Tragedia en Chaco: encontraron los cuerpos de tres nenes de 4 y 5 años en una laguna

Hallaron tres niños muertos en una laguna en Chaco. Foto: redes sociales.

Una dramática búsqueda terminó de la peor manera en la localidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, donde tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una laguna. Los menores habían sido reportados como desaparecidos durante la tarde del domingo y sus cuerpos fueron hallados por la noche, luego de un operativo que involucró a efectivos policiales y bomberos.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4 años.

De acuerdo con la información del parte policial, el padre de los dos hermanos se había ausentado de la casa para asistir a un familiar enfermo y había dejado a los pequeños al cuidado de su suegra.

Al regresar, cerca de las 19:30, el hombre fue informado de que los niños se habían ido del hogar y no se sabía dónde estaban. Ante esta situación, se dio aviso a la Policía y desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Hallaron tres niños muertos en una laguna en Chaco. Foto: Comisaría Corzuela.

Cómo fue la búsqueda de los tres nenes en Chaco

A medida que avanzaban las tareas, los investigadores comenzaron a recabar testimonios de vecinos que afirmaron haber visto a los chicos caminando cerca de una laguna situada en inmediaciones de la calle Urquiza.

Según explicó el comisario principal Juan Cabrera, encargado de prensa de la Dirección de Zona Interior Charata, en diálogo con Diario Chaco, esas declaraciones permitieron orientar los rastrillajes hacia el espejo de agua.

Con la colaboración de Bomberos, los equipos de búsqueda inspeccionaron el sector y, durante la noche, hallaron los cuerpos de los tres menores en el interior de la laguna.

Sin embargo, los testimonios recopilados hasta el momento no permitieron determinar cómo llegaron los niños hasta el agua ni qué sucedió antes de su muerte. Los vecinos señalaron que los habían visto cerca del lugar, pero ninguno aseguró haber presenciado el momento en que ingresaron a la laguna.

Cómo es la laguna donde encontraron a los niños

Otro de los aspectos que forman parte de la investigación son las características del lugar donde fueron hallados los pequeños. Cabrera explicó que la laguna no está habilitada para actividades recreativas ni para bañarse y advirtió que tiene una profundidad que representa un riesgo para quienes ingresan al agua.

El sector también presenta diferencias en cuanto a la circulación de personas. Mientras que una de las calles cercanas tiene un movimiento frecuente, en el extremo opuesto hay menos tránsito, algunas casas y mucha vegetación.

Los investigadores analizan si los niños pudieron haber llegado hasta el espejo de agua por ese sector menos transitado, aunque por el momento se trata de una hipótesis que no fue confirmada.

Además, el comisario descartó que ese domingo se hubieran registrado temperaturas particularmente elevadas que pudieran explicar un posible ingreso al agua para refrescarse.

La Justicia ordenó las autopsias para determinar qué pasó

Tras el hallazgo, la investigación quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3, encabezado por Gabriela Rafart Anton.

La fiscalía dispuso la realización de las autopsias y ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de los tres menores.

Por ahora, las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de los niños y establecer cómo llegaron hasta la laguna. Las causas del hecho todavía son materia de investigación.