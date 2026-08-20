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Adiós a buscar comida en la basura: así funcionan las innovadoras estaciones para alimentar gatos callejeros en Dubái

El sistema utiliza dispensadores automáticos ubicados en espacios públicos para garantizar alimento limpio y seguro, mientras las autoridades avanzan en programas de control y cuidado animal mediante tecnología inteligente.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Distintas ciudades del mundo comienzan a aplicar soluciones tecnológicas para mejorar el bienestar de perros y gatos en situación de calle.
Distintas ciudades del mundo comienzan a aplicar soluciones tecnológicas para mejorar el bienestar de perros y gatos en situación de calle. Foto: Unsplash.
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Mientras muchas ciudades todavía buscan soluciones para controlar la población de animales abandonados, Dubái comenzó a implementar un sistema innovador pensado especialmente para los gatos callejeros. La iniciativa incluye estaciones inteligentes de alimento gratuito distribuidas en distintos espacios públicos para evitar que los felinos tengan que buscar comida entre la basura.

La medida no solo apunta al bienestar animal, sino también al mantenimiento de la limpieza urbana y al desarrollo de futuros programas sanitarios basados en inteligencia artificial. Gracias a esta tecnología, el emirato busca combinar asistencia, control poblacional y monitoreo en una sola estrategia.

Gato callejero. Foto: Unsplash.
Las estaciones inteligentes fueron instaladas en parques y espacios públicos para alimentar gatos callejeros de manera segura y ordenada. Foto: Unsplash.

Dubái instaló estaciones de alimento gratis para gatos callejeros

En los últimos años, Dubái comenzó a desarrollar un sistema de dispensadores inteligentes destinados a alimentar gatos callejeros de manera organizada y segura.

A diferencia de las prácticas tradicionales, donde muchas personas dejaban alimento directamente sobre las veredas o en recipientes improvisados, estas nuevas estaciones fueron diseñadas para mantener la comida protegida del calor extremo, la arena y otros factores climáticos característicos del desierto.

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Las estructuras están ubicadas estratégicamente en parques, plazas y diferentes espacios públicos para garantizar un acceso constante a alimento limpio y seco. Cuando un gato se aproxima, el sistema puede activarse automáticamente mediante sensores tecnológicos.

Alimento para gatos. Fuente: Unsplash
El sistema mantiene el alimento protegido del calor y las condiciones climáticas extremas gracias a dispensadores automatizados. Foto: Unsplash.

Además de ayudar a los animales, el proyecto busca evitar que restos de comida terminen esparcidos en la vía pública, reduciendo la presencia de plagas y mejorando las condiciones sanitarias de la ciudad.

Las autoridades también estudian incorporar sensores con inteligencia artificial capaces de identificar a cada animal para avanzar en campañas de vacunación, esterilización y seguimiento veterinario.

Cómo funciona el sistema inteligente para asistir a gatos callejeros

El funcionamiento de estas estaciones combina automatización y monitoreo tecnológico. Los dispensadores fueron preparados para resistir las altas temperaturas del clima desértico y conservar el alimento en buenas condiciones durante largos períodos.

Las autoridades buscan reducir la presencia de basura y mejorar la limpieza urbana mediante esta innovadora iniciativa. Foto: Freepik.

El sistema permite controlar la cantidad de alimento distribuido y mantener un registro del movimiento de animales en cada sector de la ciudad. En el futuro, las autoridades planean utilizar inteligencia artificial para reconocer patrones y gestionar con mayor precisión la población felina urbana.

La iniciativa forma parte de una tendencia creciente en distintas ciudades del mundo que buscan aplicar tecnología para resolver problemas relacionados con animales callejeros sin recurrir a métodos agresivos.

Un modelo similar puede encontrarse en Tiflis, aunque enfocado en perros callejeros y con un sistema completamente distinto. En la capital georgiana, muchos perros viven libremente en las calles, pero bajo supervisión estatal. La mayoría lleva un pequeño dispositivo plástico de color en una de sus orejas, una señal que indica que el animal fue vacunado, esterilizado y registrado oficialmente.

AnimalesGatosDubai
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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