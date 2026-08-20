Los veterinarios advierten: “Esta es la razón por la que tu gato duerme sobre tu ropa”. Foto: Foto: Gemini

Ver a un gato durmiendo sobre la ropa de su dueño es un hábito muy común y que ocurre en casi todas las casas. Para los veterinarios, este comportamiento del felino puede estar relacionado con el olor, la seguridad y la búsqueda de un lugar confortable para descansar.

Qué significa que el gato duerma arriba de la ropa

El principal motivo por la que el animal elige una o varias prendas para acostarse, está relacionado a la capacidad de reconocer el olor de la persona con la que convive. Por eso, la ropa usada puede convertirse en un elemento tranquilizador para el felino, sobre todo cuando está solo en casa.

Es decir, para un gato, los olores tienen una gran importancia a la hora de reconocer su entorno. Por eso, una remera, un buzo o incluso un pijama pueden resultar más atractivos que una superficie completamente nueva.

Este comportamiento puede estar asociado a la búsqueda de comodidad del gato. Foto: Foto: Gemini

En ese sentido, acostarse sobre la ropa puede ayudarlo a sentirse en un espacio conocido, especialmente cuando su dueño no está en casa.

Sin embargo, no todo tiene que ver con el vínculo, sino que los gatos pasan buena parte del día descansando y suelen buscar superficies cómodas, cálidas y tranquilas.

Una pila de ropa puede ofrecer justamente esas condiciones: es blanda, conserva algo de calor y puede estar ubicada en un lugar que el gato considera seguro.

Además, los felinos suelen elegir cuidadosamente sus lugares de descanso. Si una determinada prenda está sobre una cama, un sillón o una silla que el gato ya considera cómoda, es posible que termine convirtiéndose en uno de sus sitios preferidos.

¿Significa que el gato extraña a su dueño?

No necesariamente. Aunque dormir sobre la ropa puede estar asociado con la familiaridad del olor, no es una prueba por sí sola de que el gato esté sufriendo por la ausencia de su dueño.

El comportamiento debe interpretarse junto con otras señales. Si el animal continúa comiendo normalmente, juega, utiliza su caja de arena y mantiene sus hábitos habituales, dormir sobre una prenda puede ser simplemente una elección relacionada con el confort y la seguridad.

Por el contrario, si aparecen cambios repentinos de comportamiento, falta de apetito, aislamiento o modificaciones en sus hábitos, conviene prestar atención y consultar con un veterinario.

¿Hay que evitar que duerma sobre la ropa?

En general, si la prenda está limpia y el gato está cómodo, no existe un problema simplemente porque elija dormir allí. Sin embargo, es importante tener cuidado con ropa que pueda contener restos de productos químicos, medicamentos, aceites esenciales o sustancias que puedan resultar perjudiciales para los animales.