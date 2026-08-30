comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El cerro más alto de Córdoba representará a la Argentina en un famoso certamen internacional de turismo de montaña

La cumbre se consolidó como uno de los principales escenarios argentinos para la práctica del senderismo y el montañismo. Su entorno con arroyos y bosques atrae tanto a aventureros experimentados como a viajeros en busca de contacto con la naturaleza.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El cerro más alto de Córdoba representará a la Argentina en un famoso certamen internacional de turismo de montaña.
El cerro más alto de Córdoba representará a la Argentina en un famoso certamen internacional de turismo de montaña. Foto: Prensa Cba
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Cerro Champaquí, la cumbre más alta de Córdoba con 2.790 metros sobre el nivel del mar, fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 de Montañas de Fama Mundial, el prestigioso certamen organizado por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), con sede en China. La convocatoria reunió 18 postulaciones de diez provincias argentinas y evaluó aspectos como conservación, infraestructura turística, participación comunitaria, riqueza natural y sostenibilidad.

Córdoba gana visibilidad global con uno de sus destinos más emblemáticos

El Champaquí fue elegido dentro de la categoría Natural junto al Aconcagua (Mendoza), Copahue (Neuquén) y Mercedario (San Juan), mientras que el Nevado de Famatina (La Rioja) representará al país en la categoría Cultural. La nominación posiciona a las Sierras Grandes en una vidriera internacional que reúne a algunos de los destinos de montaña más destacados del mundo.

El Cerro Champaquí es la cumbre más alta de la provincia de Córdoba con 2.790 metros sobre el nivel del mar. Foto: Prensa Cba

Para Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, la distinción constituye “un reconocimiento al valor de nuestras Sierras y al potencial de Córdoba como destino de naturaleza y aventura”. Además, destacó que el Champaquí es un símbolo provincial y punto de referencia para miles de visitantes que cada año recorren los paisajes serranos.

El techo de Córdoba y una experiencia única para los amantes del trekking

Ubicado entre el Valle de Traslasierra y el Valle de Calamuchita, el Cerro Champaquí se consolidó como uno de los principales escenarios argentinos para la práctica del senderismo y el montañismo. Su entorno combina arroyos, bosques serranos, cascadas y miradores naturales que atraen tanto a aventureros experimentados como a viajeros en busca de contacto con la naturaleza.

Contenido Recomendado

Muerte en el cerro Champaquí:un turista falleció mientras hacía senderismo junto a su pareja

Muerte en el cerro Champaquí: un turista falleció mientras hacía senderismo junto a su pareja

Rescate en el Cerro Champaquí:evacuaron en helicóptero a una mujer con un ACV y a cuatro jóvenes

Rescate en el Cerro Champaquí: evacuaron en helicóptero a una mujer con un ACV y a cuatro jóvenes
El Cerro Champaquí se consolidó como uno de los principales escenarios argentinos para la práctica del senderismo. Foto: Prensa Cba

El acceso más tradicional parte desde Villa Alpina, mediante un circuito de 42 kilómetros de dificultad moderada que suele completarse en tres jornadas de caminata. Debido a que el área está clasificada como zona de riesgo, las autoridades provinciales exigen una declaración jurada obligatoria antes de iniciar la travesía.

Cómo llegar al Champaquí y por qué es una de las montañas más atractivas del país

Otra de las alternativas para alcanzar la cumbre comienza en Villa Yacanto, a unos 1.150 metros de altura. El recorrido atraviesa caminos de ripio, bosques y senderos rodeados de cursos de agua, ofreciendo una experiencia ideal para caminantes, ciclistas y amantes del turismo activo.

La Cumbre Champaquí cuenta con propuestas de medio día y jornadas completas guiadas por prestadores locales. Foto: Prensa Cba

Además de las expediciones hacia la cima, la región cuenta con propuestas de medio día y jornadas completas guiadas por prestadores locales, ampliando la oferta para distintos perfiles de viajeros. La participación en Montañas de Fama Mundial 2026, que se desarrollará en China, podría significar un fuerte impulso para la promoción internacional de Córdoba y reafirmar al Champaquí como uno de los grandes íconos naturales de la Argentina.

Cerro ChampaquíCórdobaTurismo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Tiene 761 habitantes, recibe 5.000 turistas los fines de semana y esconde un bosque bajo el agua

    Tiene 761 habitantes, recibe 5.000 turistas los fines de semana y esconde un bosque bajo el agua

  2. Feria Japonesa de Escobar:cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

    Feria Japonesa de Escobar: cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

  3. La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre:pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

    La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

  4. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

  5. El pueblo bonaerense de 200 habitantes que inspiró a Borges y Bioy Casares cumple 150 años

    El pueblo bonaerense de 200 habitantes que inspiró a Borges y Bioy Casares cumple 150 años
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Cumbre del G20: Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Llega una delegación del Vaticano para organizar la gira del Papa León XIV en Argentina:los lugares que recorrerá la comitiva

Catamarca fue sede del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas

La “vecina” de Cristina Kirchner, cada vez más complicada:propiedades de lujo y contratos bajo la lupa de la Justicia

Economía

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Cumbre del G20: Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto:gastronomía, YPF, mercados y más

Internacionales

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados:las razones

El acuerdo por el que Delcy Rodríguez cede a Trump parte de las reservas petroleras de Venezuela desata fuertes críticas

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela