El aire acondicionado pasó de moda: así es el pozo canadiense, la solución sustentable para regular la temperatura hogareña

El pozo canadiense aprovecha la temperatura estable del subsuelo para climatizar los ambientes. Foto: Tendencia Sustentable.

Mantener una casa confortable durante todo el año suele implicar recurrir al aire acondicionado, calefactores, estufas u otros equipos de climatización, con el consecuente impacto en el consumo de energía. Sin embargo, existe una alternativa que aprovecha un recurso que se encuentra debajo del terreno: el pozo canadiense.

También conocido como intercambiador de calor tierra-aire, este sistema utiliza la capacidad del subsuelo para mantener temperaturas más estables que las del aire exterior. A través de una serie de tuberías enterradas, el aire puede intercambiar calor con el terreno antes de ingresar a la vivienda.

El pozo canadiense aprovecha la temperatura estable del subsuelo para acondicionar el aire de una vivienda durante todo el año. Video: Facebook / Agricultura y Tecnología.

El funcionamiento permite que, durante el verano, el aire exterior se enfríe al atravesar los conductos subterráneos, mientras que durante el invierno puede ocurrir el proceso inverso y el aire se templa antes de entrar a los ambientes.

El objetivo no es necesariamente reemplazar por completo al aire acondicionado o a la calefacción convencional, sino reducir la cantidad de energía necesaria para alcanzar y mantener una temperatura confortable.

Qué es el pozo canadiense y cómo aprovecha la inercia térmica del subsuelo

El secreto de esta tecnología está en la denominada inercia térmica de la tierra. Mientras la temperatura del aire puede cambiar rápidamente entre el día y la noche o entre las diferentes estaciones, el subsuelo presenta variaciones mucho más lentas.

A medida que aumenta la profundidad, las oscilaciones de temperatura tienden a reducirse. De esta manera, el terreno funciona como una especie de regulador térmico natural que permite modificar la temperatura del aire que circula por su interior.

Las tuberías enterradas permiten modificar la temperatura del aire antes de que ingrese a la vivienda. Foto: Instagram / sindjnohayfiesta2019.

Sin embargo, esto no significa que debajo de cualquier vivienda exista una temperatura determinada. Los valores dependen de diferentes factores, como la ubicación geográfica, la profundidad de instalación, el tipo de suelo y la temperatura media anual de la región.

El sistema aprovecha esa diferencia térmica sin recurrir a un ciclo de refrigeración convencional. Por eso, su consumo energético puede ser considerablemente menor que el de un equipo tradicional.

De todos modos, un pozo canadiense no necesariamente funciona sin electricidad. Muchos diseños incorporan ventiladores para impulsar el aire a través de los conductos y distribuirlo posteriormente por los distintos ambientes de la casa.

Paso a paso: así funciona el sistema de tuberías subterráneas para climatizar el hogar

El funcionamiento del pozo canadiense puede resumirse en una serie de etapas:

1. Captación del aire exterior. El sistema toma aire del exterior a través de una entrada diseñada para evitar el ingreso de agua, hojas, insectos u otros elementos.

2. Circulación por las tuberías. El aire es conducido hacia una red de tubos enterrados a determinada profundidad, donde entra en contacto indirecto con el terreno.

3. Intercambio de temperatura. Como el suelo mantiene una temperatura más estable que el ambiente exterior, se produce un intercambio de calor entre el aire que circula por las tuberías y el terreno que las rodea.

4. Preacondicionamiento del aire. En verano, el aire exterior puede ingresar más frío que al comienzo del recorrido. Durante el invierno, en cambio, puede llegar más templado que la temperatura exterior.

5. Ingreso a la vivienda. Finalmente, el aire preacondicionado llega al interior de la casa mediante un sistema de ventilación. Dependiendo del diseño, puede utilizarse junto con otros equipos de climatización.

El sistema puede utilizarse como complemento de la climatización convencional durante todo el año. Foto: Facebook / Sin Dj No Hay Fiesta.

El rendimiento dependerá de factores como la longitud y el diámetro de las tuberías, la profundidad, el material utilizado, el caudal de aire y las características térmicas del suelo.

Principales ventajas del pozo canadiense frente al aire acondicionado convencional

Una de las principales ventajas del pozo canadiense es que no necesita generar frío mediante un ciclo de refrigeración. En lugar de producir artificialmente una determinada temperatura, aprovecha el intercambio térmico natural entre el aire y el terreno.

