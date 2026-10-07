Lengua de suegra: el método casero que se volvió furor para multiplicar una de las plantas más resistentes del hogar

El método casero que se volvió furor en Instagram para multiplicar la lengua de suegra. Foto: Instagram raicessn

La planta conocida popularmente como lengua de suegra o Sansevieria se convirtió en una de las favoritas de quienes se inician en la jardinería. Resistente, de bajo mantenimiento y capaz de adaptarse a distintos ambientes, esta especie volvió a ganar protagonismo gracias a un video publicado por la cuenta de Instagram raicessn, donde se explica de manera sencilla cómo reproducirla en casa a partir de ejemplares ya desarrollados.

En la grabación, que despertó el interés de miles de aficionados a las plantas, se muestran dos métodos de propagación que permiten obtener nuevos ejemplares sin necesidad de comprar otra planta: la división por rizomas y la reproducción por hojas.

Cómo reproducir una lengua de suegra y obtener nuevas plantas sin gastar dinero

El primer procedimiento explicado en el video consiste en separar los llamados “hijitos”, los brotes que nacen alrededor de la planta madre cuando la maceta ya quedó chica para su crecimiento.

El método casero que se volvió furor para reproducir la lengua de suegra. Video: Instagram raicessn

Según detalla la especialista, el paso inicial es retirar cuidadosamente la Sansevieria de la maceta y separar los brotes que aparecen unidos por una estructura subterránea denominada rizoma. Allí es donde debe realizarse el corte.

La clave, advierte, no es cortar al azar, sino dividir la planta de manera que cada nueva porción conserve una parte del rizoma y raíces propias. De esta forma, cada fragmento tendrá mayores posibilidades de sobrevivir y desarrollarse por sí mismo.

El truco que casi nadie conoce para evitar que los esquejes se pudran

Una vez realizada la división, los nuevos ejemplares pueden colocarse directamente en tierra o en agua. Sin embargo, existe una recomendación fundamental: dejar secar la herida del corte durante uno o dos días para que cicatrice antes de plantar. Este proceso reduce el riesgo de pudrición y enfermedades.

El primer procedimiento explicado en el video consiste en separar los llamados “hijitos”. Foto: Instagram raicessn

Cuando no es posible esperar, como ocurre en la demostración del video, la alternativa consiste en plantar inmediatamente, pero evitar el riego durante aproximadamente una semana.

Este sencillo paso puede marcar la diferencia entre una propagación exitosa y la pérdida de la planta, especialmente en especies sensibles al exceso de humedad en las raíces.

Reproducción por hojas: el paso a paso viral para multiplicar tu Sansevieria

La segunda técnica presentada es probablemente la más curiosa. Se trata de la reproducción mediante esquejes de hoja. Para ello se corta una hoja sana en varios segmentos. Sin embargo, hay un detalle que puede determinar el éxito o el fracaso del intento: respetar la orientación original de la hoja.

“Si la ponemos al revés, no va a funcionar”, explica la creadora del contenido, remarcando la importancia de recordar cuál era la parte superior y cuál la inferior antes de realizar los cortes.

El segundo procedimiento explicado en el video consiste en la reproducción mediante esquejes de hoja. Foto: Instagram raicessn

Además, recomienda preparar varios esquejes, ya que no todos prosperan. De hecho, estima que alrededor de la mitad pueden no desarrollarse correctamente, por lo que conviene aumentar las probabilidades multiplicando la cantidad de fragmentos.

Al igual que sucede con la división por rizomas, los trozos de hoja deben dejarse cicatrizar durante dos días antes de colocarlos en agua o sustrato.

Por qué las nuevas plantas no siempre salen iguales a la original

El video también aporta un dato importante para quienes buscan conservar exactamente las características de una planta determinada.

Cuando la reproducción se realiza a partir de hojas, los nuevos brotes suelen emerger completamente verdes y pueden presentar diferencias respecto de la planta madre, especialmente en variedades variegadas.

En cambio, cuando la multiplicación se efectúa mediante la división del rizoma, los nuevos ejemplares mantienen las mismas características genéticas y estéticas de la planta original.

De esta manera, el tutorial compartido por raicessn resulta especialmente valioso: demuestra que, con algunos cuidados básicos y un poco de paciencia, una sola Sansevieria puede transformarse en varias plantas nuevas, listas para renovar espacios del hogar o convertirse en un regalo verde para familiares y amigos.