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El árbol aromático ideal para terrazas y balcones pequeños: es compacto, elegante y fácil de cuidar en maceta

Se trata de una opción práctica para sumar verde y aroma a espacios reducidos. Las claves para cultivarlo en macetas, dónde ubicarlo y cómo regarlo.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Hoja de laurel
Hoja de laurel
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Tener un árbol en un balcón o en una terraza parece una tarea casi imposible, pero sin embargo, si elegimos con cuidado, hay un especie que puede adaptarse al espacio que tenemos disponible. Entre las más valoradas, se encuentra la planta de laurel, con sus brillantes hojas verdes y su inconfundible aroma que puede adornar cualquier hogar tan sólo en una maceta.

Además de aportar un aspecto elegante, el laurel tiene una ventaja clave para los espacios reducidos: tolera muy bien la poda, por lo que es posible controlar su crecimiento y darle una forma determinada. Sus hojas, además, pueden utilizarse como condimento en una gran variedad de preparaciones.

Como cuidar la planta de laurel Foto: Pinterest

Cómo seleccionar la maceta adecuada y el sustrato ideal para un buen drenaje

Uno de los puntos más fuertes para tener en cuenta, es que para cultivar un laurel en el balcón hace falta tener una maceta adecuada, que permita eliminar el exceso de agua y evitar que sus raíces permanezcan en constante contacto con la humedad. Pero ¿cuáles son los otros requerimientos?

El sustrato tiene que ser suelto y favorecer el drenaje. Una mezcla para plantas de exterior puede complementarse con materiales que mejoren la aireación y eviten la compactación.

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No es necesario trasplantarlo constantemente. Cuando las raíces hayan ocupado buena parte del recipiente y el ejemplar necesite más espacio, se puede pasar a una maceta ligeramente más grande.

Requerimientos de luz solar y ubicación óptima en balcones y espacios reducidos

El laurel necesita una ubicación luminosa para desarrollarse correctamente. Puede crecer tanto con sol directo como en semisombra, aunque la elección del lugar debe adaptarse a las condiciones del ambiente.

En terrazas o balcones donde el sol del verano sea especialmente intenso, conviene protegerlo durante las horas de mayor radiación. Una ubicación con buena iluminación y cierta protección frente al calor extremo puede ayudar a mantener el follaje en mejores condiciones.

Como cuidar la planta de laurel Foto: Pinterest

Riego equilibrado: la clave para evitar el encharcamiento en recipientes y macetas

Uno de los errores más frecuentes al cuidar plantas en maceta es regarlas en exceso. En el caso del laurel, es preferible quedarse corto antes que mantener el sustrato permanentemente mojado.

Antes de volver a regar, hay que comprobar que la capa superficial de la tierra se haya secado ligeramente. Una vez establecido, el laurel puede tolerar períodos breves de sequedad, pero no soporta bien el exceso de humedad acumulada alrededor de las raíces.

Técnicas de poda de mantenimiento para conservar una copa compacta y estilizada

La poda es una de las grandes ventajas del laurel cuando se cultiva en espacios pequeños. Permite controlar el tamaño, mantener una copa compacta y definir la silueta de la planta.

Se puede optar por una forma de pequeño árbol, una estructura más arbustiva o incluso utilizarlo como pantalla vegetal. Lo importante es realizar cortes de mantenimiento que eviten que las ramas crezcan de manera desordenada y permitan conservar la forma elegida.

En una terraza pequeña, por ejemplo, esta práctica resulta especialmente útil porque evita que el ejemplar ocupe más espacio del disponible, evitando así accidentes y la atracción de insectos indeseados.

Nutrientes y fertilización orgánica para estimular un crecimiento sano en contenedor

Al permanecer en una maceta, el laurel dispone de una cantidad limitada de nutrientes. Por eso, durante la época de crecimiento puede beneficiarse de un aporte periódico de materia orgánica o de un fertilizante adecuado para plantas de exterior.

El objetivo no es estimular un crecimiento excesivo, sino mantener un follaje saludable y una planta equilibrada. En ejemplares cultivados en recipientes pequeños, la fertilización debe ser moderada y acompañar las necesidades reales de la planta. También es importante renovar parcialmente el sustrato cuando sea necesario, especialmente después de varios años de cultivo.

Como cuidar la planta de laurel Foto: Pinterest

Usos culinarios y gastronómicos: cómo aprovechar sus hojas frescas en la cocina

Además de funcionar como planta ornamental, el laurel tiene un uso muy conocido en la cocina. Sus hojas desprenden un aroma intenso y pueden incorporarse a guisos, sopas, salsas, legumbres y diferentes preparaciones de inspiración mediterránea.

Una de sus ventajas es que tenerlo en casa permite disponer de hojas frescas cuando se necesitan. Para utilizarlas en la cocina, se pueden retirar algunas hojas sanas de la planta sin realizar una poda excesiva.

Por su combinación de aroma, follaje permanente, resistencia y facilidad para controlar su tamaño, el laurel se convierte en una alternativa especialmente interesante para quienes quieren tener un pequeño árbol en un balcón o una terraza sin disponer de demasiado espacio.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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