Esto puede traducirse en un menor consumo energético, especialmente cuando el sistema está correctamente dimensionado y se utiliza como complemento de una estrategia integral de climatización.

Otra ventaja es que puede utilizarse tanto durante los meses cálidos como durante el invierno, ya que el intercambio de temperatura funciona en ambos sentidos.

La instalación durante la construcción de la vivienda puede facilitar la incorporación de esta alternativa de climatización. Foto: Magnific

Además, al estar la mayor parte de la instalación enterrada, no ocupa espacio visible dentro de los ambientes y puede integrarse con otros sistemas de ventilación.

Sin embargo, existen algunas limitaciones. El pozo canadiense no garantiza por sí solo la misma capacidad de refrigeración o calefacción que un aire acondicionado o una bomba de calor. Su rendimiento depende fuertemente del clima, el suelo, el diseño y las características de la vivienda.

Por eso, en muchos casos resulta más conveniente utilizarlo como un sistema de preclimatización y reducción de la demanda energética, en lugar de considerarlo un reemplazo absoluto de los equipos convencionales.

Requisitos e instalación: profundidades, tipo de suelo y drenaje de condensación

La instalación de un pozo canadiense requiere una planificación previa. No todas las viviendas tienen las mismas condiciones para incorporar esta tecnología y uno de los principales factores a evaluar es la disponibilidad de terreno para enterrar los conductos.

La profundidad y las características del terreno son factores clave para determinar el rendimiento del pozo canadiense. Foto: Tendencia Sustentable.

También resulta necesario estudiar las características del suelo, ya que su capacidad para transferir calor influye directamente en el rendimiento del sistema.

La profundidad de los tubos debe definirse según las condiciones específicas del proyecto. En términos generales, cuanto mayor sea la profundidad, más estable suele ser la temperatura del terreno, aunque excavar más profundo también incrementa la complejidad y el costo de la obra.

El diámetro, la longitud y la disposición de las tuberías tampoco pueden elegirse de manera arbitraria. Deben calcularse de acuerdo con el volumen de aire necesario, la superficie de la vivienda, el clima de la zona y la potencia térmica requerida.

Otro punto fundamental es la gestión de la humedad. Cuando el aire cálido y húmedo atraviesa conductos que se encuentran a una temperatura inferior, puede producirse condensación en el interior de las tuberías. Por este motivo, el sistema debe contemplar una pendiente adecuada y un mecanismo de drenaje que evite la acumulación de agua.

La calidad del aire también debe considerarse durante el diseño. Los conductos necesitan mantenerse accesibles o contar con soluciones que permitan realizar limpieza y mantenimiento periódico, para evitar acumulación de humedad, suciedad o microorganismos.

El diseño debe contemplar un sistema de drenaje para evitar la acumulación de condensación dentro de las tuberías. Foto: Geotermia Vertical.

Por todas estas razones, los especialistas suelen recomendar incorporar el pozo canadiense desde la etapa de diseño o construcción de la vivienda. Instalarlo antes de terminar la obra permite planificar las perforaciones, definir el recorrido de los tubos y adaptar el sistema a las dimensiones de la casa, lo que puede resultar mucho más sencillo y económico que realizar modificaciones posteriormente.

Cuánto cuesta construir un pozo canadiense y en cuánto tiempo se recupera la inversión

El precio de un pozo canadiense no tiene un valor único, ya que depende de múltiples variables: superficie de la vivienda, extensión de las tuberías, profundidad, tipo de terreno, materiales, necesidad de excavación o perforación, sistema de ventilación y complejidad de la instalación.

Por ese motivo, el costo debe calcularse para cada proyecto y compararse con el ahorro energético que puede generar a lo largo del tiempo.

La recuperación de la inversión tampoco tiene un plazo universal. Dependerá principalmente de cuánto se utilice la climatización convencional, el precio de la energía, el clima de la región, la eficiencia del sistema y el costo inicial de la obra.

En una vivienda nueva, el pozo canadiense puede resultar más conveniente porque la instalación puede planificarse junto con los cimientos y el resto de las instalaciones, evitando obras posteriores.

En definitiva, el mayor atractivo de este sistema está en aprovechar una característica natural del terreno para reducir la energía necesaria para climatizar una vivienda. Bien diseñado, puede convertirse en una herramienta complementaria para mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia de los equipos convencionales.