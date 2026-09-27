comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La avenida con pasado de bulevar: vio crecer a San Lorenzo y atraviesa cinco barrios porteños

Nace entre Almagro y Caballito, atraviesa cinco barrios porteños y conserva la memoria del Viejo Gasómetro. La historia de una avenida marcada por el crecimiento de Buenos Aires y la pasión por San Lorenzo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La avenida con pasado de bulevar
La avenida con pasado de bulevar Foto: Instagram @ba.esencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En Buenos Aires existen calles que sirven para llegar a destino y otras que permiten viajar en el tiempo. La avenida La Plata pertenece al segundo grupo: a lo largo de unas 30 cuadras, atraviesa o delimita cinco barrios porteños y conecta dos importantes arterias, Rivadavia y Sáenz.

Debajo de su tránsito cotidiano se esconde una historia relacionada con la expansión de la Ciudad y con uno de los clubes más populares de la Argentina: San Lorenzo de Almagro. Aunque hoy está rodeada de edificios, comercios, colectivos y estaciones de subte, esta avenida tuvo una fisonomía muy diferente y llegó a ser conocida como un amplio bulevar porteño.

Avenida La Plata, el camino que recorre cinco barrios

La avenida La Plata comienza en la intersección con avenida Rivadavia, como continuación de la calle Río de Janeiro. Desde allí avanza hacia el sur hasta llegar a avenida Sáenz, cerca de la estación Doctor Antonio Sáenz del ferrocarril Belgrano Sur. Luego, su traza continúa como calle Grito de Asencio.

Avenida La Plata
Conecta el corazón de Caballito con el sur de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo otro nombre y conserva la memoria del Viejo Gasómetro Foto: Instagram @ba.esencia

Durante su recorrido, atraviesa o funciona como límite de cinco barrios: Caballito, Almagro, Boedo, Parque Chacabuco y Nueva Pompeya.

Contenido Recomendado

El barrio donde bautizaron al papa Francisco:fue zona de quintas y posee un bar notable de 142 años

El barrio donde bautizaron al papa Francisco: fue zona de quintas y posee un bar notable de 142 años

La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus:el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus: el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

Esa característica explica los contrastes de su paisaje. Cerca de Rivadavia predominan los edificios, el movimiento comercial y la conexión con la Línea A de subterráneos. En el cruce con avenida San Juan se encuentra la estación Avenida La Plata de la Línea E. Hacia el sur, en cambio, aparecen construcciones más bajas y rastros de una Buenos Aires obrera, ferroviaria e industrial.

El antiguo bulevar que alguna vez tuvo otro nombre

Antes de adoptar su denominación actual, la avenida fue conocida como Gowland. Con el tiempo recibió el nombre de La Plata, en homenaje a la capital de la provincia de Buenos Aires, fundada en 1882.

Avenida La Plata
La avenida La Plata comienza en la intersección con avenida Rivadavia Foto: Instagram @ba.esencia

Su antiguo carácter de bulevar estaba relacionado con los planes de modernización de Buenos Aires de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En aquella época, la Ciudad comenzó a ensanchar sus calles, mejorar la circulación y transformar antiguos caminos periféricos en corredores urbanos.

Avenida La Plata ocupaba una posición estratégica, porque comunicaba Rivadavia con los barrios del sur. Tranvías, carros y, posteriormente, colectivos comenzaron a recorrerla mientras Buenos Aires crecía a gran velocidad.

La avenida que vio crecer al Viejo Gasómetro

El episodio que marcó definitivamente su historia ocurrió en avenida La Plata al 1700. Allí, San Lorenzo construyó el estadio que sería conocido como el Gasómetro y, con el paso del tiempo, como el Viejo Gasómetro.

La cancha fue inaugurada el 7 de mayo de 1916, cuando el conjunto azulgrana derrotó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata. En sus comienzos tenía instalaciones sencillas y tribunas de madera, pero el rápido crecimiento del club obligó a realizar numerosas ampliaciones.

Avenida La Plata
El episodio que marcó definitivamente su historia ocurrió en avenida La Plata al 1700 Foto: Club San Lorenzo

Con los años, el estadio llegó a recibir a más de 70.000 espectadores y se convirtió en uno de los escenarios deportivos más importantes del país. También fue sede de partidos de la Selección argentina, encuentros internacionales y definiciones de campeonatos.

