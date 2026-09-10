Nunca la dejes cerca de tus mascotas: la oreja de Shrek crece más rápido en primavera y puede ser peligrosa

La recomendación en ese caso es mantener la planta fuera del alcance de las mascotas. Foto: Imagen generada con IA

La Crassula ovata “Gollum”, conocida como oreja de Shrek por la forma tubular de sus hojas, es un cultivar del árbol de jade que la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido describe como un arbusto suculento, perenne y de crecimiento lento. Con el inicio de la primavera comienza su temporada de crecimiento activo, el período que la RHS recomienda para el riego regular, el abono y la multiplicación por esquejes, tanto en balcones como en interiores con buena luz.

De qué planta se trata y cuál es su origen

El nombre aceptado de la especie es Crassula ovata (Mill.) Según investigaciones, la planta es originaria del sudeste de Mozambique hasta el sudeste de El Cabo, en Sudáfrica, donde crece como arbusto o subarbusto suculento en bioma subtropical.

Con el inicio de la primavera comienza su temporada de crecimiento activo. Foto: Imagen generada con IA.

“Gollum” no tiene estatus taxonómico propio en Kew, porque los cultivares son categorías hortícolas y no botánicas. Según la investigación de Roy Mottram para la Red Internacional de Crassulaceae, la mutación de hoja tubular que distingue a “Gollum” se documentó en cultivo antes de 1980 y se agrupa junto con la variedad ‘Hobbit’ bajo el llamado grupo Tolkien.

Esa misma fuente atribuye el origen de la mutación a un organismo del tipo fitoplasma, y no a un cruzamiento con otra especie, versión esta última que sigue repitiéndose en sitios generalistas.

Qué cuidados de riego, luz y sustrato recomienda la RHS

La ficha oficial de la RHS para “Gollum” indica cultivarla en maceta con sustrato para cactáceas y a pleno sol, como planta de interior o de invernadero. Durante la primavera y el verano, época de crecimiento, recomienda mantener el sustrato levemente húmedo; en invierno, cuando la planta entra en reposo, el riego debe reducirse a muy esporádico. La misma guía sugiere aplicar un fertilizante líquido general una vez por mes entre primavera y verano.

Para la multiplicación, la RHS indica tres vías: semilla sembrada apenas madura, separación de brotes laterales (hijuelos) o esquejes de raíz, tallo u hoja, siempre en primavera.

Es tóxica para mascotas: qué dice la ASPCA

La ASPCA (Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales), que mantiene una base de referencia sobre toxicidad vegetal para veterinarios y tenedores de mascotas, clasifica al jade (Crassula ovata, registrado también bajo el sinónimo Crassula argentea) como tóxico para perros, gatos y caballos. El principio tóxico específico no está identificado, y los signos clínicos descritos incluyen vómitos, depresión y falta de coordinación.

La recomendación en ese caso es mantener la planta fuera del alcance de mascotas y niños pequeños, y consultar a un veterinario ante una ingesta sospechada.

Con la luz y el riego que indica la RHS, la oreja de Shrek se adapta como planta de interior o balcón durante los meses de primavera y verano, siempre que se la mantenga fuera del alcance de mascotas.