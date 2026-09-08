Movie Scene Map: el mapa viral que permite descubrir dónde se filmaron películas famosas en Argentina y el mundo

El mapa viral que permite descubrir dónde se filmaron películas famosas. Foto: Movie Scene Map

Movie Scene Map es un proyecto web gratuito que en las últimas horas se volvió viral debido a que permite explorar un mapa interactivo con las ubicaciones reales donde se filmaron películas y series, además de lugares asociados a videojuegos, anime y manga. Según el propio sitio, reúne más de 16.000 ubicaciones de alrededor de 14.000 producciones distribuidas en más de 160 países.

El proyecto fue desarrollado de forma independiente por un programador conocido con el seudónimo Flightmussy, sin pertenecer a una gran empresa de entretenimiento. Según explicaron sitios especializados, la plataforma utiliza principalmente información abierta proveniente de Wikidata, complementada con referencias de artículos de Wikipedia y fotografías de Wikimedia Commons.

Más allá de la curiosidad cinéfila, una de las funciones más atractivas de Movie Scene Map es que permite descubrir producciones rodadas en Argentina y ubicar con precisión muchos de los escenarios utilizados por el cine y la televisión. Desde calles porteñas hasta paisajes patagónicos, el mapa reúne locaciones que cualquier usuario puede explorar en segundos.

El mapa viral que permite descubrir dónde se filmaron películas famosas. Foto: Movie Scene Map

Cómo usar Movie Scene Map

Para utilizar el mapa interactivo, se debe:

Ingresar al sitio oficial moviescenemap.com Escribir el nombre de una película, serie o ciudad. Explorar los puntos marcados en el mapa. Abrir cada ubicación para conocer qué escena se grabó allí. Guardar lugares para futuros viajes o recorridos turísticos.

Otras funciones que ofrece Movie Scene Map

Además de buscar dónde se filmó una película o serie, la plataforma cuenta con distintas herramientas para explorar el universo del cine y la televisión de una manera más interactiva:

Explorar locaciones cercanas: permite ver qué producciones fueron filmadas cerca de la ubicación del usuario.

Buscar por película, serie, videojuego, anime o manga: el catálogo incluye miles de títulos de diferentes formatos.

Descubrir lugares al azar: la función “Surprise” muestra locaciones de forma aleatoria para encontrar escenarios inesperados.

Filtrar resultados en el mapa: es posible organizar las búsquedas según diferentes criterios y tipos de ubicaciones.

Consultar información de cada sitio: cada punto incluye datos sobre las producciones vinculadas, imágenes y referencias de las locaciones.

Jugar a SceneGuessr: un modo inspirado en GeoGuessr que desafía a los usuarios a identificar lugares relacionados con películas y series.

Explorar escenarios de ficción: además de locaciones de rodaje, también muestra lugares donde se ambientan videojuegos, animes y mangas.

Gracias a estas funciones, Movie Scene Map se convirtió en una herramienta atractiva tanto para fanáticos del cine como para viajeros que buscan recorrer escenarios reales que aparecieron en producciones famosas.

De “El secreto de sus ojos” a “Evita”: qué películas filmadas en Argentina aparecen en Movie Scene Map

Argentina posee una presencia destacada dentro de la plataforma, que permite identificar locaciones utilizadas por películas reconocidas como “El secreto de sus ojos”, “Evita” y otras producciones que tuvieron como escenario las calles de Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú o los paisajes de la Patagonia.

Para los fanáticos del cine, es una forma simple de descubrir dónde se grabaron algunas de las escenas más recordadas de la pantalla grande, entre las cuales aparecen:

El secreto de sus ojos (2009) , ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional.

Evita (1996) , protagonizada por Madonna, con escenas filmadas en Buenos Aires.

Siete años en el Tíbet (1997) , que utilizó paisajes andinos argentinos para recrear parte del Himalaya.

The Mission (La misión, 1986) , asociada a las Cataratas del Iguazú.

Diarios de motocicleta (2004) , inspirada en el viaje de Ernesto Guevara por Sudamérica.

Focus (2015) , con Will Smith y Margot Robbie, rodada parcialmente en Buenos Aires.

X-Men: First Class (2011) , que incluye secuencias ambientadas en territorio argentino.

Highlander II (1991), filmada en diversos puntos del país.

El mapa viral que permite descubrir dónde se filmaron películas famosas. Foto: Movie Scene Map

También podés buscar por ciudades y monumentos

Una de las ventajas de la plataforma es que no obliga a empezar por una película. Los usuarios pueden ingresar directamente el nombre de una ciudad o un punto turístico y ver qué producciones fueron filmadas allí.

En ese contexto, Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú, Bariloche, Ushuaia y distintos paisajes de la Patagonia figuran entre los lugares argentinos que aparecen en el mapa.