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Tomate en primavera: guía práctica de cuidados para que florezca y dé muchos frutos

Con el aumento de las temperaturas, la tomatera entra en una etapa clave de crecimiento y necesita de algunos cuidados extras pero sencillos para obtener una buena cosecha.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Plantas de tomates
Plantas de tomates Foto: Pinterest
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Con la llegada de la primavera, la planta de tomate comienza a atravesar por una etapa importante en su desarrollo y, con la floración y el aumento de las horas de luz, es crucial cuidarla para que luego esa flor dé paso a los frutos que podrán cosecharse.

Para obtener una buena cosecha, no alcanza con plantar las semillas o el plantín y esperar. La cantidad de sol, el riego, el tipo de suelo, el espacio disponible y el sostén de los tallos son algunos de los factores que pueden determinar cómo se desarrolla la planta durante la temporada.

Plantas de tomates Foto: Pinterest

En esta guía, repasamos los cuidados básicos de la tomatera para acompañar su crecimiento, saber qué hacer cuando aparecen las flores y reconocer el momento adecuado para cosechar los tomates.

Cómo cuidar una planta de tomate en primavera

La luz solar es fundamental, ya que la tomatera necesita de varias horas de sol al día, por lo que conviene ubicarla en el sector más luminoso posible de la casa. Una exposición insuficiente puede provocar un crecimiento débil y reducir la producción de flores y frutos.

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Por otro lado se encuentra el riego, que debe sostenerse de forma regular, especialmente cuando comienzan los días más cálidos. Lo recomendable por los expertos en jardinería y huertas es mantener el sustrato con cierta humedad, pero sin dejarlo permanentemente empapado. También es preferible regar directamente sobre la tierra y evitar mojar de manera constante las hojas.

El suelo debe contar con buen drenaje y materia orgánica. Si se cultiva en maceta, es importante elegir un recipiente amplio, con agujeros en la base para permitir la salida del agua.

Plantas de tomates Foto: Pinterest

La floración en la planta de tomate: qué debemos hacer para cuidarla y que eventualmente de frutos

Las pequeñas flores amarillas son una señal importante: indican que la planta entró en la etapa reproductiva. Después de una polinización exitosa, la flor comienza a transformarse en un pequeño fruto.

En exteriores, el viento y los insectos suelen colaborar con este proceso. Cuando la planta está en un balcón muy protegido o en un ambiente cerrado, se puede favorecer la polinización sacudiendo suavemente las ramas floridas para ayudar a distribuir el polen.

También es conveniente colocar un tutor a medida que la planta crece. Las ramas cargadas de tomates pueden ganar bastante peso y necesitan apoyo para mantenerse erguidas.

Plantas de tomates Foto: Pinterest

Cómo lograr una buena cosecha de tomates

Durante la primavera y el verano, la tomatera necesita constancia. Además de controlar el riego y garantizar una buena exposición solar, es importante revisar periódicamente el follaje para detectar manchas, hojas dañadas o la presencia de insectos.

La planta también puede necesitar una poda selectiva, dependiendo de la variedad y del sistema de cultivo. En los ejemplares que desarrollan muchos brotes, retirar algunos permite ordenar su crecimiento y mejorar la ventilación.

Con sol, agua en la medida justa, un suelo fértil y un buen soporte, una planta de tomate puede producir frutos durante buena parte de la temporada cálida y convertirse en una alternativa ideal para quienes quieren comenzar una pequeña huerta en casa.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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