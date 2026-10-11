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Nació como un pequeño buffet ferroviario en 2006 y con los años se transformó: hoy es un bodegón gigante con más de 150 platos

Comenzó sirviendo meriendas y minutas en un club ferroviario, pero con los años se transformó en un gigante gastronómico de CABA.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El Ferroviario
Nació como un pequeño buffet ferroviario y terminó convertido en uno de los bodegones más grandes Foto: Instagram @elferroviariook
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En un sector de la Ciudad de Buenos Aires marcado por los trenes y los antiguos talleres nació un pequeño buffet que, casi dos décadas después, se convirtió en uno de los bodegones más concurridos de CABA.

Se trata de El Ferroviario, una reconocida parrilla del barrio de Liniers. Su historia comenzó lejos de los grandes salones y de las mesas repletas de carnes, pastas y milanesas que actualmente atraen a vecinos y visitantes.

El bodegón de CABA que nació dentro de un club ferroviario

El Ferroviario abrió en 2006 como buffet del Club de Personal Jerárquico del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento. Durante sus primeros años atendía principalmente a socios, trabajadores y habitantes del barrio.

En aquel momento, el espacio ofrecía meriendas, bebidas y algunas minutas. Su funcionamiento recordaba al de los tradicionales clubes porteños: mesas sencillas, clientes habituales y platos sin demasiadas pretensiones.

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Los bodegones donde la milanesa es la estrella Foto: El Ferroviario

Sin embargo, los propios comensales comenzaron a pedir nuevas opciones. Así se incorporaron carnes asadas, pastas, picadas, milanesas, guarniciones y postres. El menú creció y el pequeño buffet terminó convertido en una combinación de bodegón y parrilla argentina.

Una historia vinculada con los trenes de Liniers

La identidad del establecimiento está directamente relacionada con su ubicación. El restaurante se encuentra en avenida Reservistas Argentinos 219, cerca de las vías y de los históricos terrenos ferroviarios.

El vínculo de Liniers con el ferrocarril comenzó durante el siglo XIX. En 1872, el nombre del barrio empezó a utilizarse para identificar un apeadero del Ferrocarril del Oeste.

Menú libre en El Ferroviario. Foto INSTAGRAM @elferroviariook
Menú libre en El Ferroviario. Foto INSTAGRAM @elferroviariook

La llegada del tren impulsó la instalación de trabajadores y familias en la zona. Además, los enormes talleres ferroviarios generaron empleos y se transformaron en uno de los símbolos históricos del oeste porteño.

Por ese motivo, el nombre El Ferroviario no responde únicamente a una decoración temática. Representa la memoria de los obreros, los talleres, los clubes y las familias que crecieron alrededor del tren.

De un buffet sencillo a una carta con más de 150 platos

El crecimiento del bodegón puede observarse en la dimensión que alcanzó su propuesta gastronómica. Su carta llegó a superar los 150 platos, mientras que sus amplios salones desarrollaron capacidad para recibir a cientos de personas.

El Ferroviario
Este bodegón nació junto a los antiguos terrenos ferroviarios de Liniers Foto: Instagram @elferroviariook

La parrilla ocupa un lugar central, con diferentes cortes de carne, achuras y provoletas. La oferta también incluye pastas, ensaladas, milanesas, picadas, postres y vinos.

Sus porciones abundantes reflejan una de las principales características del bodegón porteño: platos conocidos, mesas numerosas y comida pensada para compartir.

Dónde queda El Ferroviario

El Ferroviario está ubicado en avenida Reservistas Argentinos 219, en Liniers. Más allá de su extensa carta, el lugar conserva el espíritu de los antiguos clubes y una parte importante de la historia ferroviaria de Buenos Aires.

Lo que comenzó en 2006 como un modesto buffet para socios y vecinos terminó transformándose en un gigante gastronómico de CABA, sin abandonar la identidad barrial que le dio origen.

TurismoBodegonesLiniers
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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