llega en el marco del fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se recuerda cada 17 de agosto.

Bajo el lema “Tradición, sabores y encuentro”, la propuesta buscará reunir a vecinos, turistas y familias que quieran disfrutar de una jornada distinta, con actividades culturales, recreativas y gastronómicas. Habrá patio de comidas, feria de productores y emprendedores, música en vivo, danzas folklóricas y distintas propuestas vinculadas con la identidad criolla.

El lugar elegido no es casual: Sauce Grande se convirtió en los últimos años en un punto de referencia para las celebraciones tradicionales de la región, combinando paisaje costero, espíritu comunitario y una fuerte impronta cultural. En ese marco, la Fiesta Sanmartiniana aparece como una oportunidad para disfrutar del turismo de cercanía y, al mismo tiempo, rendir homenaje al Padre de la Patria.

Cabalgatas tradicionales: la atracción principal del fin de semana largo

Uno de los momentos más esperados será la cabalgata tradicional, que marcará el inicio de la programación junto al acto oficial. Esta actividad se perfila como la gran postal del evento: jinetes, familias, agrupaciones criollas y amantes de las costumbres argentinas volverán a darle vida a una escena que conecta directamente con la memoria histórica y el espíritu sanmartiniano.

Fiesta Sanmartiniana Foto: Instagram @eldiariodelpueblo

La cabalgata no solo funciona como atractivo turístico, sino también como símbolo de identidad nacional. En la historia argentina, el caballo fue protagonista de campañas militares, traslados, comunicaciones y grandes gestas. En el caso de San Martín, la imagen del Ejército de los Andes atravesando la cordillera quedó grabada como una de las hazañas más impactantes del continente. Entre enero y febrero de 1817, el Ejército Libertador cruzó los Andes con miles de hombres, caballos, mulas, artillería y una logística extraordinaria para la época.

Aquella campaña no fue una aventura improvisada: San Martín diseñó una estrategia precisa para sorprender a las fuerzas realistas en Chile. El avance se organizó en columnas que atravesaron distintos pasos cordilleranos, con maniobras simultáneas que obligaron al enemigo a dispersarse. El plan incluyó rutas principales como Los Patos y Uspallata, además de pasos secundarios que formaron parte de una verdadera operación continental.

Por eso, cada cabalgata sanmartiniana tiene una carga simbólica especial. No se trata únicamente de montar a caballo, sino de recuperar una forma de contar la historia desde el cuerpo, el paisaje y la tradición.

Espectáculos de folklore en vivo para toda la familia

La fiesta también contará con espectáculos de folklore en vivo, danzas tradicionales y actividades pensadas para todas las edades. La música será una de las grandes protagonistas de la jornada, con propuestas que buscan acompañar el clima familiar, popular y festivo del encuentro.

El folklore tiene un lugar central en este tipo de celebraciones porque mantiene viva la memoria popular. Zambas, chacareras, gatos, escondidos y malambos forman parte de un lenguaje cultural que atraviesa generaciones. En una fiesta sanmartiniana, esos ritmos funcionan como una forma de homenaje: recuerdan que la identidad argentina también se construye desde las peñas, los encuentros comunitarios, la guitarra, el bombo y el baile compartido.

Fiesta Sanmartiniana Foto: Argentina.gob.ar

Además, habrá una feria de productores y emprendedores, ideal para recorrer durante la tarde, y un patio gastronómico con propuestas tradicionales. Comidas criollas, sabores regionales y platos populares completarán una experiencia que apunta a disfrutar con todos los sentidos.

La presencia de la Escuela Federal Sanmartiniana reforzará el carácter histórico y educativo de la celebración, aportando una mirada vinculada a la vida, la obra y el legado del Libertador.

17 de agosto: a 176 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

El 17 de agosto se conmemora en Argentina el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, quien murió en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. En 2026 se cumplen 176 años de su fallecimiento, una fecha que invita a recordar no solo al militar, sino también al estratega político que entendió la independencia como un proyecto regional.

San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, en 1778, se formó militarmente en España y regresó al Río de la Plata en 1812 para sumarse al proceso revolucionario. Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, obtuvo su primera gran victoria americana en el Combate de San Lorenzo y luego impulsó el Plan Continental, que apuntaba a liberar Chile y Perú para asegurar la independencia sudamericana.

José de San Martín

Su campaña más recordada fue el Cruce de los Andes, una operación militar considerada una de las grandes epopeyas de la historia argentina y latinoamericana. Con recursos limitados, condiciones extremas y una planificación minuciosa, San Martín logró cruzar la cordillera y abrir el camino hacia la victoria de Chacabuco, en 1817, y Maipú, en 1818, hechos decisivos para la independencia de Chile.

Por eso, la Fiesta Sanmartiniana no será solo una celebración popular: será también una invitación a mirar la historia desde el presente. Entre caballos, folklore, comidas típicas y encuentros familiares, Sauce Grande rendirá homenaje a un hombre que transformó el destino de América del Sur y cuya figura sigue convocando, más de dos siglos después, a nuevas generaciones.