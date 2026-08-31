La planta que está prohibida en Argentina y muchos podrían tener en su jardín sin saberlo: cuál es y por qué daña los árboles cítricos

El mirto, también conocido como jazmín árabe, es una planta ornamental cuya producción, plantación, comercialización y transporte están prohibidos en Argentina. Foto: Imagen generada con Copilot IA para Canal26.com.

Tener plantas en el jardín es una de las formas más elegidas para decorar los espacios exteriores y sumar color y naturaleza al hogar. Sin embargo, existe una especie ornamental cuya producción, plantación, comercialización y transporte están prohibidos en toda la Argentina debido al riesgo que representa para la citricultura.

Se trata del mirto (Murraya paniculata), también conocido como jazmín árabe o murraya. Aunque puede parecer una planta ornamental más, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mantiene restricciones específicas sobre esta especie debido a su relación con el huanglongbing (HLB), una de las enfermedades más destructivas para los cítricos.

La Murraya paniculata puede funcionar como hospedera del insecto que transmite el HLB, una enfermedad que afecta a los árboles cítricos. Foto: Argentina.gob.ar.

La prohibición se encuentra contemplada en la normativa fitosanitaria nacional y fue ratificada en el marco regulatorio vigente.

Qué es el mirto y cómo reconocer la planta prohibida en Argentina

El mirto es un arbusto ornamental de origen asiático que puede cultivarse como planta de jardín y se caracteriza por su follaje verde y sus pequeñas flores blancas y perfumadas.

También recibe los nombres de jazmín árabe y murraya, aunque su nombre científico es Murraya paniculata. Su aspecto puede hacer que pase inadvertida entre otras especies ornamentales.

Uno de los motivos por los que esta planta genera preocupación sanitaria es que funciona como hospedera del HLB y del insecto que transmite la enfermedad.

El SENASA mantiene la prohibición sobre el mirto por el riesgo que representa para los cultivos de cítricos. Foto: Argentina.gob.ar.

El SENASA incluye al mirto entre las especies relacionadas con el riesgo fitosanitario asociado al huanglongbing, una enfermedad causada por una bacteria que no tiene cura y mata a los árboles de naranjas, limones y mandarinas

Por qué el mirto está prohibido en todo el país

La razón de la prohibición no está relacionada con que la planta sea venenosa para las personas ni con un riesgo directo para quienes la tienen en su jardín. El problema es fitosanitario.

La normativa del SENASA establece que está prohibida la producción, plantación, comercialización y transporte de Murraya paniculata en todo el territorio nacional. La medida busca reducir las posibilidades de propagación del HLB y proteger a la producción citrícola argentina.

El huanglongbing es considerado por el organismo sanitario como una de las enfermedades más devastadoras para los cítricos a nivel mundial y constituye una amenaza para la producción nacional.

Adultos de Diaphorina citri sobre hojas de una planta cítrica. Foto: Argentina.gob.ar.

Por este motivo, el Estado implementó distintas medidas de prevención y control destinadas a evitar la expansión de la enfermedad.

El vínculo entre el mirto y el HLB

El huanglongbing (HLB) es una enfermedad que afecta a las plantas cítricas y puede provocar importantes daños productivos.

La enfermedad puede propagarse mediante material vegetal infectado y a través de su principal insecto vector, Diaphorina citri, conocido como el psílido asiático de los cítricos.

El problema del mirto es que es una planta hospedera del HLB y, además, es una de las especies preferidas por Diaphorina citri. Por eso, la presencia y circulación de ejemplares de Murraya paniculata puede aumentar los riesgos asociados a la enfermedad.

Detalle de un adulto de Diaphorina citri. Foto: Argentina.gob.ar.

La prevención resulta especialmente importante porque el HLB puede afectar seriamente la producción de naranjas, mandarinas, limones y otros cítricos.

El SENASA decomisó 51 plantas de mirto en 2026

La prohibición no es solamente una disposición que figura en los textos legales: el SENASA realiza controles para detectar ejemplares que se encuentren en infracción.

El caso más reciente se produjo en mayo de 2026, cuando el organismo informó el decomiso y destrucción de 51 plantas de mirto en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el SENASA, el operativo comenzó a partir del monitoreo de plataformas digitales, donde se detectó la oferta de estas plantas. Luego se realizó una inspección física del establecimiento y los agentes constataron la presencia de los ejemplares.

Las plantas fueron posteriormente decomisadas y destruidas como parte de las medidas destinadas a evitar su propagación.

Juveniles (ninfas) de D. citri. Foto: Argentina.gob.ar.

El organismo recordó que la producción, plantación, comercialización y transporte del mirto están estrictamente prohibidos en todo el territorio nacional.

Qué dice la normativa argentina sobre el mirto

La prohibición está contemplada originalmente en la Resolución 875/2020 del SENASA, cuya normativa actualizada mantiene la restricción sobre esta especie.

En su artículo 13 establece la prohibición de producción, plantación, comercialización y transporte de Murraya paniculata en todo el territorio nacional.

A su vez, el marco normativo fitosanitario actualizado por la Resolución 64/2026 mantiene las disposiciones relacionadas con la normativa anterior y establece las condiciones generales aplicables al material de propagación vegetal.

Por eso, la restricción alcanza a actividades como producir ejemplares, plantarlos, venderlos o trasladarlos, independientemente de que se trate de una planta utilizada con fines ornamentales.

Qué hacer si tenés un mirto en tu jardín

Ante la presencia de una planta que pueda ser Murraya paniculata, no se recomienda reproducirla, venderla ni trasladarla, ya que esas actividades están expresamente alcanzadas por la prohibición vigente.

El SENASA mantiene la prohibición sobre el mirto por el riesgo que representa para los cultivos de cítricos como el limonero. Foto: Gemini IA

El SENASA recomienda a productores, comerciantes y ciudadanos verificar el origen y la autorización de las especies vegetales antes de reproducirlas o comercializarlas.

La medida forma parte de las acciones destinadas a preservar el estatus fitosanitario argentino y proteger a la producción citrícola frente a una enfermedad que puede generar importantes consecuencias económicas.

Así, una planta que puede parecer simplemente una especie ornamental para el jardín se encuentra alcanzada por una prohibición nacional debido al riesgo que representa para los cítricos.