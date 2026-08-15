Crean un mirador en una ruta histórica de Córdoba con una de las vistas más impactantes del país

Nuevo mirador en Córdoba Foto: Instagram @mujeresunidasporcordoba

Hay caminos que no se recorren solamente para llegar a destino. En Córdoba, el Camino del Pan de Azúcar, también conocido como Ruta Provincial E-54, es uno de esos trayectos donde el paisaje obliga a bajar la velocidad, mirar por la ventanilla y entender por qué las sierras tienen una fuerza tan particular.

Ahora, en ese escenario natural, comenzó la construcción de un mirador panorámico pensado para que quienes transitan por la zona puedan detenerse, contemplar el Valle de Punilla y redescubrir una de las postales más imponentes del país.

La obra se desarrolla en medio de un entorno privilegiado y busca recuperar un espacio que, por su ubicación, tiene un enorme potencial turístico: desde allí se pueden apreciar las formas onduladas de las Sierras Chicas, la vegetación típica del ambiente serrano y, en días despejados, una amplitud visual que convierte al lugar en una verdadera terraza natural.

El Camino del Pan de Azúcar: una ruta con paisaje, historia y misterio

La Ruta Provincial E-54 une Córdoba capital, Villa Allende y Cosquín, atravesando las Sierras Chicas y pasando por la zona del famoso Cerro Pan de Azúcar, uno de los puntos más reconocibles de Punilla.

Nuevo mirador en Córdoba Foto: Instagram @mujeresunidasporcordoba

Su recorrido combina tramos urbanos, sectores asfaltados y caminos de montaña, por lo que se convirtió durante décadas en una vía buscada por senderistas, ciclistas, motociclistas y viajeros que prefieren los caminos con carácter.

Pero su atractivo no es solo paisajístico. Este camino fue construido en 1931 y originalmente recibió el nombre de Camino 6 de Septiembre, en referencia a la fecha del golpe de Estado de 1930 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Con el tiempo, la denominación popular terminó imponiéndose y el nombre Camino del Pan de Azúcar quedó asociado al cerro que domina la geografía de la zona.

Ese dato histórico convierte al nuevo mirador en algo más que una obra turística: lo transforma en una oportunidad para resignificar un corredor que nació en un contexto político complejo, pero que hoy puede ser recuperado desde la memoria, el disfrute y la identidad cordobesa.

El Cerro Pan de Azúcar, un ícono serrano con nombre ancestral

El protagonista silencioso de este paisaje es el Cerro Pan de Azúcar, una formación ubicada en las Sierras Chicas, cerca de Cosquín y Santa María de Punilla.

Su nombre actual se debe a su forma cónica, similar a los antiguos panes de azúcar de gran tamaño que se elaboraban en otros tiempos. Mucho antes de esa denominación, los pueblos originarios lo conocían como Supaj-ñuñu, expresión asociada a su silueta y a la forma que adopta la montaña desde ciertos puntos de observación.

Nuevo mirador en Córdoba Foto: Instagram @mujeresunidasporcordoba

Ese origen ancestral le suma al lugar una dimensión cultural profunda: no se trata únicamente de un cerro para fotografiar, sino de un sitio que fue referencia territorial para comunidades que habitaron las sierras mucho antes del desarrollo turístico moderno.

El cerro es considerado uno de los puntos más destacados del cordón de Sierras Chicas y desde su cima se obtiene una vista panorámica de 360 grados sobre el Valle de Punilla, Cosquín, Villa Allende, Unquillo y, en jornadas despejadas, la ciudad de Córdoba.

Cosquín, el corazón histórico y cultural de Punilla

A pocos kilómetros del nuevo mirador aparece Cosquín, una ciudad que no necesita demasiada presentación. Conocida como la Capital Nacional del Folklore, es uno de los centros culturales más importantes de Córdoba y del país.

Su historia se remonta a tiempos coloniales, con antecedentes vinculados a pueblos originarios, estancias y antiguos caminos serranos. Cosquín fue reconocida oficialmente como villa el 4 de agosto de 1876 y elevada al rango de ciudad el 26 de agosto de 1939.

Nuevo mirador en Córdoba Foto: Instagram @mujeresunidasporcordoba

A comienzos del siglo XX, su clima serrano atrajo a visitantes y pacientes que buscaban mejorar enfermedades respiratorias, lo que impulsó el crecimiento de establecimientos sanitarios, hoteles y servicios.

Décadas más tarde, en 1961, el Festival Nacional de Folklore terminó de darle a Cosquín una identidad definitiva: la ciudad se volvió sinónimo de música popular, peñas, guitarras, bombos y encuentros masivos frente a la Plaza Próspero Molina.

Ese pasado cultural también alimenta el atractivo del camino y del nuevo mirador, porque cada kilómetro de Punilla parece contar una parte distinta de la historia cordobesa.

Todo en un entorno que mezcla naturaleza, historia y una de las panorámicas más lindas del centro del país.

Una postal que vuelve a poner a Punilla en el centro de la escena

La creación de este mirador llega en un momento en el que muchos destinos argentinos buscan potenciar sus paisajes sin perder identidad.

En Punilla, esa identidad está hecha de sierras, ríos, caminos antiguos, pueblos con memoria, festivales populares y atardeceres que parecen diseñados para quedarse en la retina.

Por eso, el nuevo mirador no será solo un punto para sacar fotos. Será también una invitación a detenerse en una ruta que guarda casi un siglo de historia, a mirar Córdoba desde otra altura y a entender que, a veces, los mejores destinos no están al final del camino, sino en esa curva inesperada donde el paisaje obliga a frenar.