Expo Hipoacusia 2026: el evento que visibilizará una problemática que afecta a 2.5 millones de personas en la Argentina

La Expo Hipoacúsica visibilizará una problemática que afecta a 2.5 millones de personas en la Argentina. Foto: Instagram casacusia.ong

No escuchar una conversación completa, perder una indicación importante o tener que pedir constantemente que repitan una frase son situaciones cotidianas para millones de personas con hipoacusia. Sin embargo, los efectos de la pérdida auditiva van mucho más allá de la dificultad para oír: pueden afectar las relaciones personales, el desempeño educativo, las oportunidades laborales y la salud emocional.

La realidad silenciosa de 2,5 millones de argentinos con pérdida auditiva

Con el objetivo de generar conciencia y construir una comunidad de acompañamiento, la Fundación Casacusia realizará la Expo Hipoacusia 2026, una propuesta gratuita destinada a personas con pérdida auditiva, familiares, profesionales de la salud, educadores y público en general.

La Fundación Casacusia realizará la Expo Hipoacusia 2026, destinada a personas con pérdida auditiva. Foto: Instagram casacusia.ong

“La discapacidad no es el silencio, es la soledad. Lo que me devolvió la vida no fue solo un implante: fue volver a estar con otros. Ver que no me pasa solo a mí. Esta Expo es eso, a gran escala: un lugar donde nadie tenga que sentir que es el único”, afirmó Lucas Adlerstein, fundador de Casacusia.

La iniciativa busca abordar la pérdida auditiva desde una perspectiva integral, más allá del diagnóstico médico o los tratamientos disponibles. El foco estará puesto en el intercambio de experiencias, el acceso a información confiable y la inclusión.

El evento gratuito que reunirá a más de 1.000 personas con hipoacusia en Buenos Aires

Bajo el lema “Encontrate con más de 1.000 personas que entienden lo que vivís”, el evento se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, en la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7350, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Expo Hipoacúsica se realizará el sábado 17 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, en la Universidad Torcuato Di Tella. Foto: Instagram casacusia.ong

La convocatoria cuenta con participantes confirmados de 17 provincias argentinas y también de países como Estados Unidos, Chile, Uruguay, Países Bajos y España, lo que la convierte en uno de los encuentros más importantes de habla hispana dedicados a la temática.

La entrada será gratuita y quienes lo deseen podrán realizar una donación voluntaria para colaborar con las actividades de la Fundación Casacusia. Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio oficial: expo.casacusia.org.

Así es la experiencia inmersiva que permite escuchar como una persona con pérdida auditiva

Uno de los mayores atractivos de la jornada será una experiencia inmersiva desarrollada por estudiantes de Diseño de la Universidad Torcuato Di Tella.

La Expo Hipoacúsica será gratuita y quienes lo deseen podrán realizar una donación voluntaria. Foto: Instagram casacusia.ong

A través de un sistema de sonido envolvente instalado en la sala de cine de la institución, los asistentes podrán experimentar cómo se perciben diferentes entornos sonoros bajo distintos tipos y grados de pérdida auditiva.

La propuesta busca que quienes no tienen hipoacusia comprendan, de manera sensorial y directa, una realidad que suele ser difícil de explicar únicamente con palabras.

Charlas, especialistas y testimonios: todo lo que habrá en Expo Hipoacusia 2026

La programación incluirá entrevistas en vivo conducidas por Lucas Adlerstein y Adriana Mocciola, periodista de Telemundo radicada en Miami y autora del libro “La periodista que no oye pero escucha”, y Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, habrá conferencias con especialistas en salud auditiva, paneles interdisciplinarios con abogados y psicólogos, talleres participativos y espacios de encuentro para personas con pérdida auditiva y sus familias.

En la Expo Hipoacúsica habrá conferencias con especialistas en salud auditiva y talleres participativos. Foto: Instagram casacusia.ong

La Expo también contará con una feria de emprendedores con hipoacusia, stands de empresas de implantes y audífonos, e instituciones educativas especializadas. Entre ellas estarán el Instituto Oral Modelo y Lomas Oral, que brindarán información sobre propuestas educativas para niñas y niños con sordera.

El evento contará con intérpretes de lengua de señas para garantizar la accesibilidad de los asistentes. Asimismo, todas las conferencias y talleres serán grabados y posteriormente publicados en YouTube, permitiendo que los contenidos lleguen a personas de todo el país e incluso del exterior.

Porque para millones de personas, escuchar no es el único desafío. El verdadero reto es seguir sintiéndose parte de las conversaciones, de los vínculos y de la vida cotidiana. Y ese es, precisamente, el mensaje que busca transmitir Expo Hipoacusia 2026.