El apodo “Gasómetro” surgió por la apariencia de su estructura metálica, similar a los grandes depósitos de gas de la época. Por su tamaño y relevancia, también fue recordado como “el Wembley porteño”.

Mucho más que una cancha de fútbol

El Gasómetro no fue solamente la casa del Ciclón. Durante varias décadas, las instalaciones del club funcionaron como un enorme punto de encuentro social y deportivo para los vecinos de Boedo.

Allí se practicaban disciplinas como básquet, boxeo y atletismo. Además, pasaron equipos históricos, como el encabezado por René Pontoni, Rinaldo Martino y Armando Farro en 1946, los Matadores de 1968 y las formaciones que tuvieron como goleador a José Sanfilippo.

Avenida La Plata
La historia de la avenida La Plata, una arteria marcada por el fútbol, el crecimiento urbano y la identidad barrial Foto: Instagram @martin_recorre

Cada partido modificaba el ritmo de la avenida: los tranvías llegaban repletos, los bares se llenaban de hinchas y las veredas se teñían de azul y rojo.

El estadio también fue protagonista de importantes avances tecnológicos. En 1939 incorporó iluminación artificial y, en noviembre de 1951, recibió una de las primeras transmisiones televisivas de fútbol realizadas en la Argentina.

El cierre que dejó una herida en Boedo

La historia cambió durante la década de 1970. En medio de problemas económicos y presiones sobre los terrenos, San Lorenzo perdió su estadio. El último partido en el Viejo Gasómetro se disputó el 2 de diciembre de 1979, frente a Boca Juniors, y terminó empatado sin goles.

Poco después, las tribunas fueron desmanteladas y el estadio desapareció del paisaje. Sin embargo, su recuerdo nunca abandonó la avenida La Plata. Para generaciones de hinchas, el predio continuó siendo “Tierra Santa”, un espacio cargado de memoria deportiva, familiar y barrial.

Años más tarde nació el movimiento conocido como la Vuelta a Boedo, impulsado por socios y simpatizantes que buscaban recuperar el terreno histórico y restablecer el vínculo del club con el barrio.

Una avenida que conserva la memoria porteña

Hoy, recorrer la avenida La Plata significa atravesar distintas etapas de Buenos Aires. En pocas cuadras aparecen estaciones de subte, edificios modernos, casas antiguas, comercios tradicionales y esquinas ligadas a la historia del fútbol.

Su pasado de bulevar puede haberse desdibujado bajo el asfalto, pero su identidad permanece intacta. La avenida une cinco barrios, conecta el centro geográfico porteño con el sur y conserva la memoria de un estadio que fue mucho más que una cancha.

AlmagroAvenidasCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. La pizzería porteña que tiene más de 90 años, cocina la mejor pizza al molde y sorprende con su fainá gigante

    La pizzería porteña que tiene más de 90 años, cocina la mejor pizza al molde y sorprende con su fainá gigante

  2. Casa Cuba, el restaurante de Belgrano que eligió el cuerpo técnico de la Selección Argentina para una cena con aroma porteño

    Casa Cuba, el restaurante de Belgrano que eligió el cuerpo técnico de la Selección Argentina para una cena con aroma porteño

  3. Tiene más de 140 años, guarda un monte nativo y está cerca de Paraná:el pueblo ideal para una escapada

    Tiene más de 140 años, guarda un monte nativo y está cerca de Paraná: el pueblo ideal para una escapada

  4. A 90 kilómetros de CABA:el pueblo de calles de tierra que lanzó la ruta del dulce de leche, con parrillas, fiambres y quesos artesanales

    A 90 kilómetros de CABA: el pueblo de calles de tierra que lanzó la ruta del dulce de leche, con parrillas, fiambres y quesos artesanales

  5. Comenzó con coches de madera, transformó Buenos Aires y ahora tendrá su mayor renovación:el ambicioso plan para cambiar el subte

    Comenzó con coches de madera, transformó Buenos Aires y ahora tendrá su mayor renovación: el ambicioso plan para cambiar el subte
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia:cuáles son los próximos pasos

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia: cuáles son los próximos pasos

ANDIS bajo la lupa:denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

Rolando Figueroa cruzó a Prat-Gay por Vaca Muerta:“Veo que no has recorrido”

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Economía

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

ANSES cierra septiembre con pagos clave: quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Internacionales

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes: “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz

Brasil:el PT cuestionó a Meta por restringir la cuenta de Facebook de Lula da Silva en la previa de las elecciones presidenciales