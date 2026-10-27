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Si tu monstera no crece, puede estar mal ubicada: cuál es el mejor lugar para ponerla y cómo cuidarla correctamente

La ubicación es clave para que esta planta tropical luzca sus hojas gigantes y verdes en todo su esplendor.

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Si tu monstera no crece, puede estar mal ubicada: cuál es el mejor lugar para ponerla y cómo cuidarla correctamente.
Si tu monstera no crece, puede estar mal ubicada: cuál es el mejor lugar para ponerla y cómo cuidarla correctamente. Foto: Foto: Gemini
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La monstera, también conocida como costilla de Adán, es una de las plantas de interior más elegidas por su aspecto exótico y su facilidad de cuidado. Sin embargo, para que crezca sana y con hojas grandes, el lugar donde la ubiques en tu casa puede marcar la diferencia.

Esta especie de origen tropical necesita un ambiente muy luminoso, pero sin exposición directa al sol, ya que los rayos pueden quemar sus hojas. Si la monstera recibe poca luz, su crecimiento se ralentiza y no desarrolla todo su potencial.

Por eso, lo ideal es colocarla en un espacio interior bien iluminado, cerca de una ventana, pero protegida de los rayos solares directos.

Dónde conviene poner la monstera en el interior

Las esquinas o los rincones difíciles de decorar suelen ser perfectos para ubicar una monstera, ya que sus hojas grandes llenan el espacio y aportan vida. Si la planta todavía es pequeña, podés ponerla sobre una mesa para darle altura y que luzca más.

Uno de los mejores lugares para ubicar la monstera es al lado de una ventana.
Uno de los mejores lugares para ubicar la monstera es al lado de una ventana. Foto: Foto: Gemini

En caso de querer tenerla en el exterior, como en una terraza o un porche, es fundamental que esté siempre a resguardo del sol directo. Puede estar bajo un techo, un balcón o protegida por otra planta más alta que le dé sombra.

Cómo cuidar la monstera para que crezca sana y tenga hojas grandes

  • Luz indirecta: ubicala cerca de una ventana luminosa, pero protegida del sol directo para evitar quemaduras en las hojas.
  • Riego moderado: regala cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. Evitá el exceso de agua para prevenir la pudrición de las raíces.
  • Buen drenaje: utilizá una maceta con agujeros en la base y un sustrato aireado que permita evacuar el agua sobrante.
  • Humedad ambiental: al ser una planta tropical, agradece los ambientes con cierta humedad. Evitá colocarla cerca de calefactores o fuentes de aire caliente.
  • Temperatura estable: mantenela en un ambiente templado, lejos de las corrientes de aire frío y de los cambios bruscos de temperatura.
  • Limpieza de las hojas: pasales un paño suave y húmedo para retirar el polvo y favorecer que reciban luz de manera adecuada.
  • Tutor para crecer: si sus tallos se extienden demasiado, colocá un tutor de musgo o una estructura de soporte para ayudarla a crecer erguida.
  • Fertilización en época de crecimiento: durante la primavera y el verano, podés aplicar un fertilizante para plantas verdes siguiendo las indicaciones del producto.
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