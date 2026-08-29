La sorpresiva decisión de Leonardo Ponzio antes de su debut como entrenador de River

Leonardo Ponzio, director técnico de River. Foto: X @RiverPlate

Leonardo Ponzio tomó una inesperada decisión a pocas horas de su debut como entrenador de River Plate este domingo ante Banfield, por el Torneo Clausura. El técnico cambió el lugar de la última práctica antes del partido y dispuso que el plantel trabaje nuevamente en el predio de Cantilo, en lugar de trasladarse hasta el Camp de Ezeiza.

Cabe recordar que inicialmente, el entrenamiento de este sábado estaba programado para las 17.30 en el complejo de Ezeiza. La jornada será decisiva, ya que allí Ponzio terminará de ajustar el equipo titular y confeccionará la lista de futbolistas convocados para el encuentro.

Sin embargo, el cuerpo técnico analizó la logística del fin de semana y optó por modificar los planes. La práctica fue finalmente en Cantilo, el mismo lugar que River utilizó el jueves después de la conferencia de prensa en la que Eduardo Coudet comunicó oficialmente su salida del club.

Por qué Ponzio cambió el lugar del entrenamiento

La decisión busca reducir al máximo los traslados antes del debut. Como la delegación deberá viajar pasado el mediodía hacia el sur del conurbano bonaerense, Ponzio y sus colaboradores consideraron que no tenía sentido trasladar antes al plantel hasta Ezeiza.

Leonardo Ponzio, director técnico de River. Foto: X @RiverPlate

La medida contó con el visto bueno de la dirigencia. Además, el césped híbrido del Monumental todavía no se encuentra en condiciones óptimas, una situación que quedó expuesta durante el último partido frente a Santa Fe.

Ante ese escenario, Cantilo apareció como la mejor alternativa. Las nuevas canchas de césped natural del predio están en muy buen estado y ofrecen las condiciones necesarias para que el entrenador trabaje sobre los movimientos tácticos, la pelota detenida y los últimos detalles del posible equipo.

Una vez terminada la práctica, los jugadores incluidos en la convocatoria recorrerán unos pocos metros en combi hasta el estadio Monumental, donde quedarán concentrados. La planificación permitirá evitar viajes extensos y cuidar el descanso antes de una jornada poco habitual.

Cantilo comienza a ganar espacio en la rutina de River

La segunda práctica consecutiva en Cantilo también anticipa un cambio más profundo en el funcionamiento cotidiano del plantel profesional. La dirigencia pretende que el predio adquiera mayor protagonismo una vez que terminen las obras que todavía se encuentran en ejecución.

En los próximos meses, River podría dejar de utilizar regularmente el Camp de Ezeiza y repartir sus entrenamientos entre Cantilo y el Monumental. La cercanía entre ambos lugares permitiría simplificar la logística, reducir los tiempos de traslado y concentrar buena parte de la actividad profesional en Núñez.

El probable equipo de River para el debut de Ponzio

Aunque todavía quedan algunos detalles por resolver, Leonardo Ponzio ya tiene una base para su primer equipo. La principal duda aparece en el mediocampo, donde Tomás Galván y Joaquín Freitas compiten por un lugar.

El probable once sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La práctica en Cantilo será la última oportunidad para que Ponzio despeje esa incógnita, confirme a los titulares y termine de preparar su esperado estreno al frente de River.