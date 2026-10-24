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Florece una sola vez en su vida y puede alcanzar los 3 metros: la suculenta que sorprende a los jardineros

Esta planta ornamental se destaca por sus hojas cremosas y su particular floración. Cuáles son los cuidados recomendados por los expertos en jardinería.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura
La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura Foto: Pinterest
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En el mundo de la jardinería, las especies raras son valoradas por tener una particularidad que las hace únicas. Una de ellas, es el agave del dragón, una suculenta que se distingue por su follaje verde azulado y una característica poco común: florece una sola vez durante su vida y, después, la planta principal muere.

Su nombre científico es Agave attenuata y es originaria de México. Pero es muy curiosa porque, además de tener un aspecto llamativo pero muy ornamental, puede alcanzar hasta los tres metros de altura y curvarse a medida que se desarrolla. Y aunque la floración puede tardar varios años en aparecer, se trata de una especie que requiere de pocos cuidados y puede cultivarse tanto en jardines, como en macetas en balcones y terrazas.

La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura
La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura Foto: Pinterest

Al ser una planta exótica, necesita de algunos cuidados que, según los expertos en jardinería, hará que este ejemplar viva muchos años y alcance su punto máximo de altura. ¿Cuál es el truco?

Cómo es el agave del dragón y por qué florece una sola vez

El agave del dragón pertenece al grupo de las plantas suculentas y crece formando rosetas de hojas gruesas, alargadas y de tonos que van del verde claro al verde grisáceo. A diferencia de otras especies del mismo género, sus hojas tienen bordes prácticamente lisos, sin las espinas pronunciadas que suelen caracterizar a muchos agaves.

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Su rasgo más llamativo es que, cuando esta planta alcanza su máximo nivel de madurez, comienza a desarrollar una vara floral con numerosas flores de distintas tonalidades de amarillo. Además, puede crecer entre dos y tres metros y adoptar una forma arqueada similar a la de un cuello de cisne.

Esta característica se conoce como monocarpia: la planta florece una sola vez y luego completa su ciclo de vida. Sin embargo, eso no significa que desaparezca toda la planta del jardín. El agave del dragón puede producir hijuelos o brotes laterales que permiten continuar cultivando la especie después de que la roseta principal muere.

La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura
La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura Foto: Pinterest

Qué cuidados necesita el agave del dragón

Si bien se trata de una planta exótica, una de las ventajas de esta suculenta es que no exige un mantenimiento complejo. Para que crezca correctamente, es importante elegir una ubicación con buena iluminación y un sustrato que permita eliminar el exceso de agua. Entre los ítems a tener en cuenta, se encuentran los siguientes:

  • Luz: crece bien a pleno sol, aunque también puede adaptarse a espacios con semisombra luminosa. En lugares muy calurosos, conviene observar cómo responde a la exposición solar directa.
  • Riego: necesita un aporte de agua moderado y espaciado. Lo recomendable es comprobar que la tierra esté seca antes de volver a regar, ya que la humedad acumulada puede favorecer la pudrición de las raíces.
  • Suelo: requiere un sustrato suelto y bien drenado. Las mezclas preparadas para cactus y suculentas pueden ser una buena alternativa para cultivarla en macetas.
  • Temperatura: prefiere los climas cálidos y no tolera bien las heladas intensas. En regiones donde las temperaturas descienden mucho durante el invierno, es conveniente protegerla del frío.
  • Poda y mantenimiento: no necesita podas frecuentes. Se pueden retirar las hojas secas o dañadas y, una vez que termina la floración y la roseta principal muere, aprovechar los hijuelos para mantener la planta en el jardín.
La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura
La suculenta mexicana que tarda años en florecer y puede alcanzar los 3 metros de altura Foto: Pinterest

Cómo reproducir el ágave del dragón en casa

La forma más práctica de multiplicar esta suculenta es mediante los hijuelos que crecen alrededor de la planta madre. Estos brotes pueden separarse cuando tienen un tamaño suficiente para desarrollarse de manera independiente y luego colocarse en una maceta o directamente en el suelo.

Para favorecer su adaptación, es importante utilizar un recipiente con orificios de drenaje y evitar los riegos excesivos durante las primeras etapas. Una buena iluminación y un sustrato aireado ayudan a que las raíces se establezcan.

Por su apariencia y sus necesidades de mantenimiento, el agave del dragón es una alternativa para sumar volumen y textura a patios, terrazas y jardines. Su floración es un acontecimiento poco frecuente que puede tardar años en llegar, pero sus hijuelos permiten que la especie siga presente incluso después de que la planta principal completa su ciclo.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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