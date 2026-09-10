Campers, motorhomes y camionetas 4x4: el evento con entrada libre y gratuita que llega a Buenos Aires​‌

El 4x4 Off Road Fest se hará en Cañuelas. Foto: 4x4 Off Road Fest

El 4x4 Off Road Fest es el mayor encuentro de la Argentina dedicado específicamente al equipamiento off road, overlanding, aventura y universo 4x4. En su tercera edición. se agrandó y se traslada al Predio Ferial de Cañuelas. El universo de las camionetas, el overlanding y los viajes fuera del asfalto tendrá una jornada especial en la provincia de Buenos Aires el sábado 26 de septiembre con una propuesta que reunirá a usuarios, especialistas, clubes, viajeros y aficionados a la vida al aire libre. Será de 10 a 18, con entrada y estacionamiento gratuitos.

Nacido para conectar pasión, industria y experiencia real, el festival ya realizó dos ediciones en Luján con gran convocatoria y continúa creciendo. ¿Qué se van a encontrar? El concepto del 4x4 Off Road Fest es ofrecer una gran exposición especializada, pensada para que usuarios y fanáticos puedan ver vehículos preparados, descubrir productos, comparar equipamiento y hablar cara a cara con fabricantes, importadores, armadores y especialistas.

La organización anticipa más de 60 stands de equipamiento, más de 100 camionetas preparadas, campers, motorhomes y mini rodantes off road, además de demostraciones en vivo y espacios dedicados a clubes (el Ranger Club y el Land Rover Club) y vehículos legendarios.

El 4x4 Off Road Fest se hará en Cañuelas. Foto: 4x4 Off Road Fest

Un plan para pasar el día

El encuentro apunta a un público amplio. No sólo a quien ya tiene una camioneta preparada, sino también a aquellos que están empezando a equiparla, planean una primera travesía, buscan transformar el vehículo en una herramienta de viaje o simplemente quieren conocer qué existe hoy alrededor del mundo off road.

Tiene además un componente familiar: la propuesta está pensada como una jornada de paseo al aire libre, con espacios gastronómicos, y vehículos de distintas épocas y configuraciones.

Uno de los puntos que la organización decidió reforzar especialmente en esta tercera es la gastronomía, que se renueva por completo con mayor variedad y capacidad: habrá asador criollo con degustación en tablitas, parrilla tradicional, food trucks de pizzas y empanadas, shawarma, hamburguesas, helados y alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC, además de barras de bebidas, cervezas artesanales y servicio de agua caliente para el mate.

El 4x4 Off Road Fest se hará en Cañuelas. Foto: 4x4 Off Road Fest

Y hay un dato importante para quienes no quieren dejar a nadie en casa: el 4x4 Off Road Fest será Pet Friendly. Se permitirá el ingreso de mascotas con correa corta y kit de higiene.

En caso de lluvia, la realización se trasladará al sábado siguiente. Para el cierre está previsto un After 4x4 Off Road Fest, con pizza y cerveza tirada. Habrá promociones especiales y descuentos de primeras marcas bajo el formato Black 4x4 Off Road Fest, sorteos de los expositores, obsequios de Revista Weekend y beneficios vinculados con travesías.

Para el visitante, sin embargo, el mayor atractivo probablemente siga siendo otro: recorrer en pocas horas buena parte de la oferta argentina de accesorios y equipamiento para camionetas, conversar directamente con quienes desarrollan, importan, instalan y utilizan esos productos y, de paso, encontrarse con algunas de las preparaciones 4x4 más interesantes del país.

El 4x4 Off Road Fest se hará en Cañuelas. Foto: 4x4 Off Road Fest

Todo el universo 4x4 en un solo lugar

La exposición también funciona como punto de encuentro para una comunidad que suele relacionarse en grupos, redes sociales, clubes y travesías. Allí circula buena parte del conocimiento práctico del sector: qué modificación sirve, cómo organizar la carga o qué equipamiento tiene sentido según el uso previsto. Ver distintas soluciones reunidas permite comparar criterios de preparación sobre vehículos que muchas veces parten de una misma base.

La ubicación combina accesos directos desde distintos puntos del AMBA y del interior bonaerense, un aspecto especialmente importante para un encuentro cuyo público llega mayoritariamente en camionetas y vehículos particulares. No se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas. Tampoco acampar ni realizar picnics.

En un mercado donde la camioneta ocupa un lugar central y donde viajar por tierra recuperó atractivo como forma de turismo, el off road ya no se explica únicamente por la dificultad del camino. También se relaciona con la posibilidad de llegar, permanecer y moverse con independencia. Esa cultura, que mezcla mecánica, viaje y vida al aire libre, es la que el encuentro buscará reunir durante ocho horas en Cañuelas.

El 4x4 Off Road Fest se hará en Cañuelas. Foto: 4x4 Off Road Fest

La lista de expositores confirmados hasta ahora para 2026 incluye a: