Fiesta de la Cerveza 2026 en Mendoza: cuándo se celebra, quiénes son los artistas invitados y cómo comprar las entradas

La Fiesta Provincial de la Cerveza celebrará su 19ª edición los días 5 y 6 de diciembre de 2026. Foto: Instagram fiestacervezagc

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos más esperados del calendario turístico y cultural de Mendoza. La Fiesta Provincial de la Cerveza celebrará su 19ª edición los días 5 y 6 de diciembre de 2026, con una propuesta que combinará grandes figuras de la música nacional, gastronomía, cerveza artesanal y el regreso a uno de sus escenarios más emblemáticos: el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.

Organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, la tradicional celebración volverá a reunir a miles de mendocinos y visitantes de distintos puntos del país en un fin de semana que promete convertirse en una de las grandes citas del cierre de año en el oeste argentino.

Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 en Mendoza: fechas, lugar y cómo comprar entradas

Con una programación pensada para públicos de todas las edades, la Fiesta Provincial de la Cerveza mantiene la esencia que la convirtió en un clásico de Mendoza: una celebración familiar, popular y con una fuerte identidad local.

La Fiesta Provincial de la Cerveza mantiene la esencia que la convirtió en un clásico de Mendoza. Foto: Instagram fiestacervezagc

Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán recorrer el tradicional paseo gastronómico, degustar una amplia variedad de etiquetas de cerveza artesanal y disfrutar de las distintas propuestas que completan la experiencia.

Este año la fiesta recuperará el Parque San Vicente como sede principal, un espacio profundamente ligado a la historia del festival y que vuelve a abrir sus puertas para recibir a miles de personas en un entorno ideal para compartir entre amigos y en familia.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline y, por tiempo limitado, pueden adquirirse en tres cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias.

Ingreso de menores y entradas por CUD

Los menores de hasta 9 años ingresarán de manera gratuita, presentando DNI.

Las entradas para personas con discapacidad que cuenten con CUD se entregarán desde el lunes 16 de noviembre , de manera presencial, en la boletería del Cine Teatro Plaza .

Será requisito presentar CUD y DNI y el beneficio estará sujeto a cupo limitado.

Damas Gratis, Ke Personajes y los clásicos de la cumbia serán protagonistas el sábado

La primera jornada, prevista para el sábado 5 de diciembre, estará dedicada a la música popular y los ritmos más bailables. Entre los nombres más esperados aparece Damas Gratis, una de las bandas más influyentes de la cumbia argentina, que volverá a reencontrarse con el público mendocino.

La Fiesta Provincial de la Cerveza celebrará su 19ª edición los días 5 y 6 de diciembre de 2026. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

La gran novedad será el debut de Ke Personajes en la Fiesta Provincial de la Cerveza. El grupo liderado por Emanuel Noir llegará con sus principales éxitos y las canciones que lo consolidaron como uno de los fenómenos musicales más convocantes del país en los últimos años.

La noche también contará con la presencia de referentes históricos del género. La Nueva Luna aportará sus clásicos infaltables, mientras que Los Playeros sumarán todo su repertorio festivo para completar una jornada en la que la pista de baile se extenderá a cielo abierto.

Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones lideran la noche de rock en Godoy Cruz

El domingo 6 de diciembre será el turno del rock nacional. La segunda jornada reunirá a tres bandas de enorme convocatoria: Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, que regresarán a Mendoza en el marco de uno de los festivales más importantes de la región.

La gran novedad será el debut de Ke Personajes en la Fiesta Provincial de la Cerveza. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

La propuesta se completará con la participación de los mendocinos Perras on the Beach, una de las bandas locales con mayor proyección de los últimos años. La combinación de grupos consagrados y propuestas más jóvenes promete un cierre capaz de reunir distintas generaciones de fanáticos del rock argentino.

Por qué la Fiesta Provincial de la Cerveza es uno de los eventos turísticos más importantes del oeste argentino

Más allá de la música, la Fiesta Provincial de la Cerveza se transformó con el paso de los años en un importante motor turístico para Godoy Cruz y para toda Mendoza. Cada edición atrae visitantes de diferentes provincias y genera movimiento en la gastronomía, la hotelería y los servicios vinculados al turismo.

La Fiesta Provincial de la Cerveza se transformó en un importante motor turístico para Godoy Cruz. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

La organización volverá a sostener el modelo de articulación público-privada, una estrategia que permite desarrollar una producción técnica y artística de gran escala, optimizando al mismo tiempo los recursos públicos.

Con una grilla que combina figuras convocantes de la cumbia y el rock, una destacada oferta gastronómica y el atractivo de la cerveza artesanal mendocina, la 19ª Fiesta Provincial de la Cerveza se perfila como uno de los grandes eventos del cierre del año y una excelente excusa para descubrir Mendoza antes de la temporada de verano.