comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Guía rápida: cómo lograr un aloe vera con hojas gruesas y carnosas

Si las hojas crecen finas o débiles, la clave está en la luz, el riego y el sustrato: cómo replicar el hábitat ideal en casa.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Guía rápida: cómo lograr un aloe vera con hojas gruesas y carnosas.
Guía rápida: cómo lograr un aloe vera con hojas gruesas y carnosas. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El aloe vera es una de las suculentas más elegidas por sus propiedades medicinales y cosméticas, pero muchas veces en interiores o con cuidados inadecuados las hojas se vuelven finas, blandas o aplanadas. Para que la planta desarrolle hojas gruesas y repletas de gel, es fundamental imitar las condiciones de su entorno natural y prestar atención a cinco puntos clave: la luz, el riego, el sustrato, la propagación y la nutrición.

La iluminación es el primer factor a tener en cuenta. El aloe vera necesita al menos 6 horas diarias de luz brillante, preferentemente con sol directo en las horas templadas de la mañana o la tarde. Si recibe sol fuerte al mediodía durante mucho tiempo, las hojas pueden tomar un tono marrón o rojizo por estrés térmico.

Con algunos cuidados clave, el aloe vera lucirá espectacular. Foto: Pinterest

El riego debe ser profundo pero espaciado. Se recomienda aplicar el método de “riega y seca”: mojar bien la tierra hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje y esperar a que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar. En primavera y verano, esto suele ser cada 7 a 14 días; en otoño e invierno, cada 2 a 3 semanas. El exceso de agua ablanda las raíces y deja las pencas delgadas o frágiles.

El sustrato y la maceta: cómo evitar el exceso de humedad

El aloe vera necesita un sustrato poroso y con excelente drenaje. Lo ideal es usar tierra especial para cactus y suculentas, o bien mezclar tierra universal con un 40% de perlita, pómex o arena fina. Además, conviene elegir macetas de barro o terracota con agujeros en la base, para evitar que el agua se acumule y dañe las raíces.

Contenido Recomendado

Cómo hacer jabón casero con aloe vera y cáscaras de naranja:la receta paso a paso

Cómo hacer jabón casero con aloe vera y cáscaras de naranja: la receta paso a paso

Guía rápida:cómo cuidar el aloe vera para que crezca fuerte y saludable

Guía rápida: cómo cuidar el aloe vera para que crezca fuerte y saludable

Por qué conviene retirar los hijuelos y cómo abonar la planta

Otro punto importante es el retiro de los hijuelos: esos brotes pequeños que crecen en la base de la planta madre. Si se los separa y se los trasplanta, la planta principal puede concentrar su energía y nutrientes en engrosar sus propias hojas.

Aloe Vera. Foto Freepik
El aloe vera es ideal para tener en casa.

En cuanto a la nutrición, se recomienda aplicar un fertilizante bajo en nitrógeno y rico en potasio, especial para suculentas, una vez al mes durante la primavera y el verano. Además, es útil limpiar el polvo de las hojas con un paño húmedo para facilitar la fotosíntesis y mantener la planta saludable.

Resumen de los cuidados para un aloe vera con hojas carnosas

  • Luz: mínimo 6 horas diarias de luz brillante, con sol directo templado.
  • Riego: profundo y espaciado, solo cuando la tierra esté seca.
  • Sustrato: mezcla porosa y maceta con buen drenaje.
  • Propagación: retirar los hijuelos para fortalecer la planta madre.
  • Abono y limpieza: fertilizante bajo en nitrógeno y limpieza regular de las hojas.

Con estos cuidados, el aloe vera puede desarrollar hojas gruesas, firmes y llenas de gel, ideales para aprovechar todas sus propiedades.

Aloé VeraPlantasTrucoJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cómo preparar el limonero en agosto para que tenga limones muy amarillos a partir del 21 de septiembre

    Cómo preparar el limonero en agosto para que tenga limones muy amarillos a partir del 21 de septiembre

  2. Crece hasta 60 centímetros, atrae a los polinizadores y tiene flores naranjas y amarillas:la planta que alegra el jardín

    Crece hasta 60 centímetros, atrae a los polinizadores y tiene flores naranjas y amarillas: la planta que alegra el jardín

  3. Cómo cuidar el potus N’Joy:guía completa de la planta ideal para ambientes pequeños y oficinas

    Cómo cuidar el potus N’Joy: guía completa de la planta ideal para ambientes pequeños y oficinas

  4. Guía rápida:cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas

    Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas

  5. Guía fácil y rápida:cómo hacer un tutor para el potus y qué cuidados necesita para que crezca con hojas grandes

    Guía fácil y rápida: cómo hacer un tutor para el potus y qué cuidados necesita para que crezca con hojas grandes
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Atención ricoteros:llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

Atención ricoteros: llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

De qué murió Rubén “El Negro ” Rada:qué problema de salud tenía el histórico músico uruguayo

Preocupación en la música popular por la salud de un histórico del folklore:“Ya venía mal de los pulmones”

El contundente comentario de Ricardo Mollo en pleno recital de Divididos:“Tenemos unos criollos que nos están haciendo pelota”

Internacionales

China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados:las razones

China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados: las razones

Nokia presentó su nuevo teléfono retro con funciones poco habituales y un detalle que lo destaca

Meta limitará el uso de Instagram y Facebook para adolescentes:habrá bloqueo nocturno y tope de dos horas diarias

Cómo descargar videos de Pinterest y TikTok sin marca de agua

Turismo

El pueblo escondido de Santa Fe que sorprende con casonas antiguas, una capilla milagrosa y una historia fascinante

El pueblo escondido de Santa Fe que sorprende con casonas antiguas, una capilla milagrosa y una historia fascinante

Tiene 761 habitantes, recibe 5.000 turistas los fines de semana y esconde un bosque bajo el agua

Tiene más de 150 años, es nombrada en “Don Segundo Sombra” y hoy funciona como museo gauchesco

Tarot, vino y más:el misterioso bar de Colegiales escondido en una antigua casona de 1917