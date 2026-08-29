Escapadas en tren por $730: los pueblos históricos y gastronómicos para conocer cerca de Buenos Aires

Estación de Chascomús Foto: Bafilma

No hace falta organizar unas vacaciones largas para alejarse del ruido urbano. Cerca de Buenos Aires existen pueblos donde todavía sobreviven los antiguos almacenes de ramos generales, las estaciones ferroviarias, las calles tranquilas y los restaurantes con picadas, pastas caseras, asado y productos regionales.

Entre las alternativas aparecen Vicente Casares, Chascomús y Mercedes, pero también hay destinos menos conocidos como Altamirano, Altamira, Tomás Jofré, Baradero y Uribelarrea. Algunos tienen conexión ferroviaria directa o mediante combinaciones, mientras que otros deben completarse por vía terrestre.

Las tarifas mencionadas corresponden a valores informados en agosto de 2026 y pueden cambiar según el servicio, la fecha y el tipo de tarjeta SUBE. Por eso, es importante consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos antes de salir.

Vicente Casares: una escapada en tren por $730

A pocos kilómetros de Cañuelas, Vicente Casares conserva una historia estrechamente relacionada con La Martona, la empresa fundada por Vicente Casares y considerada pionera de la industria láctea argentina.

El pueblo creció alrededor del complejo productivo, la estación ferroviaria y las familias que llegaron a la zona buscando trabajo. Sus construcciones históricas permiten recordar una época en la que la actividad rural e industrial transformó la vida cotidiana de la provincia.

Calles tranquilas, paisajes rurales, bosques centenarios y propuestas gastronómicas convierten a Vicente Casares en uno de los destinos más atractivos para una escapada de fin de semana cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: WIkipedia

El viaje puede realizarse mediante la línea Roca, combinando los servicios necesarios desde Plaza Constitución hacia Cañuelas. El boleto fue informado desde $730 por tramo con la tarjeta SUBE registrada.

Además de su patrimonio industrial, el destino ofrece restaurantes de campo, parrillas, pastas y productos regionales. Es una alternativa ideal para quienes buscan una salida económica y diferente cerca de Buenos Aires.

Chascomús: laguna, gastronomía y más de dos siglos de historia

Chascomús es uno de los destinos más populares para una escapada de fin de semana. Su enorme laguna permite caminar por la costanera, descansar frente al agua, practicar actividades al aire libre y disfrutar de restaurantes especializados en carnes, pastas y pescados.

La ciudad también posee una historia política relevante. Fundada durante el siglo XVIII, fue escenario de la Batalla de Chascomús de 1839, relacionada con el levantamiento de los Libres del Sur contra Juan Manuel de Rosas.

El casco histórico de Chascomús Foto: Instagram @turismochascomus

El recorrido ferroviario parte desde Plaza Constitución, continúa hasta Alejandro Korn y conecta con el servicio hacia Chascomús. El costo total difundido fue de aproximadamente $2.410 por tramo con SUBE registrada.

Mercedes: el pueblo del salame quintero

Mercedes construyó buena parte de su identidad alrededor del salame quintero, los quesos, los embutidos artesanales y las tradicionales tortas fritas.

Esta costumbre nació con las familias inmigrantes que se instalaron en las quintas de la región y conservaron sus técnicas europeas para elaborar chacinados. Con el paso de los años, aquella producción familiar se convirtió en uno de los principales símbolos gastronómicos de la ciudad.

Estación de Mercedes Foto: Facebook / Nicolas Lennard

Para llegar se puede tomar el tren Sarmiento desde Once hasta Moreno y combinar con el servicio hacia Mercedes. El valor total informado para ambos tramos fue de aproximadamente $1.756,66 con SUBE registrada.

