La foto de Rubén Rada en Malvinas que estuvo perdida 44 años y reapareció tras su muerte

Un veterano británico publicó una imagen tomada durante la Guerra de Malvinas Foto: rosario3

Una fotografía en blanco y negro, dos soldados argentinos y una sonrisa que atravesó 44 años de silencio. La imagen había permanecido lejos de sus protagonistas hasta que una publicación realizada desde Inglaterra permitió reconstruir su historia.

Uno de los jóvenes retratados era Roberto Rubén Rada, excombatiente rosarino y referente de la causa Malvinas. La fotografía salió a la luz pocas semanas después de su fallecimiento, ocurrido el 18 de julio de 2026, como un inesperado homenaje que conmovió a familiares, amigos y veteranos.

La publicación británica que reveló el misterio

La historia comenzó cuando Maurice Oliver, veterano británico del conflicto del Atlántico Sur, compartió la antigua imagen en un grupo de Facebook dedicado a la guerra de 1982.

Oliver desconocía los nombres de los soldados. Solamente sabía que la fotografía procedía de material recuperado después de la rendición argentina del 14 de junio de 1982.

Malvinas: la foto perdida de Rubén Rada que apareció 44 años después y emocionó a todos Foto: rosario3

Desde la Argentina, Germán Stoessel, comprometido con la difusión de la causa Malvinas, vio la publicación y creyó reconocer a uno de los protagonistas. Después de comunicarse con excombatientes rosarinos, llegó la confirmación: el joven sentado era Rubén Rada.

El segundo hombre fue identificado como Edgardo H. Marpegan, jefe de la Compañía C del Regimiento de Infantería 4. Así, una fotografía guardada durante más de cuatro décadas recuperó los nombres que le faltaban.

Quién fue Rubén Rada

Rada nació en Rosario en 1962 y tenía apenas 19 años cuando fue enviado a las Islas Malvinas. Integró el Regimiento de Infantería 4, una unidad que participó en los combates desarrollados en las posiciones próximas a Puerto Argentino.

Desde fines de mayo de 1982, el regimiento ocupó posiciones en Monte Harriet y Dos Hermanas, donde sus integrantes soportaron condiciones extremas, bajas temperaturas, humedad, bombardeos y fuego de artillería.

Una cadena de mensajes permitió reconocer a Rubén Rada, histórico referente de los excombatientes argentinos Foto: rosario3

La batalla de Monte Harriet tuvo lugar durante la noche del 11 al 12 de junio de 1982, en la etapa final del avance británico. Dos días más tarde concluyó una guerra que se extendió durante 74 días y dejó 649 militares argentinos muertos.

La fotografía recuperada muestra, sin embargo, un momento muy distinto. No hay explosiones ni enfrentamientos. Rada aparece joven, relajado y sonriente. Es un breve instante de humanidad conservado en medio de la guerra.

La emoción de la familia ante la imagen desconocida

La fotografía llegó hasta Soledad Zandoná, compañera de Rada durante sus últimos años, quien confirmó públicamente su identidad y buscó comunicarse con el veterano británico.

Para la familia, el hallazgo significó recuperar una parte desconocida de la vida del excombatiente. No se trataba solamente de una imagen militar, sino del retrato de un joven argentino que atravesaba uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.

Oliver explicó que había decidido conservar la foto porque mostraba a los argentinos como personas comunes, más allá de los uniformes y de los bandos que los enfrentaron durante el conflicto.

El veterano británico también intentaría averiguar si todavía existen otros registros fotográficos de aquellos días.

Una vida dedicada a mantener viva la memoria

Después de volver al continente, Rubén Rada dedicó gran parte de su vida a defender los derechos de los veteranos y a transmitir la memoria de Malvinas.

Fue uno de los principales referentes de los excombatientes de Santa Fe, participó en organizaciones nacionales y recorrió escuelas e instituciones para hablar sobre la guerra, la soberanía argentina y las dificultades que enfrentaron quienes regresaron.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Rada insistía en separar el legítimo reclamo argentino sobre las islas de las decisiones adoptadas por la última dictadura militar. También promovía la “remalvinización”, entendida como la necesidad de mantener la causa presente durante todo el año y transmitirla a las nuevas generaciones.

Una sonrisa que regresó desde Inglaterra

La aparición de la fotografía estuvo marcada por una coincidencia conmovedora. El veterano británico que la publicó no sabía quién era Rubén Rada ni conocía la noticia de su muerte.

Sin embargo, la imagen apareció cuando sus seres queridos todavía atravesaban el duelo. Una publicación casual y una cadena de personas permitieron que aquella sonrisa juvenil regresara desde Inglaterra después de 44 años.

La foto no cambia lo ocurrido en 1982, pero aporta algo fundamental: humaniza la memoria de Malvinas. Detrás de cada uniforme existían una persona, una familia y una historia.

En el caso de Rada, aquella vida quedó marcada por la organización, la solidaridad y el compromiso con sus compañeros. Su fotografía perdida se convirtió ahora en un último homenaje involuntario y en un fragmento de la historia que finalmente encontró el camino de regreso a casa.