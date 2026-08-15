Enzo Fernández volvió a jugar en Chelsea en medio de los rumores de salida al City: entre la ovación y los abucheos de Stamford Bridge

Enzo Fernández en el Chelsea. Foto: X

Tras el Mundial y sus vacaciones, Enzo Fernández volvió a jugar en el Chelsea en medio de los rumores de una posible salida al Manchester City en una operación millonaria.

El volante argentino entró a los 17 minutos del complemento en el amistoso de pretemporada en el que los Blues superaron a la Real Sociedad por 3 a 1.

Vuelta al Chelsea de Enzo Fernández en medio de los rumores de salida. Video: @NizaarKinsella

Cuando Xabi Alonso, nuevo entrenador del conjunto de Londres, lo mandó al campo, el ex jugador de River recibió el ya tradicional grito de “oh, Enzo Fernández” que suena cada fin de semana en Stamford Bridge.

Sin embargo, otra parte de los hinchas londinense lo abucheó al momento que reemplazó a Reece James.

Enzo Fernández en el Chelsea. Foto: x

La incertidumbre por el futuro del volante campeón del mundo hacen que las opiniones se dividan entre los hinchas del Chelsea. Entre los que destacan su buen rendimiento en la pasada temporada a los que se sienten defraudados por la posible salida a un rival directo en la licha por conquistar la Premier League.

La cifra que pediría Chelsea por Enzo Fernández

Chelsea no parece dispuesto a facilitar ninguna negociación. El club de Londres invirtió una fortuna por el volante argentino y lo considera un nombre importante dentro de su proyecto deportivo. Por eso, cualquier intento de compra debería llegar acompañado de una propuesta descomunal.

Enzo Fernández celebrando el 1 a 0 Foto: REUTERS

De acuerdo con la información publicada,Chelsea podría pedir cerca de 140 millones de eurospara sentarse a negociar una salida del argentino. Esa cifra convertiría la operación en una de las más resonantes del mercado y pondría nuevamente al ex River entre los futbolistas más caros del planeta.

El número no sorprende si se considera el perfil del jugador. Enzo Fernández fue campeón del mundo con Argentina, brilló en Benfica, dio el salto a la Premier League y se consolidó como un mediocampista de elite. Además, tiene una edad ideal para un proyecto de largo plazo: puede rendir de inmediato y, al mismo tiempo, conservar valor de reventa. Ese combo explica por qué Chelsea no está dispuesto a desprenderse de él por una cifra menor.