Tomás Jofré: el polo gastronómico que tiene otro nombre

A unos 12 kilómetros de Mercedes se encuentra Tomás Jofré, uno de los polos gastronómicos rurales más famosos de la provincia. Sin embargo, el nombre oficial del pueblo es Jorge Born: Tomás Jofré es, en realidad, la denominación de su estación ferroviaria.

La localidad comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. En sus calles de tierra funcionan restaurantes de campo donde se sirven picadas, asado, ravioles caseros, salame quintero y galleta de campo.

Tomás Jofré Foto: NA

El tren turístico que vinculaba Mercedes, Altamira y Tomás Jofré comenzó a funcionar en 2023, pero su operación puede encontrarse suspendida. Antes de viajar, se recomienda verificar el estado del servicio y evaluar un traslado terrestre desde Mercedes.

Altamira: viñedos y memoria obrera

Altamira nació con la llegada del ferrocarril en 1908 y se desarrolló gracias a la producción frutihortícola.

Su historia también estuvo vinculada con Corinema, una fábrica de ladrillos y productos cerámicos que generó numerosos puestos de trabajo hasta su cierre en 1994.

Actualmente, el pueblo apuesta por el turismo rural, los pequeños viñedos, la gastronomía regional y la recuperación de su estación como espacio cultural. Su cercanía con Mercedes permite incorporarlo a un recorrido por varios destinos durante el mismo fin de semana.

Altamirano: una estación de 1865 entre caminos rurales

En el partido de Brandsen, Altamirano conserva una estación inaugurada en 1865 como parte del antiguo Ferrocarril del Sud.

La expansión ferroviaria permitió el establecimiento de comercios, hospedajes y pequeños emprendimientos productivos. Hoy quedan árboles, construcciones antiguas y calles silenciosas que convierten al pueblo en una parada atractiva para quienes buscan tranquilidad.

Altamira, pueblito de Mercedes. Foto: Municipalidad de Mercedes.

Se puede llegar mediante el tren Roca con dirección a Chascomús, aunque las frecuencias son limitadas y deben revisarse antes de comenzar el viaje.

Baradero: el pueblo más antiguo de la provincia

Fundado en 1615 con el nombre de Santiago del Baradero, este destino es considerado el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires.

Su historia está atravesada por las reducciones indígenas, la presencia franciscana y la cercanía con el río Paraná. La costanera, los espacios verdes y el paisaje ribereño ofrecen una experiencia distinta a la de los tradicionales pueblos gastronómicos.

Baradero es la ciudad más antigua de Buenos Aires.

Los trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con Rosario pueden tener parada en Baradero. En este caso, se necesita reserva anticipada y la tarifa no corresponde al sistema ferroviario metropolitano.

Uribelarrea: gastronomía entre antiguas queserías

Uribelarrea es uno de los pueblos rurales más pintorescos de Buenos Aires. Su estación fue inaugurada en 1892 y su particular trazado urbano incluye una plaza octogonal rodeada por edificios históricos.

Durante su época de esplendor llegaron a funcionar numerosos tambos y queserías que abastecían a la ciudad de Buenos Aires. Esa tradición todavía permanece en sus quesos, fiambres, dulces, pastas y restaurantes de campo.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

No obstante, el servicio ferroviario de pasajeros permanece suspendido. Por ese motivo, actualmente es necesario llegar por carretera y no debe considerarse una conexión directa en tren.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Antes de organizar cualquiera de estas escapadas se recomienda:

Consultar horarios y frecuencias actualizadas .

Comprobar el último tren disponible para regresar.

Llevar la SUBE registrada y con saldo suficiente .

Reservar restaurante durante fines de semana y feriados.

Verificar si el servicio requiere compra anticipada.

Considerar un traslado adicional para los pueblos sin tren directo.

Entre estaciones antiguas, caminos rurales y aromas a parrilla, la provincia guarda destinos capaces de transformar un fin de semana común. Con boletos desde $730, viajar en tren vuelve a convertirse en una de las formas más económicas y atractivas de descubrir la historia bonaerense.