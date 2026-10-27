Si tu monstera no crece, puede estar mal ubicada: cuál es el mejor lugar para ponerla y cómo cuidarla correctamente. Foto: Foto: Gemini

La monstera, también conocida como costilla de Adán, es una de las plantas de interior más elegidas por su aspecto exótico y su facilidad de cuidado. Sin embargo, para que crezca sana y con hojas grandes, el lugar donde la ubiques en tu casa puede marcar la diferencia.

Esta especie de origen tropical necesita un ambiente muy luminoso, pero sin exposición directa al sol, ya que los rayos pueden quemar sus hojas. Si la monstera recibe poca luz, su crecimiento se ralentiza y no desarrolla todo su potencial.

Por eso, lo ideal es colocarla en un espacio interior bien iluminado, cerca de una ventana, pero protegida de los rayos solares directos.

Dónde conviene poner la monstera en el interior

Las esquinas o los rincones difíciles de decorar suelen ser perfectos para ubicar una monstera, ya que sus hojas grandes llenan el espacio y aportan vida. Si la planta todavía es pequeña, podés ponerla sobre una mesa para darle altura y que luzca más.

Uno de los mejores lugares para ubicar la monstera es al lado de una ventana. Foto: Foto: Gemini

En caso de querer tenerla en el exterior, como en una terraza o un porche, es fundamental que esté siempre a resguardo del sol directo. Puede estar bajo un techo, un balcón o protegida por otra planta más alta que le dé sombra.

Cómo cuidar la monstera para que crezca sana y tenga hojas grandes