Turismo religioso en Luján: qué hacer en el corazón de la fe argentina más allá de visitar a la Virgen

Luján guarda museos, edificios coloniales, relatos históricos y rincones naturales Foto: Wikipedia

Las imponentes torres de la Basílica de Nuestra Señora de Luján dominan el paisaje y anuncian la llegada a uno de los centros de peregrinación más importantes del país. Sin embargo, detrás de esa reconocida postal existe una ciudad atravesada por casi cuatro siglos de historia.

Ubicada a unos 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Luján es una alternativa ideal para una escapada de día completo. Aunque la Basílica representa el principal punto de partida, muy cerca del templo esperan museos, construcciones coloniales, plazas y espacios al aire libre que permiten conocer otra cara de la llamada Capital de la Fe.

La historia de la Virgen y una carreta que cambió de destino

El origen de la devoción se remonta a 1630, cuando el hacendado portugués Antonio Farías de Sá encargó desde Brasil una imagen de la Inmaculada Concepción para colocarla en una capilla de Sumampa, en la actual provincia de Santiago del Estero.

Dos imágenes desembarcaron en Buenos Aires y comenzaron el viaje hacia el norte en una carreta. Al detenerse cerca del río Luján, los bueyes no pudieron continuar. Según la tradición, el vehículo volvió a moverse únicamente cuando retiraron el cajón que contenía la imagen de la Inmaculada.

Los presentes interpretaron el episodio como una señal: la Virgen había elegido permanecer en ese lugar. La pequeña figura comenzó a ser venerada en una estancia cercana y, con el paso del tiempo, su culto creció hasta convertirse en un fenómeno de alcance nacional.

Los secretos que guarda la Basílica de Luján

La visita al santuario no debería limitarse al altar y al camarín de la Virgen. El edificio es uno de los grandes exponentes de la arquitectura neogótica de Sudamérica, con vitrales, arcos ojivales, un enorme rosetón y dos torres que definen el perfil de la ciudad.

Entre avances y obstáculos, tardó décadas en convertirse en la Basílica que hoy conoce todo el país Foto: Wikipedia

Además del templo principal, los visitantes pueden conocer la Cripta, donde se reúnen advocaciones marianas de diferentes partes del mundo, y el Museo Histórico de la Basílica, que conserva objetos relacionados con la historia de la Virgen y su coronación pontificia.

También existen recorridos patrimoniales que permiten descubrir sectores menos conocidos del santuario y comprender la importancia arquitectónica, cultural y religiosa del edificio. La Basílica permanece abierta durante todo el año, aunque es recomendable verificar los horarios oficiales antes de viajar.

El Cabildo de Luján, una puerta al pasado colonial

A pocos pasos de la Basílica se encuentra el Cabildo de la Villa de Luján, uno de los edificios históricos más valiosos de la provincia. Creado en 1756, fue el primer cabildo establecido en el territorio de la actual provincia de Buenos Aires y funcionó hasta 1821.

Sus galerías, patios y salones forman parte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, un conjunto que ocupa alrededor de dos manzanas y media.

Turismo religioso en Luján Foto: Argentina.gob.ar

Allí también se conservan la Casa del Virrey y la Casa de Josefa Galarza. Junto con el Cabildo, integran un patrimonio arquitectónico excepcional que permite imaginar cómo era la vida política, administrativa y doméstica durante el período colonial.

La ubicación de Luján sobre el antiguo Camino Real convirtió a la villa en un punto estratégico para las comunicaciones, el comercio y la organización territorial. Por eso, la historia de la ciudad va mucho más allá de su importancia religiosa.

Trenes, carruajes y vehículos históricos

Dentro del complejo funciona el Museo de Transportes, inaugurado en 1941 y considerado el primero de su tipo en la Argentina. Su colección permite reconstruir la evolución de los viajes mediante carruajes, automóviles, embarcaciones, trenes y objetos vinculados con diferentes formas de movilidad.

Una escapada para descubrir por qué este destino ocupa un lugar central en la identidad argentina Foto: Bafilma

Uno de sus mayores atractivos es La Porteña, recordada como la primera locomotora que circuló en el país. También se conservan piezas singulares, como el hidroavión Plus Ultra y el velero LEGH I.

Por la cantidad de salas y objetos históricos, conviene reservar algunas horas para el recorrido y consultar previamente qué sectores están habilitados.

Plaza Belgrano, el río y otros rincones para conocer

Frente a la Basílica, Plaza Belgrano ofrece uno de los mejores puntos para contemplar y fotografiar el templo. Peregrinos, familias, vendedores y visitantes confluyen en este espacio, especialmente durante los fines de semana y las grandes celebraciones religiosas.

En esos días, el centro puede registrar cortes de tránsito y operativos especiales, por lo que resulta conveniente revisar los accesos antes de viajar.

Qué hacer en el corazón de la fe argentina más allá de visitar a la Virgen Foto: Bafilma

Para quienes buscan bajar el ritmo, la ribera del río Luján permite sumar una caminata tranquila al final del recorrido. La propuesta también puede completarse con una visita a la Casa Museo Ameghino o al Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, dos alternativas que amplían el circuito cultural.

Luján, mucho más que una visita religiosa

Conocer Luján significa acercarse a un símbolo de fe, pero también a un escenario fundamental de la historia bonaerense. La Virgen, la Basílica, el Cabildo, los museos, las antiguas casas coloniales y el río forman parte de un mismo relato construido durante siglos.

La mejor opción es llegar temprano, recorrer el santuario con tiempo, visitar el Complejo Museográfico y reservar las últimas horas para caminar por la plaza y los alrededores. Así, una salida inicialmente religiosa se convierte en una escapada completa, cargada de espiritualidad, patrimonio y memoria argentina.