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Saadia Borrajo, tips naturales: “Si tus plantas no florecen o se las comen los insectos, esta mezcla mágica lo cambia todo”

Se trata de una de las expertas en huertas y jardines más escuchadas de las redes sociales. Ahora, explicó cómo hacer para ahuyentar a los insectos de las plantas.

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Tips naturales de Saadia Borrajo, una experta en jardín y huerta.
Tips naturales de Saadia Borrajo, una experta en jardín y huerta. Foto: Instagram @dehuertayjardin
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Saadia Borrajo es una de las voces autorizadas en redes sociales para dar tips naturales y consejos sobre decoración de exteriores, jardín y huerta. Tal es así que la mujer cuenta con una comunidad de más de 2 millones de personas en Instagram, Facebook y Youtube. En cada uno de sus videos, la experta ayuda a sus seguidores a mantener las plantas y las diferentes especies que se pueden tener en un hogar.

En una de sus últimas publicaciones, Borrajo dio un consejo súper útil para aquellos que se quejan porque sus plantas no florecen. Muchos veces esto ocurre debido a que hay insectos se comen las hojas y hacen que la planta no siga creciendo. Pero Saadia dio detalles acerca de lo que se puede hacer.

Qué hacer para que que las plantas florezcan, según Saadia Borrajo

Borrajo subió un video en el que explica cómo preparar una “fórmula mágica” para ahuyentar a los insectos de las plantas hogareñas o de cualquier jardín. La mujer indicó que es necesario tomar una botella y colocar dos cucharadas de café usado. Según la especialista “aporta nitrógeno para el follaje y repele plagas”.

Saadia Borrajo da tips naturales para ahuyentar insectos de las plantas
Saadia Borrajo da tips naturales para ahuyentar insectos de las plantas Foto: @dehuertayjardin

Además, Borrajo precisó que luego en la botella se deberán sumar dos cucharadas de ceniza de madera. La experta sostuvo que este elemento es de suma importancia porque contiene potasio y posibilita “una floración abundante y duradera”. “La combinación genera un equilibrio orgánico e idea. Estimula la floración, combate hongos y ahuyenta plagas”, manifestó.

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En el siguiente paso, Borrajo sumó un litro de agua a la botella y mezcló la fórmula para que tenga una mejor consistencia hasta disolver todos los componentes. “Para ver cambios sorprendentes hay que regar cada 15 días y así aparecerán los resultados que se buscan”, cerró.

Quién es Saadia Borrajo, la experta en tips naturales de Instagram

La experta Saadia Borrajo tiene cuentas en Instagram, Facebook y Youtube. Además, ha publicado sus propios ebooks. Desde allí, inspira a sus seguidores a conectarse con el medio ambiente mediante sus consejos útiles y siempre necesarios para cuidar las plantas y las flores que cada uno tiene en su hogar. En su canal de Youtube, por ejemplo, donde posee casi 200 mil suscriptores, Saadia explica por qué no hay que tirar nunca una cebolla.

“Cuando tengan una cebolla brotada o con raíces no se les ocurra tirarlas porque de acá mismo vamos a obtener cebollas tiernas y también semillas que nos darán cebollas cabezonas en otras temporadas”, precisó.

Saadia Borrajo da tips naturales para ahuyentar insectos de las plantas
Saadia Borrajo tiene una comunidad de más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Foto: @dehuertayjardin

En este sentido, la mujer indica que habrá que colocarla en una maceta con sustrato y luego añadirle un poco de agua. “Después de regar bien hay que poner la maceta en un lugar súper iluminado del jardín o de la huerta. Van a ver que crece muy rápido”, aseveró la experta.

Borrajo también da tips para enraizar plantas, para germinar y trasplantar paltas, plantar y cultuvar batatas, lechugas, entre otras verduras, e incluso se ha tomado varios minutos para explicar cómo hizo para tener su propia huerta y cómo trata de cuidarla de la manera más sencilla posible.

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