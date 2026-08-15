El plan más original de Buenos Aires: probar alfajores, chipá y sándwiches de miga con los ojos vendados

Catas extrañas de Buenos Aires Foto: Instagram @catasnotradicionales

La idea parece simple: vendarse los ojos, probar y elegir. Pero detrás de esa dinámica aparece algo mucho más interesante. Un alfajor deja de ser una golosina de kiosco; un chipá revela su raíz guaraní y litoraleña; y un sándwich de miga, ese clásico de cumpleaños y reuniones familiares, se transforma en una pieza silenciosa de la historia argentina.

La propuesta la impulsa Catas No Tradicionales, una experiencia que organiza degustaciones privadas, íntimas y a ciegas de alimentos populares como alfajores, chipá, empanadas regionales, medialunas, churros y sándwiches de miga en Buenos Aires. Las fechas se anuncian a través de Instagram, en@catasnotradicionales.

Cómo son las catas a ciegas

El objetivo no es convertirse en experto gastronómico, sino jugar con los sentidos. Al desaparecer la vista, también desaparecen los prejuicios: no hay marcas famosas, envoltorios conocidos ni elecciones condicionadas por la publicidad.

Catas extrañas de Buenos Aires Foto: Instagram @catasnotradicionales

En cada encuentro, los participantes prueban distintas versiones de un mismo producto y comparan textura, aroma, humedad, relleno, masa y sabor. El menú rota según cada fecha y puede incluir cata de alfajores, chipá, sándwiches de miga, medialunas, empanadas regionales y propuestas especiales como churros con vinos.

Dónde son, precios y cómo reservar

Las catas funcionan con reserva previa y cupos reducidos. No hay ingreso espontáneo, ya que se trata de encuentros programados. La dirección exacta se informa al momento de reservar, porque puede variar según la fecha, el tipo de cata y el espacio elegido.

En el Linktree oficial aparecen experiencias como Cata de Alfajores en Café Martínez, Cata de Sándwiches de Miga en Café Martínez, Cata de Medialunas y Cata de Alfajores, además de un acceso para consultar próximas fechas y reservas.

Catas extrañas de Buenos Aires Foto: Instagram @catasnotradicionales

El precio no figura como valor fijo publicado, por lo que debe consultarse directamente al reservar. La vía informada para consultas es el WhatsApp +54 9 11 3180-5310.

Datos útiles:Experiencia: Catas No Tradicionales.Modalidad: degustaciones sensoriales a ciegas, privadas y con cupos reducidos.Dónde: dirección confirmada al reservar.Reservas: +54 9 11 3180-5310.Instagram:@catasnotradicionales.

El alfajor: de herencia árabe a símbolo argentino

Aunque hoy parezca imposible separarlo de la identidad nacional, el alfajor tiene una historia mucho más antigua. Su origen se vincula con tradiciones árabes y españolas, y su nombre suele asociarse al término árabe al-hasú, relacionado con la idea de “relleno”.

En Argentina, esa receta se transformó con la llegada del dulce de leche, el chocolate y distintas masas hasta convertirse en una obsesión cotidiana. Por eso, una cata a ciegas puede ser reveladora: sin marca a la vista, el favorito de siempre puede perder contra uno inesperado.

El chipá: el sabor guaraní que conquistó Buenos Aires

El chipá tiene raíces en la cocina guaraní y en el uso de la mandioca. Con el mestizaje colonial, especialmente entre los siglos XVII y XVIII, esas preparaciones sumaron quesos, grasas y lácteos, dando forma al pan de queso que hoy se asocia con Paraguay y el Litoral argentino.

Catas extrañas de Buenos Aires Foto: Instagram @catasnotradicionales

En los últimos años, el chipá dejó de ser solo un clásico regional y ganó lugar en cafeterías porteñas. En una cata, las diferencias aparecen rápido: algunos son más crocantes, otros más elásticos, más suaves o con queso más intenso.

Sándwiches de miga y empanadas: historia en versión cotidiana

El sándwich de miga es uno de los grandes clásicos argentinos. Su origen se relaciona con influencias europeas, entre ellas el tramezzino italiano y los pequeños sándwiches ingleses de té. En el Río de la Plata se volvió propio: pan sin corteza, capas finas, rellenos simples y humedad justa.

Sándwich de miga. Foto: Freepik.

Las empanadas, en cambio, funcionan como un mapa del país. Llegaron a América desde la tradición española, con influencias árabes y mediterráneas, y en Argentina cada provincia las adaptó a sus ingredientes y costumbres.