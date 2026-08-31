Crece hasta 2,5 metros, no necesita mucha agua y le molesta el sol directo: la planta que es ideal para un rincón de tu casa

Es una planta que no necesita muchos cuidados. Foto: Gemini

El palo de agua, conocido también como Dracaena fragrans o tronco de Brasil, se volvió una de las plantas de interior más elegidas para decorar ambientes. Su principal atractivo es que puede alcanzar hasta 2,5 metros de altura si encuentra las condiciones adecuadas, lo que la convierte en una opción ideal para sumar verde y altura en el hogar.

Esta especie se adapta a diferentes niveles de luz y no demanda riegos frecuentes, por lo que resulta práctica para quienes buscan una planta vistosa pero de bajo mantenimiento. Es perfecta para ubicar en un rincón luminoso del living, en un recibidor o en ambientes amplios donde pueda lucirse.

Dónde ubicar el palo de agua para que crezca sano

Aunque necesita buena iluminación para desarrollarse, el palo de agua prefiere la luz filtrada o indirecta. El sol directo puede dañar sus hojas, provocando manchas o decoloraciones, por lo que conviene ubicarla cerca de una ventana protegida por una cortina liviana.

Palo de agua, plantas, tendencia Foto: Pinterest

También tolera espacios con menos luz, aunque en esos casos su crecimiento será más lento. Lo importante es evitar la exposición directa al sol intenso, que puede afectar su aspecto.

Cuánto y cómo regar el palo de agua

Uno de los errores más comunes con esta planta es el exceso de riego. La Dracaena fragrans almacena agua en sus tallos y soporta períodos de sequía, así que no es necesario mantener el sustrato siempre húmedo.

Lo recomendable es dejar que la tierra se seque parcialmente antes de volver a regar y usar una maceta con buen drenaje para evitar el exceso de agua en las raíces. En invierno, la frecuencia de riego debe reducirse aún más, ya que la planta entra en una etapa de menor crecimiento.

Una opción decorativa para sumar altura y frescura

El palo de agua se destaca por su crecimiento vertical, lo que permite aprovechar rincones vacíos o acompañar muebles sin ocupar demasiado espacio lateral. Su estructura estilizada y sus hojas verdes aportan un toque fresco y elegante a cualquier ambiente.

Con una ubicación adecuada, riego moderado y protección del sol directo, esta planta puede convertirse en la protagonista del espacio sin exigir cuidados complejos.