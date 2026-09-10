Aunque no tengas jardín: así se cultivan tomates en macetas o balcón en 2026, paso a paso

Entre las opciones compactas existen cultivares como Tiny Tim y Red Robin, ambos recomendados para recipientes por la Royal Horticultural Society. Foto: Imagen generada con IA.

Cultivar tomates en macetas permite obtener frutos incluso sin jardín, pero la planta necesita un recipiente suficientemente grande, entre 6 y 8 horas diarias de sol directo, un sustrato aireado y humedad relativamente constante. El momento de sembrar y trasplantar cambia entre España y Argentina y también dentro de cada país, especialmente por el riesgo de heladas.

Qué maceta y qué variedad de tomate conviene elegir

Para balcones y espacios reducidos resultan especialmente prácticas las variedades determinadas, arbustivas, compactas o enanas, porque alcanzan un tamaño más controlable. Las indeterminadas continúan creciendo durante la temporada y suelen necesitar estructuras de soporte de mayor tamaño.

La planta necesita un recipiente suficientemente grande. Foto: Pinterest

Entre las opciones compactas existen cultivares como Tiny Tim y Red Robin, ambos recomendados para recipientes por la Royal Horticultural Society. El término “cherry”, en cambio, describe principalmente el tamaño del fruto y no garantiza que la planta sea pequeña.

El volumen de la maceta debe elegirse a medida. Como referencia, para un tomate de tamaño estándar conviene utilizar un recipiente de alrededor de 19 o 20 litros como mínimo. Algunas variedades cherry compactas pueden desarrollarse en volúmenes menores, aunque una maceta más grande facilita mantener estable la humedad.

El recipiente debe contar con agujeros de drenaje y llenarse con un sustrato liviano y aireado. La tierra de jardín utilizada sola puede compactarse demasiado dentro de una maceta. Tampoco es necesario agregar piedras o grava en el fondo: esa práctica no mejora el drenaje.

Cómo plantar tomates en macetas paso a paso