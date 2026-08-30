El cerro más alto de Córdoba representará a la Argentina en un famoso certamen internacional de turismo de montaña. Foto: Prensa Cba

El Cerro Champaquí, la cumbre más alta de Córdoba con 2.790 metros sobre el nivel del mar, fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 de Montañas de Fama Mundial, el prestigioso certamen organizado por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), con sede en China. La convocatoria reunió 18 postulaciones de diez provincias argentinas y evaluó aspectos como conservación, infraestructura turística, participación comunitaria, riqueza natural y sostenibilidad.

Córdoba gana visibilidad global con uno de sus destinos más emblemáticos

El Champaquí fue elegido dentro de la categoría Natural junto al Aconcagua (Mendoza), Copahue (Neuquén) y Mercedario (San Juan), mientras que el Nevado de Famatina (La Rioja) representará al país en la categoría Cultural. La nominación posiciona a las Sierras Grandes en una vidriera internacional que reúne a algunos de los destinos de montaña más destacados del mundo.

El Cerro Champaquí es la cumbre más alta de la provincia de Córdoba con 2.790 metros sobre el nivel del mar. Foto: Prensa Cba

Para Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, la distinción constituye “un reconocimiento al valor de nuestras Sierras y al potencial de Córdoba como destino de naturaleza y aventura”. Además, destacó que el Champaquí es un símbolo provincial y punto de referencia para miles de visitantes que cada año recorren los paisajes serranos.

El techo de Córdoba y una experiencia única para los amantes del trekking

Ubicado entre el Valle de Traslasierra y el Valle de Calamuchita, el Cerro Champaquí se consolidó como uno de los principales escenarios argentinos para la práctica del senderismo y el montañismo. Su entorno combina arroyos, bosques serranos, cascadas y miradores naturales que atraen tanto a aventureros experimentados como a viajeros en busca de contacto con la naturaleza.

El Cerro Champaquí se consolidó como uno de los principales escenarios argentinos para la práctica del senderismo. Foto: Prensa Cba

El acceso más tradicional parte desde Villa Alpina, mediante un circuito de 42 kilómetros de dificultad moderada que suele completarse en tres jornadas de caminata. Debido a que el área está clasificada como zona de riesgo, las autoridades provinciales exigen una declaración jurada obligatoria antes de iniciar la travesía.

Cómo llegar al Champaquí y por qué es una de las montañas más atractivas del país

Otra de las alternativas para alcanzar la cumbre comienza en Villa Yacanto, a unos 1.150 metros de altura. El recorrido atraviesa caminos de ripio, bosques y senderos rodeados de cursos de agua, ofreciendo una experiencia ideal para caminantes, ciclistas y amantes del turismo activo.

La Cumbre Champaquí cuenta con propuestas de medio día y jornadas completas guiadas por prestadores locales. Foto: Prensa Cba

Además de las expediciones hacia la cima, la región cuenta con propuestas de medio día y jornadas completas guiadas por prestadores locales, ampliando la oferta para distintos perfiles de viajeros. La participación en Montañas de Fama Mundial 2026, que se desarrollará en China, podría significar un fuerte impulso para la promoción internacional de Córdoba y reafirmar al Champaquí como uno de los grandes íconos naturales de la Argentina.