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Aunque no tengas jardín: así se cultivan tomates en macetas o balcón en 2026, paso a paso

Una tomatera puede producir en espacios pequeños si recibe suficiente sol, tiene una maceta adecuada, buen sustrato y un riego regular.

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Entre las opciones compactas existen cultivares como Tiny Tim y Red Robin, ambos recomendados para recipientes por la Royal Horticultural Society.
Entre las opciones compactas existen cultivares como Tiny Tim y Red Robin, ambos recomendados para recipientes por la Royal Horticultural Society. Foto: Imagen generada con IA.
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Cultivar tomates en macetas permite obtener frutos incluso sin jardín, pero la planta necesita un recipiente suficientemente grande, entre 6 y 8 horas diarias de sol directo, un sustrato aireado y humedad relativamente constante. El momento de sembrar y trasplantar cambia entre España y Argentina y también dentro de cada país, especialmente por el riesgo de heladas.

Qué maceta y qué variedad de tomate conviene elegir

Para balcones y espacios reducidos resultan especialmente prácticas las variedades determinadas, arbustivas, compactas o enanas, porque alcanzan un tamaño más controlable. Las indeterminadas continúan creciendo durante la temporada y suelen necesitar estructuras de soporte de mayor tamaño.

La planta necesita un recipiente suficientemente grande. Foto: Pinterest

Entre las opciones compactas existen cultivares como Tiny Tim y Red Robin, ambos recomendados para recipientes por la Royal Horticultural Society. El término “cherry”, en cambio, describe principalmente el tamaño del fruto y no garantiza que la planta sea pequeña.

El volumen de la maceta debe elegirse a medida. Como referencia, para un tomate de tamaño estándar conviene utilizar un recipiente de alrededor de 19 o 20 litros como mínimo. Algunas variedades cherry compactas pueden desarrollarse en volúmenes menores, aunque una maceta más grande facilita mantener estable la humedad.

El recipiente debe contar con agujeros de drenaje y llenarse con un sustrato liviano y aireado. La tierra de jardín utilizada sola puede compactarse demasiado dentro de una maceta. Tampoco es necesario agregar piedras o grava en el fondo: esa práctica no mejora el drenaje.

Cómo plantar tomates en macetas paso a paso

  1. Primero se debe colocar la maceta en un sitio soleado y, de ser posible, protegido de vientos fuertes. Los tomates requieren unas 6 a 8 horas de luz solar directa al día, especialmente durante la temporada de crecimiento.
  2. Al realizar el trasplante se pueden retirar algunas hojas inferiores y enterrar parte del tallo hasta poco antes de las hojas que permanecen en la planta. La tomatera tiene la capacidad de desarrollar raíces adicionales desde el sector enterrado del tallo, lo que favorece un sistema radicular más amplio.
  3. También conviene instalar desde el comienzo una caña, jaula o tutor, especialmente en plantas que alcanzarán mayor tamaño. Incluso determinados cultivares compactos pueden beneficiarse del soporte cuando están cargados de frutos.
  4. El riego debe mantener el sustrato húmedo pero sin permanecer encharcado. Es preferible aplicar el agua directamente sobre la tierra y cerca de la base: mantener las hojas secas ayuda a reducir las condiciones favorables para diversas enfermedades foliares.
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